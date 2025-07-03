«Мэру Риги — 8000 евро, это космос!»: как столицу Латвии делили на троих

Расширение руководства Риги вызвало оживленную реакцию — более 400 отзывов, в том числе появились даже письма от… Тома Круза и Леди Гага. Последняя предлагала 7 вице–мэров, притом только мужчин.

Разумеется, это был троллинг со стороны оппозиции — ибо для внесения предложений в документацию РД не нужна никакая идентификация.

Часы непослушания оппозиции

Проект о трех вице–мэрах формально внес исполнительный директор Янис Ланге — мол, дело политическое, разработано в режиме взаимодействия коалиции.

Тут же последовало возражение Инны Дьери ("Суверенная власть–Младолатыши"), указавшей, что коалиция не представляет большинства рижан, ибо в выборах не участвовали неграждане. Депутаты, со своей стороны, не могли своевременно ознакомиться с новыми правилами Рижской думы, которые предусматривают введение третьего вице–мэра.

Вячеслав Степаненко (СВ) заинтересовался числом офисных работников у вице–мэров. Господин Ланге признался, что на данный вопрос ответить не может…

Ринголдс Балодис ("Латвия на первом месте") высказал недовольство тем, что система информирования депутатов "виснет". "Может, это сделано специально, чтобы оппозиция не могла подать поправки?" Андрей Клементьев из ЛПМ высказал предложение выделить эти же деньги на соцрасходы.

167 218 евро, которые стоит основание нового поста, по факту достанутся экс–министру климата и энергетики, руководителю самой малой (4 депутата) фракции

"Объединенный список" Марису Спринджуксу. В. Степаненко предложил коллеге отказаться от поста, а также добровольно освободить рижский бюджет от 16 постов заместителей председателей комитетов РД. "Это будет стоить 2,446 миллиона евро", — заявил депутат.

Случаев же, когда замы реально работают вместо руководителей структур, почти нет. Оппозиционер предложил и все комитеты свести к 15 депутатам. Иначе получается, что комитет по жилью и среде (17) важней, чем безопасности и порядка (14). Если отменить двух вице–мэров и зампредов комитетов, можно повернуть 3,5 миллиона евро на нужды столицы.

Мы их теряем

Любовь Швецова (СВ) задалась риторическим вопросом — почему в Таллине в 1,5 раза больше ВВП на жителя, чем в Риге? Ну а Вильнюс перегнал нас по числу жителей. "Рига каждый год теряет 6000 человек", — заявила депутат. "Статистика, как женщина в купальнике, показывает только то, что хочет показать. Зеркало Риги — Центральный вокзал…"

Майрис Бриедис ("Стабильности!") заявил, что коалиция совершенно равнодушна к рижанам: в бюджете дыра, но создается новый пост вице–мэра. "Достаточно было бы одного, ну двух, но три — это ваша склонность неэффективно тратить деньги. Это только начало, а что же будет следующие 4 года?" По мнению Бриедиса, нужно не ссориться, а совместно работать в духе предпринимательства.

Рудолфс Бреманис ("Суверенная власть–Младолатыши") самокритично сказал, что 60 депутатов думы — "дармоеды". "Только придя на работу, сразу повысили себе зарплату. Мэру — 8000 евро, это космос! Надо за минималку работать!"

Господин Бреманис гостил в Далласе — там 2,5–миллионным городом управляют… 15 человек. Крупнейшим мегаполисом мира Нью–Йорком — 50 человек! Столица РФ с населением 12,5 миллиона управляется 45 депутатами Мосгордумы. "Чем больше коррупции, тем крупней дума", — заявил Бреманис, приведя в качестве примера Киев с 120 депутатами.

В Риге же, заявил оппозиционер, имеется системный недостаток общественных уборных: — Гости из Азии оправляются на улицах!

Яков Плинер ("Стабильности!") заявил, что в его первый срок в РД в 1997 году он служил зампредом Комитета по образованию, но доплаты за это не получал. "Если у вас, депутатов коалиции, был бы кусочек совести, то вы бы сделали, чтобы каждый из вице–мэров руководил бы еще и комитетом, хотя бы по тысяче евро сэкономив для Риги".

