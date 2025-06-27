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Латвия выходит из Оттавской конвенции: в ООН представлено заявление 4 786

Политика
Дата публикации: 27.06.2025
BB.LV
Латвия выходит из Оттавской конвенции: в ООН представлено заявление
ФОТО: Global Look Press

В пятницу в Нью-Йорке в ООН был представлен документ о выходе Латвии из Оттавской конвенции, которая запрещает применение, хранение и производство противопехотных мин, сообщает Министерство иностранных дел (МИД) Латвии.

Министерство вновь подчеркивает, что с момента присоединения Латвии к конвенции существенно изменилась региональная ситуация в сфере безопасности. Россия явно демонстрирует несоблюдение территориальных границ суверенных государств и международного права, включая принципы Устава ООН, отмечают в МИД.

МИД указывает, что выход из Оттавской конвенции предоставит Латвии большую гибкость в действиях с целью усиления сдерживания и обеспечения защиты государства и его граждан.

Процесс выхода координировался между странами Балтии. Латвия, Эстония и Литва подали документы о выходе в пятницу.

Согласно положениям конвенции, выход вступает в силу через шесть месяцев после подачи соответствующего документа.

Ранее сообщалось, что Сейм 16 апреля принял закон о выходе Латвии из Оттавской конвенции, а 24 апреля его провозгласил Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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(4)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го июня

    "Дед! Не так немножко, не так. Правительство заботиться о Латвии и изо всех сил выполняет требование ЕС о структуре ВВП. А поддерживать его, на данный момент, можно только уменьшением количества населения в Латвии. Ну и конечно первым всегда будет твой вариант. Ну не себя же они будут "уменьшать". Смешно бы было, очень. Так что они стараются, очень стараются...

    4
    1
  • AK
    Aleks Koff
    28-го июня

    Мне ни один "национально мыслящий" представитель не смог объяснить почему они считают, что Россия с ними будет воевать в виде СВО, то есть беречь людей. ВВП ясно сказал, что кто хотел уехать, тот уехал, а оставшиеся вполне себе чужие, не свои, как на Украине, а значит как только сявки рыпнутся, то на голову им прилетит орешник и тактика.

    9
    1
  • Д
    Дед
    Aleks Koff
    28-го июня

    Отвечаю, потому что правительство Латвии занимается геноцидом русского народа живущего в Латвии.

    7
    1
  • З
    Злой
    Aleks Koff
    28-го июня

    Вообще я тоже не понимаю, зачем ведь понятно что просто здесь все сотрут в порошок и домбрава в экипировке не поможет.

    4
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