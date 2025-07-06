Baltijas balss logotype

В Латвию прибыли два тяжёлых американских военно-транспортных вертолёта 6 1965

Дата публикации: 06.07.2025
В Латвию прибыли два тяжёлых американских военно-транспортных вертолёта
ФОТО: Youtube

В Латвию из Канады доставлены два вертолета "CH-147 Chinook", сообщили в социальных сетях Национальные вооруженные силы (НВС).

"В небе Латвии вскоре можно будет наблюдать уникальное зрелище: в Лиелварде из Канады прибыли два вертолета "CH-147 Chinook", и сейчас ведется подготовка к их полетам", - сообщают НВС в сети "Фейсбук". Первые испытательные полеты в районе Лиелварде запланированы на ближайшие дни, отмечено в публикации.

По информации НВС, вертолеты "Chinook" значительно расширяют оперативный потенциал армии: их грузоподъемность позволяет переместить груз весом более 12 000 килограммов.

Эти воздушные суда и их экипажи прибыли в Латвию для оказания поддержки и укрепления возглавляемой Канадой многонациональной бригады НАТО. Они станут частью авиационного батальона, в котором уже работают четыре вертолета "CH-146 Griffon".

Оставить комментарий

(6)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    7-го июля

    на этих вертушках, элитка барахло будет свозить в Швецию

    6
    1
  • VS
    Vad Sorry
    6-го июля

    Всё пенсионеры наверное очень рады:))) а смысл от этих вертолетов?

    7
    2
  • К
    Кайзер
    6-го июля

    Правильно ! На аирболтик надежда так-себе. Но почему всего два ? Мест очень мало, особенно если с чемоданами. Включая "плацкартные" верхом на шасси ))

    14
    2
  • A
    Aleks
    6-го июля

    Оккупанты и годственники Вайры Фрейберги так просто Латвию не отдадут. Англия далеко,США плевать на Латвию сейчас-остается только Канада

    23
    4
  • OZ
    Olga Zakarauskiene
    6-го июля

    Но все равно, это лучше, чем бронированные самоходки. В болотах не утонут.

    19
    4
  • F
    FOXBAT
    6-го июля

    Ми-26...... Вот тяжёлый военно-транспортный вертолёт.... А Чинук говна кусок....

    24
    2
Читать все комментарии

Видео