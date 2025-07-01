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«Никакой революции не произошло...» Политолог подвел итоги выборов мэров 1 525

Политика
Дата публикации: 01.07.2025
BB.LV
«Никакой революции не произошло...» Политолог подвел итоги выборов мэров

Во всех самоуправлениях Латвии выбраны руководители, а в некоторых - и их замы.

Итак, сегодня завершился процесс избрания мэров во всех 42 муниципалитетах. И хотя в отдельных городах ветераны власти эту самую власть потеряли, тем не менее радикальной смены руководства городов и краев не произошло. Это в интервью Латвийскому радио подметил и политолог Филипп Раевский: "Не случилось никакой революции - то есть нет ситуации, когда все старые руководители самоуправлений смещены со своих должностей и поставлены новые. Тогда можно было бы сказать, что случилась какая-то революционная ситуация. Нельзя сказать, что наблюдается и стагнация, поскольку целый ряд мэров, в том числе и мэров-долгожителей, поменяли на новые. И это показывает, что нет такого, что если ты уже уселся в кресло (мэра), то будешь там сидеть до конца жизни, не думая больше о своем будущем. Все-таки всегда нужно думать о своих избирателях, о выборах, чтобы тебя не скинула политическая оппозиция..."

Мэры выбраны, во многих самоуправлениях избраны и их заместители и теперь уже Служба госбезопасности может приступать к рассмотрению вопроса о выдаче (или невыдаче) мэрам и их замам допуска к гостайне, как того требует новый закон. Если какой-то мэр или вице-мэр не получит допуск, то рано или поздно ему придется свою должность оставить.

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#дума
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Эдуард Эльдаров
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(1)
  • A
    Aleks
    2-го июля

    Меня всегда интересовал вопрос:Что это за гостайна такая и с чем ее едят?!😎

    4
    2

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