В Латвию прибыли два тяжёлых американских военно-транспортных вертолёта

В Латвию из Канады доставлены два американских вертолета "CH-147 Chinook".
В Латвию из Канады доставлены два вертолета "CH-147 Chinook", сообщили в социальных сетях Национальные вооруженные силы (НВС).
"В небе Латвии вскоре можно будет наблюдать уникальное зрелище: в Лиелварде из Канады прибыли два вертолета "CH-147 Chinook", и сейчас ведется подготовка к их полетам", - сообщают НВС в сети "Фейсбук". Первые испытательные полеты в районе Лиелварде запланированы на ближайшие дни, отмечено в публикации.
По информации НВС, вертолеты "Chinook" значительно расширяют оперативный потенциал армии: их грузоподъемность позволяет переместить груз весом более 12 000 килограммов.
Эти воздушные суда и их экипажи прибыли в Латвию для оказания поддержки и укрепления возглавляемой Канадой многонациональной бригады НАТО. Они станут частью авиационного батальона, в котором уже работают четыре вертолета "CH-146 Griffon".
🚁 Latvijā ieradušies divi CH-147 Chinook helikopteri no Kanādas.— NBS (@Latvijas_armija) July 5, 2025
Šobrīd notiek sagatavošanās darbi Lielvārdē, un tuvākajās dienās plānoti testa lidojumi 💪🏼#WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/IWjUlJjxpW
