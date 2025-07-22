Перед уходом на заслуженный отдых премьер Латвии сообщила, кто будет управлять республикой вместо неё

Премьер-министр Эвика Силиня в четверга, 24 июля, отправляется в ежегодный отпуск, сообщили в Государственной канцелярии.

Перед отъездом Силиня назначила исполняющих обязанности премьер-министра.

С 24 июля по 3 августа обязанности премьер-министра будет исполнять министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, а с 4 по 10 августа — министр внутренних дел Рихард Козловскис. Оба однопартийцы Силини – из «Нового Единства».

Впрочем, даже за товарищами по партии надо приглядывать. Во время отпуска Силиня обещает следить за актуальными событиями в Латвии и мире и при необходимости выразила готовность немедленно приступить к выполнению своих обязанностей.

В отсутствии Силини решили не проводит собрания членов правительства – в проведении заседаний Кабинета министров ЛР запланирован перерыв с 28 июля по 10 августа. Следующее заседание правительства назначено на 12 августа.