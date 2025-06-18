«Как в свое время Алдис Гобземс своими бесцельными выходками и угрозами объективно лишь поддерживал правительство Кришьяниса Кариньша, так теперь аналогичные функции выполняют пустые угрозы Шлесерса: даю правительству Силини две недели. Если она не отступит, то... Да, что будет через две недели? Не нужно смотреть в хрустальный шар, чтобы знать, что тогда будет. Достаточно взглянуть на заокеанского кумира Шлесерса - нынешнего президента США Дональда Трампа, на которого лидер партии «Латвия на первом месте» так по-детски хочет равняться. Будет точно то же самое, что происходит с «угрозами» Трампа в адрес Путина. Даю ему две недели. Через две недели опять то же самое. И так по кругу. Две недели, которые никогда не кончатся».

«Даже ребенку понятно, что угроза Шлесерса на стабильность правительства Силини имеет не меньшее влияние, чем действия суеверного хоккейного фаната у телевизора на исход игры, которую он смотрит. Иди на кухню или не иди, закрой телевизор внутри или снаружи, к происходящему на игровом поле это не имеет никакого отношения. Кроме того, Шлесерс может у Памятника Свободы призвать народ к восстанию на латышском, русском или норвежском языках, это не окажет никакого влияния на происходящее на бульваре Бривибас, 36.

На самом деле, определенное влияние есть. Правда, противоположное тому, которую хотели бы видеть Шлесерс и настоящие ненавистники правительства Силини. Воскресная акция Шлесерса продемонстрировала то, что многие и так подозревали. Способности Шлесерса «вывести народ на улицы», мягко говоря, сильно переоценены. Никакой массы мобилизовать он не может. Рядом с ним на трибуне не стоит никто (подчеркиваю, никто) в обществе хоть сколько-нибудь признанный интеллектуал.

Вспомним, что партию большевиков, которая в 1917 году организовала коммунистическую революцию в России, возглавили блестящие, получившие выдающееся образование интеллектуалы.

Да, они тоже опирались на малообразованные, недовольные жизнью массы «рабочих», но блеском своего интеллекта они сумели «загипнотизировать» эти массы и заставить их действовать по своим указаниям. Шлесерс опирается на те же слои населения, но с интеллектуальным гипнозом у него большие трудности. В его команде нет и тех, кто мог бы исполнять роль Йозефа Геббельса. То есть создать пропагандистский продукт такого уровня, который бы увлек массы. Известный рекламист, действующий в их команде, давно весь порох выстрелил и каждый раз заново греет вареный много лет назад суп».

К тому же, убежден Б.Латковскис, «в Латвии гораздо большая доля общества, чем в США, которые предпочитают «лучше спокойно переживать это критическое время, ничего не меняя», а не «идти на радикальные изменения, несмотря на грозную геополитическую ситуацию».