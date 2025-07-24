Baltijas balss logotype

Профсоюзы грозят из-за пенсий по выслуге лет обратиться в Конституционный суд 2 639

Политика
Дата публикации: 24.07.2025
LETA
Профсоюзы грозят из-за пенсий по выслуге лет обратиться в Конституционный суд
ФОТО: LETA

Профсоюзы нескольких отраслей не согласны с предложенными изменениями в системе пенсий за выслугу лет, поэтому не исключают обращения в Конституционный суд.

В четверг состоялась организованная Латвийским союзом свободных профсоюзов (ЛССП) пресс-конференция, на которой представители профсоюзов отрасли здравоохранения, культуры и внутренних дел изложили свои позиции по вопросу пенсий за выслугу лет.

Заместитель председателя Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) Лига Бариня отметила, что профсоюз боролся за назначение пенсий по выслуге лет работникам бригад Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) шесть лет и, наконец, оно было достигнуто в 2016 году.

Бариня подчеркнула, что в вопросе пенсий за выслугу лет этим работникам что-то изменить невозможно, так как их нагрузка достаточно высока. "Если будет решено изменить правила игры, это сильно повлияет на работу СНМП", - заявила Бариня. Она напомнила, что всей отрасли здравоохранения очень острая нехватка работников, а нехватка медсестер, по словам Барини, даже катастрофичная. "Возлагать на отрасль дополнительную нагрузку, на мой взгляд, довольно несправедливо", - заявила она.

Заместитель директора Государственной канцелярии по вопросам государственного развития и межотраслевого управления Петерис Вилкс ответил Барине, что работников СНМП не планируется исключать из круга получателей пенсий по выслуге лет, также не планируется увеличивать возраст для получения пенсии, но планируется с 20 до 25 лет увеличить стаж работы, чтобы медработник мог квалифицироваться для получения пенсии по выслуге лет. Однако это не устраивает профсоюз из-за большой нагрузки. Бариня также отметила, что в 2016 году, когда работникам бригад СНМП были введены пенсии за выслугу лет, на одну бригаду приходилось от четырех до пяти работников, а теперь их число сократилось до двух, что нагрузку только увеличивает.

Она также задала риторический вопрос, почему работникам не обеспечиваются такие условия, чтобы на пенсию по выслуге лет вовсе не надо было выходить.

Не согласен с предложенными изменениями и Латвийский профсоюз работников культуры (ЛПРК). Предложенные изменения в отношении работников сферы культуры предусматривают, что из круга получателей пенсий по выслуге лет могут быть исключены артисты балета, цирка, хоров, оркестров, актеров театра и театра кукол и солистов-вокалистов, а вместо пенсии им будет предложена переквалификация по другой профессии. Это, впрочем, должно коснуться только тех работников, которые начнут работать в отрасли после 2027 года. Председатель профсоюза Эдвин Криевиньш отметил, что не совсем понятно, какими будут другие возможности для переквалификации этих людей. При этом, по словам Криевиньша, работодатели очень неохотно принимают на работу людей старше 50 лет.

Криевиньш перечислил ряд проблем со здоровьем, с которыми работники сферы культуры, сейчас квалифицирующиеся на получение пенсий по выслуге лет, сталкиваются именно из-за работы. В целом профсоюз оценивает предложенные изменения крайне негативно. Криевиньш также подчеркнул, что государство должно позаботиться о том, чтобы работники получали адекватную оплату труда за работу, а также необходимо подумать о том, как предложить возможность переквалификации раньше.

Председатель правления Латвийского профсоюза работников внутренних дел (ЛПРВД) Арманд Аугустанс заявил, что предусмотренные изменения коснутся примерно 12 000 занятых в сфере внутренних дел. Профсоюз оценивает это негативно, и, по словам Аугустанса, это может закончиться ухудшением ситуации с безопасностью в стране.

Для должностных лиц учреждений системы Министерства внутренних дел и управления мест заключения со специальными служебными званиями стаж за выслугу лет планируется увеличить до 25 лет, в настоящее время он составляет от 20 до 25 лет. А пенсионный возраст планируется поднять с 50 до 55 лет.

