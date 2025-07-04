Ринкевич призвал усилить укрепление границы с Россией и Беларусью

Следует продолжать укрепление внешней границы Европейского союза (ЕС) и НАТО с Россией и Беларусью, а также военную, финансовую и политическую поддержку Украины, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич во время визита в Эстонию, где состоялась встреча президентов стран Балтии.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, Ринкевич обсудил с президентом Эстонии Аларом Карисом и президентом Литвы Гитанасом Науседой вопросы региональной безопасности, поддержку Украины, сотрудничество стран Балтии, реализацию совместных проектов и трансатлантические отношения.

Ринкевич поблагодарил президента Эстонии за приглашение посетить Праздник песни и танца, а также выразил удовлетворение по поводу тесного и активного сотрудничества стран Балтии, в том числе по вопросам реализации крупных инфраструктурных проектов.

Президент положительно оценил решения, принятые на саммите НАТО в Гааге, подчеркнув, что они важны для безопасности всего региона. На саммите страны альянса продемонстрировали единство и договорились об увеличении оборонных расходов до 5% от валового внутреннего продукта. Это, по словам Ринкевича, поможет государствам НАТО достичь целей в сфере обороноспособности, что отвечает интересам общей безопасности.

Ринкевич также отметил стратегическую роль США в обеспечении безопасности Европы и всего мира и подчеркнул важность военного присутствия США в странах Балтии.