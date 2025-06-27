Латвия выходит из Оттавской конвенции: в ООН представлено заявление

В пятницу в Нью-Йорке в ООН был представлен документ о выходе Латвии из Оттавской конвенции, которая запрещает применение, хранение и производство противопехотных мин, сообщает Министерство иностранных дел (МИД) Латвии.

Министерство вновь подчеркивает, что с момента присоединения Латвии к конвенции существенно изменилась региональная ситуация в сфере безопасности. Россия явно демонстрирует несоблюдение территориальных границ суверенных государств и международного права, включая принципы Устава ООН, отмечают в МИД.

МИД указывает, что выход из Оттавской конвенции предоставит Латвии большую гибкость в действиях с целью усиления сдерживания и обеспечения защиты государства и его граждан.

Процесс выхода координировался между странами Балтии. Латвия, Эстония и Литва подали документы о выходе в пятницу.

Согласно положениям конвенции, выход вступает в силу через шесть месяцев после подачи соответствующего документа.

Ранее сообщалось, что Сейм 16 апреля принял закон о выходе Латвии из Оттавской конвенции, а 24 апреля его провозгласил Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.