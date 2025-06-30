Министерство экономики сократило свои расходы на 9,5 миллионов. Но это еще не предел...

Чтобы способствовать более эффективному использованию средств госбюджета и снизить административную нагрузку на жителей и предпринимателей, Министерство экономики разработало предложения по оптимизации расходов, общая потенциальная экономия которых превышает 9,5 млн евро.

Новые предложения по оптимизации расходов охватывают три основных направления.

В первую очередь предусмотрен пересмотр административных процессов в рамках министерства экономики. Планируется оптимизировать расходы на возмещение, командировки, решения информационно-коммуникационных технологий, а также на хозяйственные услуги. Кроме того, будет рассмотрена возможность отказа от отдельных статистических отчетов, пересмотра объема обучения и информационных мероприятий, а также снижения взносов для членства в международной организации с выходом из Международного бюро весов и мер. Общая экономия в этом разделе планируется в размере более 1,2 млн евро. Сокращение должно быть направлено и на снижение административных функций внутри ведомства. Всего планируется сократить около 40 должностных мест в министерстве экономики.

Во-вторых, планируется усовершенствовать процессы в сфере надзора и администрирования программ поддержки предпринимательства. Запланированная в этом разделе экономия превышает 3,2 млн евро. В-третьих, планируется внедрить более целенаправленный механизм поддержки в оплате электроэнергии для многодетных семей. Сейчас эта поддержка оказывается вне зависимости от уровня доходов семьи, в результате чего для части получателей она недостаточна, а для другой части - несущественна. Предлагается сделать поддержку более целевой, увеличив ее объем аж вдвое для семей с более низкими доходами, при этом создав возможность сэкономить в госбюджете до 5 млн евро. То есть помощь будет оказываться именно тем, кто действительно в ней нуждается, а не предоставляться без критериев, как это ошибочно происходило во время COVID-19.

"Сейчас, работая над подготовкой госбюджета на 2026 год, мы очень внимательно оцениваем каждую расходную позицию. Цель не только сэкономить, но в первую очередь обеспечить, чтобы доступные средства использовались максимально эффективно", - подчеркивает министр экономики Виктор Валайнис.

"Мы сохраняем поддержку предпринимателей, поскольку именно развитие предпринимательства является основой роста латвийской экономики. В то же время мы пересматриваем программы поддержки домашних хозяйств, например, в сфере электроэнергии, чтобы помощь была более целевой и достигала именно тех семей, которым поддержка существенно необходима. Кроме того, мы приняли решение оптимизировать штат министерства экономики, сократив численность работников на 40 должностных мест», - цитирует Виктора Валайниса пресс-служба министерства экономики.

Важным шагом к более эффективному использованию бюджетных средств станет и объединение девяти обществ капитала, являющихся одним из крупнейших проектов реструктуризации госкомпаний в последние годы. Данная инициатива позволит сократить расходы госбюджета, устранить дублирование функций и снизить административную нагрузку. На первом этапе предполагается объединить три государственных предприятия - ООО «Латвийский национальный метрологический центр», ООО «Латвияс стандартс» и ООО «Латвийское бюро проб» - путем создания единого центра развития технологий, главной задачей которого будет оценка соответствия, обеспечение качества и техническое соответствие.