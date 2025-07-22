Baltijas balss logotype

Перед уходом на заслуженный отдых премьер Латвии сообщила, кто будет управлять республикой вместо неё

Дата публикации: 22.07.2025
Перед уходом на заслуженный отдых премьер Латвии сообщила, кто будет управлять республикой вместо неё

Премьер-министр Эвика Силиня в четверга, 24 июля, отправляется в ежегодный отпуск, сообщили в Государственной канцелярии.

Перед отъездом Силиня назначила исполняющих обязанности премьер-министра.

С 24 июля по 3 августа обязанности премьер-министра будет исполнять министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, а с 4 по 10 августа — министр внутренних дел Рихард Козловскис. Оба однопартийцы Силини – из «Нового Единства».

Впрочем, даже за товарищами по партии надо приглядывать. Во время отпуска Силиня обещает следить за актуальными событиями в Латвии и мире и при необходимости выразила готовность немедленно приступить к выполнению своих обязанностей.

В отсутствии Силини решили не проводит собрания членов правительства – в проведении заседаний Кабинета министров ЛР запланирован перерыв с 28 июля по 10 августа. Следующее заседание правительства назначено на 12 августа.

  • З
    Злой
    23-го июля

    На заслуженный.......надеюсь на пенсию и больше мы её не увидим?

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го июля

    Никакой разницы нет, созывает она заседания или просто так присутствует на рабочем месте, Латвия продолжает свой путь по наклонной вниз, с постоянной скоростью.

  • Д
    Дед
    Mr.FGJCNJK
    23-го июля

    Не согласен! Скорость падения растет!

  • А
    Андрей
    23-го июля

    Почему-то прочиталось как "Перед УКОЛОМ .... премьер Латвии сообщила..."

  • А
    Андрей
    23-го июля

    Очень интересная новость для аудитории портала, как Вы считаете? Блин, по всему миру события трэш, а они тут про "она пошла в отпуск и сказала кто вместо неё". Да кого это волнует? В Сейме сломалась система внутреннего документооборота и календарей? Поэтому вещаем через СМИ?

    Редакция ББ, Вы меня в последнее время, очень печалите.

  • З
    Злой
    22-го июля

    Вали на фиг, не пропадём!

Видео