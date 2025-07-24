Профсоюзы грозят из-за пенсий по выслуге лет обратиться в Конституционный суд

Профсоюзы нескольких отраслей не согласны с предложенными изменениями в системе пенсий за выслугу лет, поэтому не исключают обращения в Конституционный суд.

В четверг состоялась организованная Латвийским союзом свободных профсоюзов (ЛССП) пресс-конференция, на которой представители профсоюзов отрасли здравоохранения, культуры и внутренних дел изложили свои позиции по вопросу пенсий за выслугу лет.

Заместитель председателя Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) Лига Бариня отметила, что профсоюз боролся за назначение пенсий по выслуге лет работникам бригад Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) шесть лет и, наконец, оно было достигнуто в 2016 году.

Бариня подчеркнула, что в вопросе пенсий за выслугу лет этим работникам что-то изменить невозможно, так как их нагрузка достаточно высока. "Если будет решено изменить правила игры, это сильно повлияет на работу СНМП", - заявила Бариня. Она напомнила, что всей отрасли здравоохранения очень острая нехватка работников, а нехватка медсестер, по словам Барини, даже катастрофичная. "Возлагать на отрасль дополнительную нагрузку, на мой взгляд, довольно несправедливо", - заявила она.

Заместитель директора Государственной канцелярии по вопросам государственного развития и межотраслевого управления Петерис Вилкс ответил Барине, что работников СНМП не планируется исключать из круга получателей пенсий по выслуге лет, также не планируется увеличивать возраст для получения пенсии, но планируется с 20 до 25 лет увеличить стаж работы, чтобы медработник мог квалифицироваться для получения пенсии по выслуге лет. Однако это не устраивает профсоюз из-за большой нагрузки. Бариня также отметила, что в 2016 году, когда работникам бригад СНМП были введены пенсии за выслугу лет, на одну бригаду приходилось от четырех до пяти работников, а теперь их число сократилось до двух, что нагрузку только увеличивает.

Она также задала риторический вопрос, почему работникам не обеспечиваются такие условия, чтобы на пенсию по выслуге лет вовсе не надо было выходить.

Не согласен с предложенными изменениями и Латвийский профсоюз работников культуры (ЛПРК). Предложенные изменения в отношении работников сферы культуры предусматривают, что из круга получателей пенсий по выслуге лет могут быть исключены артисты балета, цирка, хоров, оркестров, актеров театра и театра кукол и солистов-вокалистов, а вместо пенсии им будет предложена переквалификация по другой профессии. Это, впрочем, должно коснуться только тех работников, которые начнут работать в отрасли после 2027 года. Председатель профсоюза Эдвин Криевиньш отметил, что не совсем понятно, какими будут другие возможности для переквалификации этих людей. При этом, по словам Криевиньша, работодатели очень неохотно принимают на работу людей старше 50 лет.

Криевиньш перечислил ряд проблем со здоровьем, с которыми работники сферы культуры, сейчас квалифицирующиеся на получение пенсий по выслуге лет, сталкиваются именно из-за работы. В целом профсоюз оценивает предложенные изменения крайне негативно. Криевиньш также подчеркнул, что государство должно позаботиться о том, чтобы работники получали адекватную оплату труда за работу, а также необходимо подумать о том, как предложить возможность переквалификации раньше.

Председатель правления Латвийского профсоюза работников внутренних дел (ЛПРВД) Арманд Аугустанс заявил, что предусмотренные изменения коснутся примерно 12 000 занятых в сфере внутренних дел. Профсоюз оценивает это негативно, и, по словам Аугустанса, это может закончиться ухудшением ситуации с безопасностью в стране.

Для должностных лиц учреждений системы Министерства внутренних дел и управления мест заключения со специальными служебными званиями стаж за выслугу лет планируется увеличить до 25 лет, в настоящее время он составляет от 20 до 25 лет. А пенсионный возраст планируется поднять с 50 до 55 лет.

По словам Аугустанса, сейчас работающие в отрасли уже в неполные 49 лет уходят на пенсию, так как работать дольше уже не могут по состоянию здоровья. "Это неподходящее время для внесения изменений в систему пенсий за выслугу лет в сфере внутренних дел, потому что мы живем в геополитической ситуации, при которой внутренняя безопасность очень важна", - подчеркнул Аугустанс.

Он отметил, что государство с одной стороны готово увеличить ресурсы безопасности, но в то же время принимаются меры, которые понизят уровень безопасности и общественного порядка в Латвии. По словам Аугустанса, стране требуется примерно 1300 реагирующих полицейских, а в реальности их около 800. "Государство не должно увеличивать бюджет за счет "выслуги лет"", - подчеркнул Аугустанс.

При этом он добавил, что отрасль готова обсуждать изменения. В частности, профсоюз предлагает обеспечить возможность бесплатного медицинского обслуживания до выхода на пенсию по старости. Кроме того, необходимо существенно увеличить зарплату в отрасли, чтобы деньги можно было направить на третий пенсионный уровень, подчеркнул Аугустанс. Однако, если перемены будут происходить так, как сейчас предлагается, профсоюз не исключает обращения в Конституционный суд.

По словам Аугустанса, уровень зарплат, указанный в подготовленной Госканцелярией презентации о предлагаемых изменениях, не отражает реальную ситуацию в отрасли. С этим не согласился Вилкс, отметив, что данные отражают истинную ситуацию. Он подчеркнул, что Госканцелярия уже долгое время работает над реформой. "Конечно, важно финансирование системы пенсий за выслугу лет, которое к 2030 году может вырасти до 200 млн евро, но самое важное - справедливость по отношению к другим получателям пенсий", - сказал Вилкс.

Он также пояснил, что реальные эффекты реформы могут проявить себя через 10-15 лет с ее начала или даже позже, поскольку внедрять реформу планируется постепенно. "Мы смотрим на реформу с точки зрения устойчивости и справедливости системы", - сказал Вилкс. Он повторил, что реформа тщательно продумана.

Председатель ЛССП Эгилс Балдзенс, в свою очередь, выразил недоумение по поводу того, почему этот вопрос продвигается с такой поспешностью и почему профсоюзам не позволили участвовать в разработке реформы заранее.

Как сообщалось, с 2027 года могут быть выделены несколько категорий, на которые больше не будет распространяться система пенсий по выслуге лет, сообщила ранее премьер-министр Эвика Силиня.

Она отметила, что продолжается политическая дискуссия о том, как упорядочить не менявшуюся долгое время систему пенсий по выслуге лет. Во многих отраслях, в которых сейчас полагаются пенсии по выслуге лет, зарплата за последние годы выросла, а изменений в системе пенсий по выслуге лет не было, пояснила Силиня.

Премьер-министр подчеркнула: необходимо найти способ уравнять в правах получателей пенсий по выслуге лет с остальным жителями Латвии, которым полагаются пенсии по старости. Например, размер пенсий по старости сейчас, по словам Силини, составляет в среднем 40% от получаемой зарплаты, тогда как у получателей пенсий по выслуге лет - 80-90%.