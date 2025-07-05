30,69 евро в час!? В данных СГД снова выделяются чиновники

Как выяснилось 3 июля в передаче LTV «Kas notiek Latvijā?», компенсации, полученные в прошлом году государственными секретарями министерств, сильно варьировались — от 67,5 тысяч до почти 168 тысяч евро в год. Существенные различия обусловлены не только дополнительными доходами некоторых должностных лиц, совмещающих должности, но и разнообразными надбавками, премиями, денежными вознаграждениями и оплатой сверхурочных, которые в общей сложности составили почти 192 тысячи евро, пишет LA.lv .

С момента внедрения так называемой единой системы вознаграждений в государственной службе сохраняется ситуация, при которой выплаты значительно отличаются как между ведомствами, так и между работающими на одинаковых должностях, а вознаграждение некоторых госсекретарей сравнимо или превышает зарплаты избранных и назначаемых Сеймом должностных лиц.

Тем временем пользователь «X» @maijroze, ссылаясь на данные Службы государственных доходов (СГД), проанализировала, кто зарабатывает больше — работающие в государственном или в частном секторе, если основываться на почасовой ставке.

Она пишет: «Как такое возможно, что самые высокие зарплаты в стране получают именно работники государственного сектора? Вот данные СГД за январь 2025 года по 20 профессиям с самой высокой почасовой ставкой: розовым отмечен государственный сектор, зелёным — частный. Госекретари из данных исключены!»

Kā tas tā var būt, ka visaugstākās algas valstī saņem tieši publiskā sektora darbinieki?



Lūk, VID dati no 2025.gada janvāra par 20 profesijām, kurās ir visaugstākā stundas likme:



Rozā krāsa - valsts sektors

Zaļā krāsa - privātais sektors



Valsts sekretāri no datiem ir izņemti! pic.twitter.com/13KLpvhRi8 — maijroze (@maijaroze_) July 3, 2025

На данный момент самая высокая почасовая ставка составляет 30,69 евро — такую оплату получают члены советов в сфере государственного управления и самоуправлений. Немного отстают госсекретари с 29,70 евро в час, а на третьем месте — заместитель председателя суда с 29,13 евро в час.

Согласно таблице, первые 10 мест по почасовой ставке занимают должности в государственном секторе. Первая высокооплачиваемая профессия из частного бизнеса — архитекторы программного обеспечения, зарабатывающие в среднем 24,70 евро в час.

Интересно также, что такие важные специалисты, как главные врачи, занимают лишь 10-е место со ставкой 24,56 евро в час.

Есть над чем задуматься — и это активно обсуждают комментаторы:

«Почему исключили госсекретарей? Было бы ещё интереснее!»

«Вот такой анализ и нужно делать, а не публиковать каждый месяц зарплаты должностных лиц, создавая иллюзию прозрачности. Следовало бы также публиковать информацию о госзакупках — не по фирмам, а по стоимости товаров и услуг. Тогда бы волосы встали дыбом».

«Можно было бы сократить каждое рабочее место наполовину — и поверьте, ничего бы не изменилось… разве что оставшиеся начали бы действительно работать, испугавшись увольнения. Нужен аудит по всем — кто и что реально сделал, потому что большинство просто просиживают время».