Почему хотят «засекретить» зарплаты латвийских чиновников?

Дата публикации: 19.06.2025
Действительно ли скоро уже нельзя будет получить информацию о доходах тех, кто живет на средства налогоплательщиков? Разбираемся.

Вчера комиссия Сейма по госуправлению и делам самоуправлений решила прислушаться к мнению бюро омбудсмена и инспекции по защите данных и начать готовить поправки к... недавно принятым поправкам в закон об устройстве госуправления.

Цель - отменить введенное с февраля требование ежемесячно публиковать данные о зарплатах должностных лиц с указанием имен, фамилий и должности. Бюро омбудсмена в этой открытости информации усмотрела нарушение конституционных прав граждан - в данном случае, должностных лиц.

Появление этой новости о желании "закрыть" информацию вызвало шквал комментариев в СМИ и в социальных сетях. Действительно ли снова хотят скрыть от народа зарплаты чиновников?

Во-первых, до момента вступления в силу поправок министерства и ведомства публиковали ежемесячно лишь общие данные о зарплатах в конкретном госучреждении: то есть название должностей (госсекретарь, заместители госсекретаря, директоры и заместители директора департаментов, референты и т.п.) и диапазон окладов на этих должностях - без фамилий. Фактически предлагается вернуться к этой прежней системе.

Во-вторых, поправки, которые планируются принять, вернут нас к прежней системе - то есть ежемесячные данные о зарплатах с указанием персональных данных публиковаться не будут, но по-прежнему сохраняется возможность узнать общий доходы и имущественное состояние должностных лиц за предыдущий год (годы) - на основании ежегодных деклараций о доходах, которые находятся в свободном доступе.

