Сокращать зарплаты и/или людей? Правительство Силини ищет на чем бы еще сэкономить

Как мы знаем, никогда не бывает так плохо, чтобы не было еще хуже. И если еще лет 5 назад тогдашний премьер Кариньш уверял, что «у нас так много денег, как никогда», то сегодня ситуация с точностью до наоборот – денег очень мало, причем, с учетом экономического спада, денег становится еще меньше…

Предложения вместо решений

Власти пока, правда, «держатся» до последнего и пытаются спасти положение «терапевтическими» методами. Это и осторожный пересмотр системы пенсий по выслуге лет, и замораживание роста зарплат высших должностных лиц и в госуправлении в целом, и объединение ряда ведомств в структурах министерств с возможным незначительным сокращением персонала…

Заметим, правда, что и это пока только предложения – никаких решений на сей счет не принято.

Когда выхода нет…

Однако пессимистически настроенные экономисты предупреждают: если политики в год выборов (в октябре 2026-го) не хотят поднимать налоги – к примеру, ставку НДС, как это произошло в Эстонии, то остается только два варианта: сокращать расходы и набирать кредиты.

Второй вариант – увеличивать долги – правительство, разумеется, будет использовать, но Брюссель не позволяет очень сильно увлекаться этим процессом «жизни взаймы». К тому же мы и так в последние годы набрали столько долгов, что их обслуживание уже стало безумно дорогим! Так, в 2023-м обслуживание внешнего долга обходилось в 207 миллионов евро, а в этом – уже в 525 млн евро, то есть рост в 2,5 раза! В следующем году обслуживание долга нам обойдется в 626 миллионов, а в 2027-м – уже в 689 миллионов!

Поэтому основной акцент правительству Силини придется сделать на сокращении расходов. Пока правящие в этой сфере пытаются воздержаться от решительных шагов. Идут минимальные сокращения административных расходов в министерствах, а премьер Эвика Силиня «скатилась в символизм» и предлагает заморозить рост заработной платы высших должностных лиц и, возможно, во всем госуправлении.

Пора действовать радикально!

Оппозиция, само собой, хочет, чтобы власти «пошли дальше», и призывает вместо замораживания роста зарплат начать сокращать зарплаты и самих работников госуправления.

Примечательно, что коллеги из Латвийского ТВ сделали сравнительный анализ зарплат высших должностных лиц в Балтии. Выяснилось, что хотя наша страна отстает по уровню экономического развития от Литвы и Эстонии, оклады наших членов правительства лишь незначительно уступают окладам их коллег из остальных балтийских стран. Судите сами.

Отстаем в экономике, но не по зарплатам VIP-персон

В 1-м квартале этого года средняя зарплата в Литве достигла 2337,7 евро в месяц, а в Эстонии – 2092 евро в месяц до уплаты налогов. Несмотря на рост зарплат в Латвии на 8,3% в течение года, все равно в 1-м квартале средняя зарплата в месяц достигла всего 1757 евро. Она на 28,3% ниже, чем в Литве, и на 17,4% ниже, чем в Эстонии.

Между тем месячная зарплата премьер-министра Латвии Эвики Силини в этом году составляет 8659 евро – на 354 евро, или 4%, меньше, чем у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

Используя установленную законом формулу, его зарплата в этом году должна была бы составить 9724 евро в месяц, а в период с 2024 по 2028 год для определения большей части зарплат должностного лица Эстонии используется пониженный индекс, уменьшая соответствующую формулу вдвое. Более медленный прирост зарплат в целом затрагивает 381 эстонское должностное лицо, и таким образом за пять лет планируется сэкономить около 20 млн евро!

В расчете месячных зарплат министров Эстонии также используется пониженный индекс, они с 1 апреля этого года составляют 7661 евро – на 9 евро ниже, чем у министров правительства Силини в Латвии.

В Литве, где в отличие от Латвии и Эстонии экономика в прошлом году продолжала расти, зарплата главы правительства Гинтаутаса Палуцкиса в этом году составляет 8748 евро в месяц – всего на 89 евро, или примерно на 1% выше зарплаты латвийского премьера.

В свою очередь, месячная зарплата министров возглавляемого Палуцкисом правительства в этом году составляет 7677 евро, то есть на 7 евро больше, чем зарплаты министров в Латвии.

Стоит напомнить также, что в правительстве Латвии можно получить также доплату в размере 30 процентов от месячной зарплаты за замещение отсутствующего министра.

Нужно менять систему!

«Стоит напомнить, что зарплаты президента, а также политиков в Сейме, правительстве и самоуправлениях резко выросли в 2023 году, когда была введена новая система вознаграждения, о несоразмерности которой в отношении высших должностных лиц «KNL?» уже писали в прошлом году, но ее латвийские политики не спешат пересматривать», – отмечают журналисты Латвийского ТВ.

Очевидно, что если политики действительно хотят проявить солидарность и при этом, хоть немного, но сэкономить денег налогоплательщиков, то им нужно не замораживать рост зарплат, а реально их уменьшить. Уменьшить минимум на 15-20 процентов – учитывая реальную экономическую ситуацию в стране!

Также следовало бы пойти дальше и начать масштабную оптимизацию: это и объединение министерств, и слияние департаментов и ведомственных структур, находящихся под надзором министерств, и сокращение числа работников госуправления!

Не много ли бюджетников?

Конечно, самые радикальные эксперты предупреждают и о неизбежности сокращения числа работников общественного сектора или, говоря простым языком, бюджетников. Их число, кстати, стабильно на протяжении последних 5–7 лет – 233 тысячи человек, или 29% от всех работающих. Это, конечно, очень много!

Но нужно учитывать, что в это количество занятых в общественном секторе входят и военные, и полицейские, и муниципальные работники, и персонал государственных больниц, и учителя… Госчиновников относительно немного – чуть более 11 тысяч. Но рано или поздно властям придется сокращать и общественный сектор. Без этого, видимо, не обойтись – и с учетом развития экономики, и с учетом общего уменьшения населения в Латвии…

Реальность такова, что наша страна отстает, причем с каждым годом все более значительно, и от Эстонии, и от Литвы, которая уже давно оторвалась от двух других балтийских стран и по уровню экономики приближается к «середнячкам» Евросоюза! Это значит, что радикальное сокращение расходной части бюджета практически неизбежно и делать это нужно прежде всего за счет госуправления!

Времени на радикальные решения у правительства немного – в начале сентября уже должны быть готовы первые наброски проекта бюджета-2026.