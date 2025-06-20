Новая сессия откроется только в сентябре, впрочем, нельзя исключить, что парламентариям этим летом придется прервать каникулы и провести одно–два внеочередных пленарных заседания — например, для того чтобы рассмотреть и утвердить в должности нового генпрокурора.

Пришел и говорит…

При условии, конечно, что Совет по юстиции успеет провести конкурс и выбрать претендента на этот пост. Как известно, президент заявил о том, что в это сложное время страна не может долго оставаться без генпрокурора — полномочия нынешнего генпрокурора Юриса Стуканса вот–вот закончатся.

Президент вчера и открыл своим выступлением последнее заседание весенней сессии парламента. Как и следовало ожидать, часть его спича была посвящена вопросам безопасности и обороны: "Это время нельзя назвать спокойным. И в Европе, и на Ближнем Востоке бушует война. Хотя на словах мы это понимаем, дела у нас идут не всегда. Кому не нравится после звонка будильника лениво поворачиваться на другой бок, ворча: "У нас еще минут пять". Если честно, ни у Европы, ни у Латвии этих пяти минут уже нет. Мы должны встать и действовать сейчас!

…Уже сейчас нам нужны конкретные военные способности и вложения в развитие военной инфраструктуры, но развитие войны в Украине показывает, что классического подхода недостаточно. Мы должны готовиться к войне будущего, а не прошлого. Надо готовиться, чтобы этого не произошло, но надо готовиться. 5% от внутреннего валового продукта — это не просто цифра. Деньги сами не стреляют, под ними нельзя укрыться в случае угрозы. Мы должны позаботиться о том, чтобы наши планы обороны и обороны НАТО были основаны на реальных возможностях".

Глава государства затронул и не менее важную тему — демографию. Как образно заметил президент, и здесь уже давно трезвонит будильник! Латвия бьет все рекорды по низкой рождаемости и, напомнил Эдгар Ринкевич, если эту тенденцию не переломить, то через 25 лет население страны сократится еще на 100 тысяч. Глава государства призвал уже в бюджете следующего года предусмотреть средства на увеличение всех детских пособий. В числе мер по поддержке семей с детьми президент упомянул и вопросы доступного арендного (и не только) жилья, и улучшение медицинского обслуживания матерей и детей.

17–я инициатива Ринкевича

Президент порадовал (или огорчил — кого как!) депутатов и сообщением о том, что он намерен продолжать активно заниматься законотворческом и вносит в Сейм уже свою 17–ю (!) по счету законодательную инициативу — на сей раз она посвящена улучшению системы обмена данными между государственными структурами.

Видимо, глава государства устал ждать, когда политики начнут реально, а не только на словах уменьшать бюрократию, — инициатива Ринкевича должна избавить тех же предпринимателей от необходимости одну и ту же информацию предоставлять разным госучреждениям. Теперь госучреждения сами будут обязаны в публичных регистрах запрашивать нужную им информацию о физических и юридических лицах.

Заодно в своем выступлении глава государства напомнил депутатом о своей предыдущей инициативе, которая застряла в комиссии парламента — об облегчении процедуры запуска референдума. Ринкевич убежден, что у граждан страны должна быть реальная возможность законодательной инициативы: нынешняя система фактически исключает проведение референдума по тому или иному вопросу — собрать более 150 тысяч подписей на первом этапе практически нереально.

Выслушав президента, депутаты принялись решать… кадровые вопросы — их во вчерашней повестке дня было хоть отбавляй.

Отозвать, уволить и назначить

Депутаты отозвали с должности многолетнего омбудсмена (государственного правозащитника) Юриса Янсонса. Как известно, парламентарии уже собрали подписи для снятия омбудсмена, но он успел сам написать заявление об уходе по собственному желанию.

Парламентарии утвердили и двух из трех кандидатов на должность члена совета по общественным СМИ. Не повезло Ивару Белте — депутаты Национального объединения припомнили ему работу на давно уже закрытом Первом Балтийском канале. В итоге И. Белте не хватило голосов, поскольку правая оппозиция голосовала против, а депутаты "Нового Единства" воздержались. Отметим, что очень хорошо оплачиваемые члены совета надзирают за работой общественных СМИ.

Как и следовало ожидать, Сейм утвердил в должности министра умной администрации и регионального развития Раймонда Чударса ("Новое Единство"), который до этого был депутатом Сейма, руководил комиссией по запросам. Чударс сменил на министерском посту Ингу Берзиню, которая ушла в отставку в свете скандала с провалом подсчета голосов на муниципальных выборах. Но госпожа Берзиня без работы не осталась — она восстановила свой мандат депутата Сейма и вчера же заняла в парламенте место Чударса — теперь она будет возглавлять комиссию по запросам. Вот такой интересный обмен постами.

Вчера же Сейм заполнил еще одну вакансию, которая образовалась вследствие все того же скандала с подсчетом голосов — вместо Кристины Саулите Центризбирком возглавил Марис Звиедрис, до этого руководивший Рижской избирательной комиссией.

Есть только мужчина и женщина

Вчерашняя повестка дня была рекордно большой — аж 86 вопросов. Поэтому к моменту подготовки этого материала в печать заседание еще шло полным ходом — так, парламентариям предстояло рассмотреть (и наверняка отклонить) очередную инициативу партии "Латвия на первом месте" об отставке премьера.

Но у депутатов упомянутой фракции нет повода для печали, ведь еще в начале пленарного заседания неожиданно была поддержана в нулевом чтении, то бишь передачу в комиссию, другая их давняя инициатива: дополнить конституцию специальной статьей о том, что "государство признает только два пола — мужской и женский, и никоим образом не способствует распространению искусственно созданных полов".

Впрочем, это не значит, что в итоге действительно Сатверсме пополнится новой статьей, — для таких изменений в парламенте нет конституционного большинства.