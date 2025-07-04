В совместном заявлении нобелевские лауреаты предупредили, что выход из договора поставит под угрозу гражданское население и подорвет устоявшиеся правовые и гуманитарные нормы. «Это смертоносное оружие наносит вред, значительно превышающий любую военную выгоду», — говорится в заявлении.

Трудно, конечно, отказать нобелевским лауреатам в здравом смысле и способности адекватно воспринимать реальность. Но в данном конкретном случае кажется, что уважаемые стипендиаты Норвежского нобелевского комитета и Шведской королевской академии наук что-то недопонимают.

Страны Балтии выходят из конвенции не потому, что очень хочется подорвать гуманитарные нормы, а потому, что им угрожает полное уничтожение. Соседняя страна, обладающая огромными запасами оружия и людскими резервами, не устает повторять, что намерена это уничтожение им устроить. Конечно, это скорее всего блеф. А если нет?

Сосед бегает по своей территории с гранатометом, обещая всех вокруг сровнять с землей, а вам говорят, что сделать себе рогатку – негуманно. Не лучше ли гуманистам призвать к миру этого соседа, а не тех, кто намерен от него обороняться? Это как-то логичнее будет.

Возвращаясь в реальность, можно также вспомнить, что ни Россия, ни США, ни ряд других стран к Оттавской конвенции и вовсе не присоединялись. РФ при этом активно использовала мины против украинского контрнаступления в 2022 году. То есть не только расставляла их, а делала это на чужой территории. Сколько петиций нобелевские лауреаты отправили в Кремль? Должны были завалить по самые звезды, не так ли?

Латвийские военные тем временем говорят, что никаких конкретных планов по использованию мин пока нет. Возможно, будут куплены такие, которые можно включать и выключать на расстоянии. Такие устройства под Оттавскую конвенцию вообще не подпадают. Впрочем, глядя на то, как проходят сейчас войны, весь этот разговор кажется довольно бесполезным. Похоже, лауреаты зря чернила тратили. Бомбардировщики и ракеты мин не замечают.