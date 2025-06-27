Baltijas balss logotype

На пост мэра Риги выдвинут только один кандидат

Политика
Дата публикации: 27.06.2025
BB.LV
На пост мэра Риги выдвинут только один кандидат
ФОТО: LETA

Сегодня на заседании Рижской думы на пост мэра столицы был выдвинут только один кандидат — политик от партии «Прогрессивные» Виестурс Клейнбергс, выдвинутый новой коалицией думы, сообщает LETA.

Оппозиция своих кандидатов на пост мэра не выдвигала.

В обращении к депутатам Клейнбергс отметил, что новая коалиция сформирована из различных партий с разными программами и идеологиями, но она будет работать в интересах рижан.

«Рижанам не важны политические игры и идеологические битвы. Рижане хотят видеть благоустроенные улицы, безопасные мосты», — сказал он.

Он подчеркнул, что у коалиции Рижской думы три главные цели: безопасная, устойчивая и готовая к кризисам Рига; город, дружественный к образованию, спорту и культуре; а также столица, способная занять лидирующее место в Балтийском регионе.

Клейнбергс пообещал разработать десятилетний план благоустройства улиц и тротуаров, ремонта мостов, развития водного транспорта, предложения доступного жилья и прочего. Он пообещал ремонтировать школы и детские сады, способствовать изучению латышского языка и уделять особое внимание развитию культуры.

Клейнбергс заверил, что будет мэром для всех рижан, а не только для сторонников своей партии или коалиции. Он пообещал быть честным, открытым и доступным для всех.

Как сообщалось ранее, о создании коалиции в Рижской думе договорились партии «Прогрессивные», Национальное объединение (НО), «Новое Единство» (НЕ) и «Объединённый список», подписав соглашение о сотрудничестве и план действий. Такая коалиция будет иметь 34 голоса из 60.

Планируется, что у партии «Прогрессивные», которой в думе принадлежит 11 мандатов, будет пост мэра, на который выдвинут Виестурс Клейнбергс. Также в их ответственности будут Комитет по финансовым и административным вопросам и Комитет по вопросам транспорта и движения.

Будущая коалиция также договорилась восстановить три поста вице-мэров в Рижской думе. Предполагается, что каждая из политических сил получит по одному посту вице-мэра. До 30 июня жители ещё могут выразить своё мнение по этим изменениям.

Предполагается, что заместителем председателя Рижской думы по вопросам безопасности, собственности, жилья и окружающей среды станет представитель НО, скорее всего, нынешний вице-мэр Эдвардс Ратниекс. В ответственности НО будут Комитет по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции, Комитет по вопросам жилья и окружающей среды, а также Комитет по городскому имуществу. У НО в думе десять мандатов.

Хотя у НЕ на одного депутата меньше — девять мест, в распределении постов им, вероятно, достанется на один комитет меньше, чем НО. Заместителем председателя Рижской думы по вопросам образования, культуры, спорта и семейной политики станет представитель НЕ, скорее всего, прежний мэр Вилнис Кирсис. В ведении НЯ будут Комитет по вопросам образования, культуры и спорта и Комитет по социальным вопросам.

У «Объединённого списка», получившего четыре мандата, будет пост вице-мэра и руководство одним комитетом. Заместителем председателя Рижской думы по вопросам городского развития и метрополии Риги, скорее всего, станет представитель списка Марис Спринджукс, а также партия будет курировать Комитет по вопросам развития города.

В оппозиции останется партия "Латвия на первом месте" во главе с Айнаром Шлесерсом, получившая на выборах 18,17% голосов и 13 депутатских мандатов, список партий "Суверенная власть" и объединения "Младолатыши", за который проголосовали 12,13% избирателей (8 мандатов), а также партия "Стабильность!", набравшая 6,94% голосов и получившая пять мест.

(5)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    27-го июня

    У нового мэра такая чисто латышская фамилия?

    3
    3
  • lo gos
    lo gos
    27-го июня

    все петухи там

    3
    3
  • A
    Aleks
    27-го июня

    Ну,если Клейнберг -мэр всех рижан,то в следующем году,когда празднуется День матери и День семьи,будет шикарный прайд для семейных пар с детьми и людей с традиционными взглядами на брак,а то как то дискриминация какая то ...А ,Клейнберг,мэр всех рижан....или все таки не всех?!👽

    4
    5
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го июня

    "...готовой быть к кризисам Рига..." В Риге и кризисы запланированы! Прекрасное управление будущим.

    9
    4
  • A
    Aleks
    27-го июня

    Не надо для меня быть мэром-я лучше,как человек традиционных взглядов,в сторонке постою подальше ..от прайдов мэра всех рижан.😂

    4
    2
