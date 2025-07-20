Baltijas balss logotype

Зачем «поселку» выборы и три вице-мэра: Зигмарс Лиепиньш

Политика
Дата публикации: 20.07.2025
Neatkarīgā
Зачем «поселку» выборы и три вице-мэра: Зигмарс Лиепиньш
ФОТО: bb.lv

Зачем Риге нужны три вице-мэра, каждому ребрышку по кусочку карбонада, иронизирует в интервью NRA композитор Зигмарс Лиепиньш.

По его мнению, выборы надо проводить так: в списке - только первое лицо и больше никого. Одного избирают, он собирает свою команду и работает. Чтобы управлять поселком, семь партий не нужны.

"А что такое Латвия? С точки зрения Китая - поселок, Америки - городок, Германии - город. Но мы все такие важные, занимаем эфирное время, на выборах суматоха, голоса подсчитать невозможно..." - заявил композитор.

#выборы #мнения
(4)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    22-го июля

    Лиепинь подрывает главный аспект независимости ЛР, возможность насоздавать кучу агенств, коммитетов, секретариатов, советов и тд. насадить туда себя и своих друзей, устраивать кофейные паузы, дискуссии, ни за что не отвечать. А чтобы было что кушать брать ередиты как не в себя. Ведь если уменьшить потолок зарплат в госуправлении скаже до 5 минималок, ввести KPI и сторогую отчётность и ответсвенность за провалы, ВНЕЗАПНО окажеться что многие латышские патриоты не так уж и любят Латвию.

    0
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го июля

    Даже если эта хуторская голова до безобразия тупа, она быть должна.

    14
    0
  • lo gos
    lo gos
    20-го июля

    Для этого и обосывали переулки на баррикадах, каждый свинопас должен ни хера не делать и сидеть в управлении.

    51
    0
  • Ч
    Чангл
    20-го июля

    Каждый хутор должен быть с главой иначе ни как.

    63
    2
