Зачем «поселку» выборы и три вице-мэра: Зигмарс Лиепиньш

Зачем Риге нужны три вице-мэра, каждому ребрышку по кусочку карбонада, иронизирует в интервью NRA композитор Зигмарс Лиепиньш.

По его мнению, выборы надо проводить так: в списке - только первое лицо и больше никого. Одного избирают, он собирает свою команду и работает. Чтобы управлять поселком, семь партий не нужны.

"А что такое Латвия? С точки зрения Китая - поселок, Америки - городок, Германии - город. Но мы все такие важные, занимаем эфирное время, на выборах суматоха, голоса подсчитать невозможно..." - заявил композитор.