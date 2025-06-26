На совещании планируется рассмотреть несколько тем, в том числе вопросы, касающиеся Украины и России, Ближнего Востока, Молдавии, Западных Балкан, безопасности и обороны, ЕС, конкурентоспособности, миграции и внутренней безопасности.

В разделе встречи, посвященном Украине и России, ожидаются дискуссии об оказании всеобъемлющей поддержки Украине, продолжении давления на Россию и о привлечении ЕС для достижения справедливого и прочного мира. В разделе, посвященном Ближнему Востоку, планируется обсудить актуальную ситуацию в регионе, гуманитарную ситуацию в Газе, обострение конфликта на Западном берегу и долгосрочное решение конфликта, в том числе поиск решения для двух стран. Также может быть затронут вопрос о ситуации в Сирии.

В разделе безопасности и обороны, следуя решениям, принятым на мартовских заседаниях Евросовета, предполагается оценить прогресс в процессе внедрении решений и обсудить обеспечение дополнительного финансирования для укрепления европейской обороны. Планируется, что в разделе конкурентоспособности могут пройти дискуссии о новой горизонтальной стратегии единого рынка ЕС и упрощении регулирования.

В посвященном миграции разделе могут состояться дискуссии о прогрессе во внедрении предыдущих решений Евросовета в сфере миграции. Дополнительно могут быть затронуты вопросы о ЕС в мире, включая подготовку предстоящих саммитов с третьими странами и роль ООН в существующем геополитическом контексте, а также прогресс Молдавии в процессе интеграции в ЕС и ситуация на Западных Балканах.

Латвия подчеркнет, что продолжает выступать за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее признанных международным сообществом границах. Латвия будет настаивать на том, что Европа должна обеспечить неизменную, основанную на реальных потребностях и всеобъемлющую поддержку Украине, в том числе увеличение военной поддержки.

Кроме того, Латвия отметит, что Россия должна продемонстрировать серьезную решимость прекратить войну. Будет сделан акцент на том, что санкции работают и послужат эффективным инструментом в дальнейших мирных переговорах. По мнению Латвии, необходимо увеличить санкционное давление против России, утвердив 18-й пакет санкций.

Латвия также отметит, что важно ускоренно внедрять стимулирующие обороноспособность инициативы и способствовать развитию европейской оборонной промышленной и технологической базы, увеличивая финансирование обороны. Кроме того, Латвия выразит поддержку сбалансированной стратегии конкурентоспособности ЕС, которая обеспечит равноценное экономическое развитие всех регионов и динамизм внутреннего рынка. Латвия считает, что необходимо больше вкладывать в исследования и обеспечивать среду, которая способствовала бы созданию и развитию новых предприятий.

В сфере миграции Латвия выступит за более эффективную политику возвращения в сотрудничестве с третьими странами, а также эффективное решение совместными усилиями внутренних вызовов.

Совещание завершится в пятницу, 27 июня.

Евросовет является учреждением ЕС, которое определяет общую политическую направленность и приоритеты блока.