Что говорила бабушка Коссовича

Против "денежных насосов" для правящих высказался также и Артурс Клебахс ("Суверенная власть–Младолатыши"). Пусть каждый член правящего большинства получил бы пост для удовлетворения своего эго и CV — но не путем выплат дополнительных средств.

Айнарс Шлесерс ("Латвия на первом месте") предложил брать пример с Даугавпилса, где мэр Андрей Элксниньш сокращает количество комитетов. Комитеты РД — все равно что министерства для ЛР. "Можно ругать Мариса Спринджукса, который получит большую зарплату, но дело не в нем, а в системе. Три вице–мэра останутся без функций. Это фундаментально неверно". Политик–предприниматель предложил Риге шире использовать модель ППП — публично–приватного партнерства.

Правящие отмалчивались, лишь Мартиньш Коссовичс ("Прогрессивные") указал, что в прошлом созыве оппозиции были предложены посты зампредов. В свою очередь, были времена, когда в RNP и других муниципальных предприятиях числились фиктивные консультанты. "Это были в основном политические персоны, и сейчас KNAB возбудил уголовные дела. Бабушка мне говорила: смотри в зеркало, прежде чем указывать другим".

Балодис выступил с идеей избираемого руководителя Риги — по его мнению, общенародное голосование по мэру дало бы этот пост г–ну Шлесерсу. Пока же получается так, что самый маленький в думе "Объединенный список" "упакован капитально"…

Ответственный за облатышивание

"Избиратели проголосовали за безопасность и национальные ценности, — заявил кандидат в вице–мэры Эдвардс Ратниекс. — Мы будем укреплять иммиграционный контроль, одновременно сохраняя гостеприимство к туристам, уважающим наш образ жизни". Еще он пообещал контролировать цены на отопление…

— Выступал за облатышивание Риги, — поставил себе в заслугу Э. Ратниекс. — Я организовывал эти процессы.

— Нам всем нужно объединиться на базе латышскости, — призвал член Национального объединения. Последнее, до чего он дотянулся — это была мемориальная доска в честь писателя Валентина Пикуля, которую в свое время установил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Ваш автор в сессии вопросов обратился к кандидату: может ли он гарантировать, что RNP не будет приватизировано; каково его отношение к т. н. фасадным ремонтам, когда жильцов муниципального фонда заставляют брать кредиты, в противном случае угрожая поднять налог на недвижимость как на деградирующее здание? Э. Ратниекс ответил, что в руках самоуправления должна быть "и плетка". Но в будущем станут помогать с кредитами! Что же до перехода муниципального жилого фонда в руки частных инвесторов, то будущий вице–мэр предположил, что RNP будет котироваться на бирже.

Господин Ратниекс также высказался по поводу гей–парада ("нужно сохранять безопасность всех рижан"), а также по поводу иммиграции (создадут электронную базу для хостелов).

Крепкие хозяйственники

Вилнис Кирсис как вице–мэр, курирующий образование, поставил задачей номер один переход школ на госязык. Ну а затем — качество образования и школьные здания…

Последняя школа, в которой учился сам господин Кирсис, была построена более 30 лет назад. Политик пообещал возвести "по меньшей мере пару школ".

Еще он пообещал построить филармонию, музей современного искусства и концертный зал Ave Sol. Чтобы молодежь была в хорошей форме, без лишнего веса, квалифицировалась в солдаты и полицейские, нужны надувные спортзалы! Вообще, спорт это сила: "Я столкнулся с людьми другой национальности только на баскетболе и в высшей школе", — признался Кирсис.

Ваш же автор поинтересовался — поднимет ли Рига пособие для новорожденных хотя бы до 1000 евро? На это, ответил г–н Кирсис, надо 2,5 миллиона, и к тому же: "Нет корреляции с демографией"… При этом высоким приоритетом будет строительство нового футбольного стадиона!

Марис Спринджукс, со своей стороны, пообещал обойтись без платы за въезд в центр Риги. Частичное финансирование он полагает возможным найти в "механизме солидарности". Зря столица платит 20–25% в бюджет выравнивания. Ну а вообще – "трудно определить, кто такой чистый рижанин"…

В итоге — все три вице–мэра избраны бюллетенями, коалиционным большинством.