По словам Аугустанса, сейчас работающие в отрасли уже в неполные 49 лет уходят на пенсию, так как работать дольше уже не могут по состоянию здоровья. "Это неподходящее время для внесения изменений в систему пенсий за выслугу лет в сфере внутренних дел, потому что мы живем в геополитической ситуации, при которой внутренняя безопасность очень важна", - подчеркнул Аугустанс.

Он отметил, что государство с одной стороны готово увеличить ресурсы безопасности, но в то же время принимаются меры, которые понизят уровень безопасности и общественного порядка в Латвии. По словам Аугустанса, стране требуется примерно 1300 реагирующих полицейских, а в реальности их около 800. "Государство не должно увеличивать бюджет за счет "выслуги лет"", - подчеркнул Аугустанс.

При этом он добавил, что отрасль готова обсуждать изменения. В частности, профсоюз предлагает обеспечить возможность бесплатного медицинского обслуживания до выхода на пенсию по старости. Кроме того, необходимо существенно увеличить зарплату в отрасли, чтобы деньги можно было направить на третий пенсионный уровень, подчеркнул Аугустанс. Однако, если перемены будут происходить так, как сейчас предлагается, профсоюз не исключает обращения в Конституционный суд.

По словам Аугустанса, уровень зарплат, указанный в подготовленной Госканцелярией презентации о предлагаемых изменениях, не отражает реальную ситуацию в отрасли. С этим не согласился Вилкс, отметив, что данные отражают истинную ситуацию. Он подчеркнул, что Госканцелярия уже долгое время работает над реформой. "Конечно, важно финансирование системы пенсий за выслугу лет, которое к 2030 году может вырасти до 200 млн евро, но самое важное - справедливость по отношению к другим получателям пенсий", - сказал Вилкс.

Он также пояснил, что реальные эффекты реформы могут проявить себя через 10-15 лет с ее начала или даже позже, поскольку внедрять реформу планируется постепенно. "Мы смотрим на реформу с точки зрения устойчивости и справедливости системы", - сказал Вилкс. Он повторил, что реформа тщательно продумана.

Председатель ЛССП Эгилс Балдзенс, в свою очередь, выразил недоумение по поводу того, почему этот вопрос продвигается с такой поспешностью и почему профсоюзам не позволили участвовать в разработке реформы заранее.

Как сообщалось, с 2027 года могут быть выделены несколько категорий, на которые больше не будет распространяться система пенсий по выслуге лет, сообщила ранее премьер-министр Эвика Силиня.

Она отметила, что продолжается политическая дискуссия о том, как упорядочить не менявшуюся долгое время систему пенсий по выслуге лет. Во многих отраслях, в которых сейчас полагаются пенсии по выслуге лет, зарплата за последние годы выросла, а изменений в системе пенсий по выслуге лет не было, пояснила Силиня.

Премьер-министр подчеркнула: необходимо найти способ уравнять в правах получателей пенсий по выслуге лет с остальным жителями Латвии, которым полагаются пенсии по старости. Например, размер пенсий по старости сейчас, по словам Силини, составляет в среднем 40% от получаемой зарплаты, тогда как у получателей пенсий по выслуге лет - 80-90%.

Читайте нас также:
#пенсии #конституционный суд
6
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Ч
    Чангл
    24-го июля

    Не хочешь, не служи. Чего ныть? В СССР шли по признанию, а теперь или на халяву бабки срубить или на хорошей пенсии работать. Пусть падлы лопатой порабатоют и пойдут на пенсию в 70, хотя сомневаюсь, что кто-то уйдет.

    9
    1
  • Д
    Дед
    24-го июля

    Как всегда в Латвии законы действуют назад. Хотите изменить, изменяйте, тем, кто новый придет на работу и заключит договор. И титульных латышское беззаконие по морде щелкнуло. Не понравилось?

    11
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Европу еще можно спасти!»
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке Эксклюзив!
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась Иконка видео
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась 6 913
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка»
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка» 1 331
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация 1 503
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс 1 346

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 11
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 20
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 20
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 33
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию
Еда и рецепты
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию 24
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии
ЧП и криминал
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии 29
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 11
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 20
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 20

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео