Где деньги брать? Бюджеты министерств решили резать

В понедельник министр финансов Арвилс Ашераденс сообщил премьер-министру Эвике Силине, что отраслевые министерства выполнили данное правительством задание, подготовив в общей сложности 250 предложений по сокращению расходов с целью повышения эффективности публичного сектора, укрепления фискальной устойчивости государства и снижения административных издержек.

В соответствии с графиком разработки бюджета на 2026 года доклад о сокращении и пересмотре расходов будет представлен в Кабмин до 19 августа.

Параллельно, опираясь на новейшие прогнозы макроэкономических показателей, Минфин уточнит прогнозы поступлений в госбюджет и проведет перерасчет фискального пространства, чтобы правительство могло полноценно продолжить работу над разработкой бюджета, отметили в министерстве.

Минфин сообщает, что отраслевые министерства подготовили предложения, касающиеся сокращения вознаграждений, субсидий, расходов на товары и услуги, а также других расходов. Минфин продолжит анализ поступивших предложений, чтобы подготовить их к внесению в правительство.

Кроме того, Минфин провел анализ финансовой оценки, выявив возможности сокращения расходов в размере 150 млн евро в 2026 году, что в течение трех лет позволит добиться общей экономии до 450 млн евро в период до 2028 года.

Ашераденс отметил, что разработанные предложения по повышению эффективности деятельности и сокращению расходов будут тщательно изучены правительством с целью найти конструктивные решения для их реализации на практике.

Эти предложения являются частью более обширного плана, предусматривающего существенный пересмотр ресурсов и оптимизацию расходов публичного сектора с целью сконцентрировать расходы на стратегических приоритетах страны - укреплении обороны и решении демографических вопросов. В то же время Минфин совместно с отраслевыми министерствами продолжает проводить ежегодную оценку расходов бюджета, чтобы проанализировать обоснованность, влияние и эффективность расходов.

В министерстве также отметили, что параллельно ведется работа по структурным реформам и подготовке среднесрочной бюджетной стратегии, в том числе по разработке соответствующих поправок в регулирование для реализации предложений на практике. Независимые структуры также будут призваны солидарно с учреждениями госуправления оценить возможности более эффективного использования ресурсов и сокращения расходов.

С учетом того, что недавно прошли муниципальные выборы и начинают работы думы нового созыва, начнется работа по повышению эффективности и сокращению расходов самоуправлений, пояснили в Минфине. Кроме того, в сотрудничестве с держателями долей капитала и акционерами будет проведена оптимизация расходов государственных и муниципальных обществ капитала. Таким образом, сокращение расходов публичного сектора затронет все уровни управления - деятельность государства, самоуправлений и обществ капитала.

Минфин упоминает, что к процессу пересмотра расходов госбюджета подключились социальные и деловые партнеры правительства: Банк Латвии, Государственный контроль, Латвийский союз свободных профсоюзов, Латвийская конфедерация работодателей, Союз самоуправлений Латвии, различные отраслевые неправительственные организации и эксперты. В Минфине пояснили, что их участие обеспечило разносторонний взгляд и углубленную оценку возможностей оптимизации бюджетных расходов. При необходимости партнеры могут вносить дополнительные предложения.

Эта работа особенно важна, поскольку Международный валютный фонд указал на то, что Латвии необходимо пересмотреть приоритеты расходов, уделив особое внимание укреплению обороны и обеспечению фискальной устойчивости, подчеркивает Минифин.

Кроме того, добавляют в министерстве, Еврокомиссия позволила Латвии временно отступить от целей по бюджетному дефициту, чтобы покрыть растущие расходы на оборону. Это подтверждает, что Еврокомиссия считает вложения в безопасность основой устойчивости общества и экономики, подчеркивает Минфин.

Минфин также обновил прогнозы макроэкономических показателей на 2025-2029 годы.

По подсчетам министерства, рост латвийской экономики в этом году прогнозировался на уровне 1,1%, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем в предыдущем прогнозе, с учетом растущей неопределенности на внешних рынках после заявлений США о тарифах и пониженном вкладе латвийской экономики в начале года. В то же время прогнозы на ближайшие годы остаются неизменными: рост на 2,1% в 2026 году и рост на 2,2% в последующие три года.