30,69 евро в час!? В данных СГД снова выделяются чиновники

Как выяснилось 3 июля в передаче LTV «Kas notiek Latvijā?», компенсации, полученные в прошлом году государственными секретарями министерств, сильно варьировались — от 67,5 тысяч до почти 168 тысяч евро в год. Существенные различия обусловлены не только дополнительными доходами некоторых должностных лиц, совмещающих должности, но и разнообразными надбавками, премиями, денежными вознаграждениями и оплатой сверхурочных, которые в общей сложности составили почти 192 тысячи евро, пишет LA.lv.
С момента внедрения так называемой единой системы вознаграждений в государственной службе сохраняется ситуация, при которой выплаты значительно отличаются как между ведомствами, так и между работающими на одинаковых должностях, а вознаграждение некоторых госсекретарей сравнимо или превышает зарплаты избранных и назначаемых Сеймом должностных лиц.
Тем временем пользователь «X» @maijroze, ссылаясь на данные Службы государственных доходов (СГД), проанализировала, кто зарабатывает больше — работающие в государственном или в частном секторе, если основываться на почасовой ставке.
Она пишет: «Как такое возможно, что самые высокие зарплаты в стране получают именно работники государственного сектора? Вот данные СГД за январь 2025 года по 20 профессиям с самой высокой почасовой ставкой: розовым отмечен государственный сектор, зелёным — частный. Госекретари из данных исключены!»
На данный момент самая высокая почасовая ставка составляет 30,69 евро — такую оплату получают члены советов в сфере государственного управления и самоуправлений. Немного отстают госсекретари с 29,70 евро в час, а на третьем месте — заместитель председателя суда с 29,13 евро в час.
Согласно таблице, первые 10 мест по почасовой ставке занимают должности в государственном секторе. Первая высокооплачиваемая профессия из частного бизнеса — архитекторы программного обеспечения, зарабатывающие в среднем 24,70 евро в час.
Интересно также, что такие важные специалисты, как главные врачи, занимают лишь 10-е место со ставкой 24,56 евро в час.
Есть над чем задуматься — и это активно обсуждают комментаторы:
«Почему исключили госсекретарей? Было бы ещё интереснее!»
«Вот такой анализ и нужно делать, а не публиковать каждый месяц зарплаты должностных лиц, создавая иллюзию прозрачности. Следовало бы также публиковать информацию о госзакупках — не по фирмам, а по стоимости товаров и услуг. Тогда бы волосы встали дыбом».
«Можно было бы сократить каждое рабочее место наполовину — и поверьте, ничего бы не изменилось… разве что оставшиеся начали бы действительно работать, испугавшись увольнения. Нужен аудит по всем — кто и что реально сделал, потому что большинство просто просиживают время».
