Правительство ЛР в режиме секретности обсудит невыплату российских пенсий

Сегодня правительство будет обсуждать проблему не выплаченных российских пенсий в Латвии в первом полугодии текущего года, свидетельствует повестка дня заседания Кабинета министров.

Подготовленный Министерством благосостояния доклад включен в закрытую часть заседания и имеет статус ограниченной доступности.

Как сообщалось, Россия задерживает выплату пенсий своим находящимся в Латвии пенсионерам в полном объеме уже за два квартала.

Государственное агентство социального страхования (ГАСС) выплачивает перечисленные Россией пенсии проживающим в Латвии лицам, которым пенсии назначены в соответствии с договором между Латвией и Россией о сотрудничестве в сфере социального обеспечения.

Договор действует с 19 января 2011 года. В четвертом квартале прошлого года через ГАСС были выплачены российские пенсии 9700 лицам в приблизительном объеме 3,5 млн евро, сообщает ГАСС.