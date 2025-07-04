Baltijas balss logotype

Гуманизм подорвался на минных полях: страны Балтии получили упреки в отсутствии человеколюбия 6 1404

Политика
Дата публикации: 04.07.2025
BB.LV
Министр обороны ЛР А.Спрудс не услышал нобелевских лауреатов.

Министр обороны ЛР А.Спрудс не услышал нобелевских лауреатов.

Группа из 100 лауреатов Нобелевской премии призвала Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и Финляндию пересмотреть решение о выходе из Оттавской конвенции – международного договора, запрещающего противопехотные мины.

В совместном заявлении нобелевские лауреаты предупредили, что выход из договора поставит под угрозу гражданское население и подорвет устоявшиеся правовые и гуманитарные нормы. «Это смертоносное оружие наносит вред, значительно превышающий любую военную выгоду», — говорится в заявлении.

Трудно, конечно, отказать нобелевским лауреатам в здравом смысле и способности адекватно воспринимать реальность. Но в данном конкретном случае кажется, что уважаемые стипендиаты Норвежского нобелевского комитета и Шведской королевской академии наук что-то недопонимают.

Страны Балтии выходят из конвенции не потому, что очень хочется подорвать гуманитарные нормы, а потому, что им угрожает полное уничтожение. Соседняя страна, обладающая огромными запасами оружия и людскими резервами, не устает повторять, что намерена это уничтожение им устроить. Конечно, это скорее всего блеф. А если нет?

Сосед бегает по своей территории с гранатометом, обещая всех вокруг сровнять с землей, а вам говорят, что сделать себе рогатку – негуманно. Не лучше ли гуманистам призвать к миру этого соседа, а не тех, кто намерен от него обороняться? Это как-то логичнее будет.

Возвращаясь в реальность, можно также вспомнить, что ни Россия, ни США, ни ряд других стран к Оттавской конвенции и вовсе не присоединялись. РФ при этом активно использовала мины против украинского контрнаступления в 2022 году. То есть не только расставляла их, а делала это на чужой территории. Сколько петиций нобелевские лауреаты отправили в Кремль? Должны были завалить по самые звезды, не так ли?

Латвийские военные тем временем говорят, что никаких конкретных планов по использованию мин пока нет. Возможно, будут куплены такие, которые можно включать и выключать на расстоянии. Такие устройства под Оттавскую конвенцию вообще не подпадают. Впрочем, глядя на то, как проходят сейчас войны, весь этот разговор кажется довольно бесполезным. Похоже, лауреаты зря чернила тратили. Бомбардировщики и ракеты мин не замечают.

Читайте нас также:
#нобелевская премия #служба в армии
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
1
0
0
0
1
12

Оставить комментарий

(6)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    4-го июля

    Автор, ты РЕАЛЬНЫЙ ДЕБИЛ!!!

    32
    7
  • Мп
    Мимо проходил
    4-го июля

    Настоятельно рекомендую автору выпить успокоительного и понять наконец, что Россия не собирается захватывать прибалтику - им хватает остальных дармоедов, которых надо кормить, продавать по дешевке газ и нефть, строить жильё... А если автор не начнет прием лекарств, пусть хотя бы переселится на первый этаж, чтобы не последовать участи сенатора Форрестола...

    46
    8
  • К
    Кайзер
    4-го июля

    Тут вообще всё просто так, кроме денег. Значит кто-то смекнул, как впарить хуторянам очень всем нужные и страшно полезные мины.

    33
    8
  • З
    Злой
    4-го июля

    Наивные, никто пешком сюда не пойдёт, просто разрушат терриотрию ракетами, находясь за 1000 км и всё, смешно читать подобные статьи!

    42
    6
  • П
    Процион
    4-го июля

    "Соседняя страна, обладающая огромными запасами оружия и людскими резервами, не устает повторять, что намерена это уничтожение им устроить". Ссылку, пожалуйста, дайте, Антонов. А то мне весь попадаются противоположные "повторения" с отсутствием каких-либо агрессивных планов и с гарантиями безопасности.

    43
    6
  • П
    Процион
    4-го июля

    "Соседняя страна, обладающая огромными запасами оружия и людскими резервами, не устает повторять, что намерена это уничтожение им устроить". Ссылку, пожалуйста, дайте, Антонов. А то мне весь попадаются противоположные "повторения" с гарантиями

    16
    5
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке Эксклюзив!
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась Иконка видео
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка»
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка» 1 318
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация 1 483
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс 1 342
Латвия получила от США около полумиллиарда евро на оборону, а теперь рискует потерять десятки миллионов
Латвия получила от США около полумиллиарда евро на оборону, а теперь рискует потерять десятки миллионов 1174

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 5
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 10
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 20
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 25
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 35
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 46
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 5
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 10
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 20

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео