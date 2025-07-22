Baltijas balss logotype

Правительство ЛР в режиме секретности обсудит невыплату российских пенсий 7 1707

Политика
Дата публикации: 22.07.2025
LETA
Правительство ЛР в режиме секретности обсудит невыплату российских пенсий
ФОТО: dreamstime

Сегодня правительство будет обсуждать проблему не выплаченных российских пенсий в Латвии в первом полугодии текущего года, свидетельствует повестка дня заседания Кабинета министров.

Подготовленный Министерством благосостояния доклад включен в закрытую часть заседания и имеет статус ограниченной доступности.

Как сообщалось, Россия задерживает выплату пенсий своим находящимся в Латвии пенсионерам в полном объеме уже за два квартала.

Государственное агентство социального страхования (ГАСС) выплачивает перечисленные Россией пенсии проживающим в Латвии лицам, которым пенсии назначены в соответствии с договором между Латвией и Россией о сотрудничестве в сфере социального обеспечения.

Договор действует с 19 января 2011 года. В четвертом квартале прошлого года через ГАСС были выплачены российские пенсии 9700 лицам в приблизительном объеме 3,5 млн евро, сообщает ГАСС.

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го июля

    Всё может быть значительно проще, просто латышские банки попытались немного "крутануть" эти деньги, но что то пошло не так.

    11
    0
  • З
    Злой
    22-го июля

    По ходу переборщили с запретами, без огласки хотят решить проблему которую явно сами и создали, а то народ правду узнает, рейтинг упадёт и доверие тоже

    13
    0
  • A
    Aleks
    22-го июля

    Если для России 7 млн.евро -копейки,то что ж она Водоканалу Донецка была должна точно такую же сумму как и российским пенсионерам?!А это ж неприложеый факт. Или Россия -это не капиталистическое государство и там все по другому как в других постсоветских странах? В России только одна нация живёт лучше всех,о чем как то и заявил Главный раввин России Берл Лазар,чему очень возмущался Жириновский.

    9
    30
  • З
    Злой
    22-го июля

    Я больше склоняюсь к тому, что у наших рыльце в пушку, для России это копейки и вряд ли они будут так мелочиться, не выплачивая пенсии, а вот от западников подлянку дождаться запросто можно, а зная т.н. любовь наших правящих к российским гражданам латвии, не удивлюсь, если вскроется правда и на чьей стороне она будет.

    87
    10
  • A
    Aleks
    22-го июля

    Бюджетникам Донбасса год Россия не выплачивали зарплату,видимо потому ,что банки Донецка под санкциями?!👽

    4
    25
  • A
    Anim
    22-го июля

    Сколько можно врать?

    РФ платит, перечисляет деньги пенсионерам.

    Но все перечисления не принимаются нашими банками из-за наших же санкций.

    58
    6
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го июля

    Невыплату кем и кому?

    17
    4
