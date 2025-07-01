«Никакой революции не произошло...» Политолог подвел итоги выборов мэров

Итак, сегодня завершился процесс избрания мэров во всех 42 муниципалитетах. И хотя в отдельных городах ветераны власти эту самую власть потеряли, тем не менее радикальной смены руководства городов и краев не произошло. Это в интервью Латвийскому радио подметил и политолог Филипп Раевский: "Не случилось никакой революции - то есть нет ситуации, когда все старые руководители самоуправлений смещены со своих должностей и поставлены новые. Тогда можно было бы сказать, что случилась какая-то революционная ситуация. Нельзя сказать, что наблюдается и стагнация, поскольку целый ряд мэров, в том числе и мэров-долгожителей, поменяли на новые. И это показывает, что нет такого, что если ты уже уселся в кресло (мэра), то будешь там сидеть до конца жизни, не думая больше о своем будущем. Все-таки всегда нужно думать о своих избирателях, о выборах, чтобы тебя не скинула политическая оппозиция..."

Мэры выбраны, во многих самоуправлениях избраны и их заместители и теперь уже Служба госбезопасности может приступать к рассмотрению вопроса о выдаче (или невыдаче) мэрам и их замам допуска к гостайне, как того требует новый закон. Если какой-то мэр или вице-мэр не получит допуск, то рано или поздно ему придется свою должность оставить.