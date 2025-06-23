«Были слишком завышенные ожидания. И потом, я же не птица счастья», – так сам Эдгар Ринкевич на Латвийском ТВ прокомментировал снижение своей популярности или, точнее, уменьшение количества латвийцев, которые оценивают работу президента положительно.

Как народ оценил главу государства?

Итак, согласно опросу, проведенному социологами SKDS, за год популярность главы государства снизилась на 7,7 процентного пункта. В настоящее время позитивно оценивают деятельность Эдгара Ринкевича меньше половины населения (49%).

В том числе 22,7% респондентов оценили работу главы государства, как «очень хорошую», а 26,3% – «скорее хорошую».

Работу Ринкевича как «среднюю» оценили 20% опрошенных.

Негативно работу Ринкевича за истекший год – с июня 2024-го по июнь 2025-го – оценили 23% латвийцев.

Примечательно, что среди тех, кто позитивно оценивает работу Ринкевича, подавляющее большинство – 63% – латыши!

На «хорошо» и «очень хорошо» деятельность президента оценили только 25% латвийцев с родным русским языком.

Отметим, что в эти дни исполняется ровно 2 года работы Эдгара Ринкевича на президентском посту, то есть половину срока он уже «оттрубил». Если говорить о свежем рейтинге, то нужно сказать, что он для действующего главы государства еще очень даже неплох – в сравнении с рейтингом популярности премьера и правительства!

Да, тот же опрос показал, что лишь 11,5% латвийцев считают, что правительство Силини должно продолжить работу, а еще 15,3% респондентов согласны с мнением, что правительство Силини может работать и дальше, но должно сменить отдельных министров. При этом 54,3% опрошенных хотят видеть у власти новое правительство. Как говорится, почувствуйте разницу!

Над схваткой

Нужно отдать должное Эдгару Ринкевичу: даже в самой сложной политической или, точнее, политико-экономической ситуации он умело оставался как бы над схваткой, мастерски дистанцировался от исполнительной власти и даже показывал, что уже давно «забыл» про свою бывшую партийную принадлежность и… критиковал премьера и ее правительство.

«Премьер должна собраться!» – в конце зимы громко заявил Эдгар Ринкевич, после чего Эвика Силиня представила свой план рестарта правительства. Но об этом чуть позже.

Не до интеграции сейчас…

Вернемся к рейтингу и особенно к довольно низкой оценке работы президента русскоязычным населением. Основных причин здесь три. Во-первых, и сам Ринкевич уже в первые месяцы своей работы ясно дал понять, что не намерен «глубоко влезать» в тему интеграции (консолидации) общества, поскольку в нынешних почти военных условиях это будет совершенно неэффективно и только подольет масло в огонь.

Подобную «отстраненность» можно трактовать и иначе: Ринкевич, будучи очень опытным политиком, просто не хочет злить правую часть политического спектра – хотя бы потому, что он рассчитывает в 2027 году избраться на второй срок, и здесь, с учетом общих тенденций в политике, без голосов национал-радикалов ему не обойтись.

Во-вторых, сама политическая повестка дня, которая формируется в Сейме и опять-таки правым флангом, не подразумевает, точнее – не оставляет президенту никакой возможности завоевать особую популярность в нелатышской среде.

В-третьих, и опросы последнего времени показывают, что русскоязычные вообще «охладели» к политическим процессам в Латвии и скептически относятся ко всем основным государственным деятелям. Было бы странно, если бы в такой ситуации Ринкевич выглядел в глазах русскоязычных, используя президентскую риторику, «птицей счастья».

Три приоритета от президента

Так или иначе, но и в списке основных президентских приоритетов никакая «дружба народов» не значится. Свои приоритеты на данном этапе он обозначил в выступлении на завершающем весеннюю сессию пленарном заседании Сейма – это оборона (безопасность), демография и борьба с бюрократией. Фактически это не столько приоритеты Ринкевича, сколько приоритеты правительства – согласно все тому же плану рестарта.

«Уже сейчас нам нужны конкретные военные способности и вложения в развитие военной инфраструктуры, но развитие войны на Украине показывает, что классического подхода недостаточно. Мы должны готовиться к войне будущего, а не прошлого. Надо готовиться, чтобы этого не произошло, но надо готовиться. 5% от внутреннего валового продукта – это не просто цифра. Деньги сами не стреляют, под ними нельзя укрыться в случае угрозы. Мы должны позаботиться о том, чтобы наши планы обороны и обороны НАТО были основаны на реальных возможностях», – заявил президент с парламентской трибуны, тем самым дав понять, что и в сфере безопасности премьеру и Ко следует «собраться».

И уж тем более следует «собраться» правительству для преодоления демографического кризиса. Латвия бьет все рекорды по низкой рождаемости, и, напомнил Эдгар Ринкевич, если эту тенденцию не переломить, то через 25 лет население страны сократится еще на 100 тысяч… Глава государства призвал уже в бюджете следующего года предусмотреть средства на увеличение всех детских пособий. В числе мер по поддержке семей с детьми президент упомянул и вопросы доступного арендного (и не только) жилья, и улучшение медицинского обслуживания матерей и детей…

Что касается третьего приоритета – борьбы с бюрократией, то здесь Ринкевич тоже прав: опять-таки слишком много слов и слишком мало дел! Борьба с бюрократией пока не приносит никаких осязаемых результатов. Отчаявшись, Ринкевич на днях сам вышел с первой инициативой на сей счет – она посвящена улучшению системы обмена данными между государственными структурами. Инициатива Ринкевича должна избавить тех же предпринимателей от необходимости одну и ту же информацию предоставлять разным госучреждениям. Если этот закон от президента примут, то госучреждения сами будут обязаны в публичных регистрах запрашивать нужную им информацию о физических и юридических лицах.

Законодательный рекордсмен

Если подводить общие итоги двух лет работы Ринкевича на посту президента, то можно сказать, что, с одной стороны, никаких резких шагов, выпадов он не совершал, и даже правительственный кризис, возникший после отставки второго правительства Кариньша, удалось разрешить быстро – как говорится, «без шума и пыли».

Никаких острых конфликтов между Ринкевичем и другими ветвями власти – исполнительной и законодательной – за эти два года не наблюдалось и вряд ли мы их увидим во вторую половину президентского срока. Удивительно, но факт: за эти два года президент ни разу не вернул ни один сеймовский закон на доработку!

С другой стороны, Ринкевич продемонстрировал свою работоспособность и желание самому активно влиять на принимаемые в стране законы – он побил все рекорды своих предшественников по законодательным инициативам: за два года в парламент от президента поступило аж 17 законодательных инициатив!

Второй срок весьма возможен

Очевидно одно: Ринкевич на президентском посту никаких особых проколов пока не допустил – ни во внутренней политике, ни тем более – во внешней. Любопытно, что после прихода к власти в США Трампа опытнейший Ринкевич умело «взял паузу» в международных делах – видимо, чтобы «не сболтнуть лишнего», и во всех основных совещаниях последнего времени – прежде всего, по Украине – и в Лондоне, и в других европейских столицах нашу страну представляла исключительно премьер.

Конечно, за два года еще много воды утечет и много событий произойдет, однако шансы Ринкевича быть избранным на второй срок весьма высоки!