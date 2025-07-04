Baltijas balss logotype

Дата публикации: 04.07.2025
Ринкевич призвал усилить укрепление границы с Россией и Беларусью
Следует продолжать укрепление внешней границы Европейского союза (ЕС) и НАТО с Россией и Беларусью, а также военную, финансовую и политическую поддержку Украины, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич во время визита в Эстонию, где состоялась встреча президентов стран Балтии.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, Ринкевич обсудил с президентом Эстонии Аларом Карисом и президентом Литвы Гитанасом Науседой вопросы региональной безопасности, поддержку Украины, сотрудничество стран Балтии, реализацию совместных проектов и трансатлантические отношения.

Ринкевич поблагодарил президента Эстонии за приглашение посетить Праздник песни и танца, а также выразил удовлетворение по поводу тесного и активного сотрудничества стран Балтии, в том числе по вопросам реализации крупных инфраструктурных проектов.

Президент положительно оценил решения, принятые на саммите НАТО в Гааге, подчеркнув, что они важны для безопасности всего региона. На саммите страны альянса продемонстрировали единство и договорились об увеличении оборонных расходов до 5% от валового внутреннего продукта. Это, по словам Ринкевича, поможет государствам НАТО достичь целей в сфере обороноспособности, что отвечает интересам общей безопасности.

Ринкевич также отметил стратегическую роль США в обеспечении безопасности Европы и всего мира и подчеркнул важность военного присутствия США в странах Балтии.

  • A
    Aleks
    5-го июля

    Отношение россиян к русским Латвии. Ещё лет десять обратно получил ответ от одной питерской фирмы на предложение о сотрудничестве -Мы не работаем с Латвией,а вам отвечаем из уважения к вашей фамилии 😀👅😎 Т.е.начхать многим в России,что ты русский.Такая политика.Поэтому рассчитывать можно только на себя ,но никак не на сегодняшнюю власть России,если ты с ними не той национальности.👽 Своих они пристраивают быстро. Шахназаров и Мамыкин не дадут соврать.

  • К
    Кайзер
    4-го июля

    "Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе" © Круглый.

  • З
    Злой
    4-го июля

    Хорошо мистер Пу опустил актёра из фильма Один дома-2, , который сыграл владельца отеля, а то тот думал что вступит в должность и все задницу ему лизать будут, нет, ну многие и наши облизали всё, но один не стал преклонятся, молодец

  • SK
    Soglasen Klassnij
    4-го июля

    Хватит всем вешать лапшу на уши.

  • З
    Злой
    4-го июля

    Ты, умник, поддерживай кого хочешь из своей зарплаты, но не за мой счёт!

  • A
    Aleks
    4-го июля

    Как говорил Задорнов:Все дело в бабках,а бабочки наша власть любит как Гобсек Бальзака.Вот и вся тема укрепления границ и обороны. Если учесть,что армия РФ миллион человек и кроме ВПК сейчас мало что держит экономику,то хочешь жни,хочешь куй,все равно не будет никакой возможности противостоять. Второй вопрос,а надо кому сокращение населения до минимума и территория? Если надо,то Путин придет как на Украину,куда уже толпами заезжают евреи. А если не нужна,то и не будет ничего. Так что русская рулетка... А хотелось бы...Может тогда русские Латвии бы поняли,что такое ,,русский мир,,от олигархов Путина,получив пару прилетов по русским районам города баллистическими ракетами. Притом,балтийских русских там,в России,с помощью пропагандистов типа Соловьева,считают предателями,потому что они ,видишь ли,не сносят свои власти.👅😎 Охренеть...Я и охренел,просмотрев как то в Телеге выступление Соловьева-Шапиро.

