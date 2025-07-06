В Латвию прибыли два тяжёлых американских военно-транспортных вертолёта

В Латвию из Канады доставлены два американских вертолета "CH-147 Chinook".

В Латвию из Канады доставлены два вертолета "CH-147 Chinook", сообщили в социальных сетях Национальные вооруженные силы (НВС).

"В небе Латвии вскоре можно будет наблюдать уникальное зрелище: в Лиелварде из Канады прибыли два вертолета "CH-147 Chinook", и сейчас ведется подготовка к их полетам", - сообщают НВС в сети "Фейсбук". Первые испытательные полеты в районе Лиелварде запланированы на ближайшие дни, отмечено в публикации.

По информации НВС, вертолеты "Chinook" значительно расширяют оперативный потенциал армии: их грузоподъемность позволяет переместить груз весом более 12 000 килограммов.

Эти воздушные суда и их экипажи прибыли в Латвию для оказания поддержки и укрепления возглавляемой Канадой многонациональной бригады НАТО. Они станут частью авиационного батальона, в котором уже работают четыре вертолета "CH-146 Griffon".