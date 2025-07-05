Baltijas balss logotype

30,69 евро в час!? В данных СГД снова выделяются чиновники

Дата публикации: 05.07.2025
BB.LV
30,69 евро в час!? В данных СГД снова выделяются чиновники
ФОТО: pixabay

Как выяснилось 3 июля в передаче LTV «Kas notiek Latvijā?», компенсации, полученные в прошлом году государственными секретарями министерств, сильно варьировались — от 67,5 тысяч до почти 168 тысяч евро в год. Существенные различия обусловлены не только дополнительными доходами некоторых должностных лиц, совмещающих должности, но и разнообразными надбавками, премиями, денежными вознаграждениями и оплатой сверхурочных, которые в общей сложности составили почти 192 тысячи евро, пишет LA.lv.

С момента внедрения так называемой единой системы вознаграждений в государственной службе сохраняется ситуация, при которой выплаты значительно отличаются как между ведомствами, так и между работающими на одинаковых должностях, а вознаграждение некоторых госсекретарей сравнимо или превышает зарплаты избранных и назначаемых Сеймом должностных лиц.

Тем временем пользователь «X» @maijroze, ссылаясь на данные Службы государственных доходов (СГД), проанализировала, кто зарабатывает больше — работающие в государственном или в частном секторе, если основываться на почасовой ставке.

Она пишет: «Как такое возможно, что самые высокие зарплаты в стране получают именно работники государственного сектора? Вот данные СГД за январь 2025 года по 20 профессиям с самой высокой почасовой ставкой: розовым отмечен государственный сектор, зелёным — частный. Госекретари из данных исключены!»

На данный момент самая высокая почасовая ставка составляет 30,69 евро — такую оплату получают члены советов в сфере государственного управления и самоуправлений. Немного отстают госсекретари с 29,70 евро в час, а на третьем месте — заместитель председателя суда с 29,13 евро в час.

Согласно таблице, первые 10 мест по почасовой ставке занимают должности в государственном секторе. Первая высокооплачиваемая профессия из частного бизнеса — архитекторы программного обеспечения, зарабатывающие в среднем 24,70 евро в час.

Интересно также, что такие важные специалисты, как главные врачи, занимают лишь 10-е место со ставкой 24,56 евро в час.

Есть над чем задуматься — и это активно обсуждают комментаторы:

«Почему исключили госсекретарей? Было бы ещё интереснее!»

«Вот такой анализ и нужно делать, а не публиковать каждый месяц зарплаты должностных лиц, создавая иллюзию прозрачности. Следовало бы также публиковать информацию о госзакупках — не по фирмам, а по стоимости товаров и услуг. Тогда бы волосы встали дыбом».

«Можно было бы сократить каждое рабочее место наполовину — и поверьте, ничего бы не изменилось… разве что оставшиеся начали бы действительно работать, испугавшись увольнения. Нужен аудит по всем — кто и что реально сделал, потому что большинство просто просиживают время».

#госуправление
(6)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    5-го июля

    Вон полоумную бабку без образования газначили руковдить важным фмнансовым комитетом в Рижской думе, о чём здесь говорить?

    50
    2
  • AM
    Aivars Maksim
    5-го июля

    Kæpēc cilvěkiem vajag zināt cik valsts kalpi saņem dienā ?

    5
    36
  • Д
    Дед
    5-го июля

    Латыши голосуют за эту власть уже 30 лет, она им нравится? Их обворовывают под песню о ненависти к России и русским, а они счастливы подпевая пидрилалайку. Может и правда с ними, что то не так?

    98
    6
  • К
    Кайзер
    Дед
    5-го июля

    Это ещё только начало, цветочки. А скоро ягодки попрут !

    39
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    5-го июля

    И самое интересное это то, что многие не имеют никакого образования вообще, однако руководят финансовыми департаментами не имея экономического образования вообще!

    93
    6
  • П
    Процион
    5-го июля

    Если бы пришёл лев и сожрал 90% чиновников, никто бы и не заметил, потому что ничего бы не изменилось.

    68
    3
Читать все комментарии

Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка»
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка»
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс
Латвия получила от США около полумиллиарда евро на оборону, а теперь рискует потерять десятки миллионов
Латвия получила от США около полумиллиарда евро на оборону, а теперь рискует потерять десятки миллионов

Куда крестьянин, туда и обезьянин.
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
Традиционная жизнь малых народов,
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
Видео