Ненормально, когда пенсию по выслуге лет можно получать с 50 лет - министр

Политика
Дата публикации: 28.07.2025
Ненормально, когда пенсию по выслуге лет можно получать с 50 лет - министр
ФОТО: LETA

Хотя обсуждаются разные возможные направления, правительство пока не приняло никаких конкретных решений относительно пенсий по выслуге лет, заявил в интервью Латвийскому радио министр благосостояния Рейнис Узулниекс (СЗК), пишет ЛЕТА.

В то же время он признал, что эту систему однозначно необходимо пересмотреть. Министр напомнил, что с 1998 года, когда был принят Закон о пенсиях по выслуге лет, возраст выхода на пенсию по возрасту неоднократно повышался, тогда как в отношении выслуги лет всегда не хватало политической воли.

«Не секрет, что начиная с 1998 года каждые два года в список добавлялись новые категории через лоббирование», — отметил Узулниекс, подчеркнув, что, по его мнению, ненормальна ситуация, когда пенсию по возрасту можно получать с 65 лет, а некоторые люди, которым, возможно, не следует выходить на пенсию по выслуге лет, делают это в 50 или 55 лет.

Он также указал, что в 2024 году на пенсии по выслуге лет из основного бюджета было потрачено 115 миллионов евро, а к 2030 году эта сумма может достичь примерно 200 миллионов евро.

Министр признал, что существует множество вариантов возможных изменений, и впереди ещё ожидаются дискуссии.

Ранее сообщалось, что с 2027 года пенсии по выслуге лет могут быть отменены для ряда категорий работников. Об этом после заседания Тематического комитета стратегического управления журналистам сообщила премьер-министр Эвика Силиня (Новое единство).

Она отметила, что политическое обсуждение того, как можно реформировать систему, которая долгое время не менялась, продолжается. В частности, Силиня подчеркнула, что в ряде отраслей, сотрудники которых сейчас имеют право на пенсию по выслуге лет, за последние годы значительно выросла заработная плата, тогда как сама система пенсий по выслуге осталась неизменной.

Тем не менее, премьер указала, что это пока лишь начальная стадия обсуждений — эти вопросы предстоит обсудить как на уровне правительства, так и с профсоюзами и другими партнёрами по сотрудничеству. Регулирование работы отдельных профессий, например судей, находится в ведении Сейма.

Попытки реформировать систему пенсий по выслуге лет предпринимались политиками уже много лет, однако до реальных изменений так и не дошло — в первую очередь из-за активного сопротивления работников вовлечённых отраслей и угроз массового увольнения.

Также сообщалось, что ряд отраслевых профсоюзов не согласны с предлагаемыми сейчас изменениями, поэтому не исключают обращения в Конституционный суд.

(11)
  • lo gos
    lo gos
    29-го июля

    Опасных профессий очень много, а что если пожилой 65 лет водитель автобуса врежется в остановку или в машину с детьми, или старый дворник не почистит снег, ты упадёшь, сломаешь ногу и сверху на тебя упадет сосулька, это наверное нормально? Про дальнобойщиков я даже говорить не буду. Да им всем нужно работать до смерти, а ментам нельзя, е-а, менты устают.

    14
    3
  • Вк
    Виардо кузнецова
    29-го июля

    MF Mr.FGJCNJK Я не говорю по ментов из управлений, которые ночами не дежурят, и содержат штат любовниц , я говорю о тех ,кто работает по 24 часа в сутки,это вам не ночная смена в 8 часов, причем в любую жару ты в форме и в ботинках, а вы дежурили в дорожной полиции,когда открываешь машинуЮ а там наркоман, вы стояли на мосту зимой на посту в самый холод.Ну если вы нарушитель понятна ваша злость, а я не хочу ,чтобы мне навстречу ехал пьянь или наркоман, а я ребенка в садик везу. Отлавливать их всех надо и права отнимать, штрафы тоже жаль отдавать, вот и ненавидите ментов

    12
    15
  • Вк
    Виардо кузнецова
    29-го июля

    MF Mr.FGJCNJK Я не говорю по ментов из управлений, которые ночами не дежурят, и содержат штат любовниц , я говорю о тех ,кто работает по 24 часа в сутки,это вам не ночная смена в 8 часов, причем в любую жару ты в форме и в ботинках, а вы дежурили в дорожной полиции,когда открываешь машинуЮ а там наркоман, вы стояли на мосту зимой на посту в самый холод.Ну если вы нарушитель понятна ваша злость, а я не хочу ,чтобы мне навстречу ехал пьянь или наркоман, а я ребенка в садик везу. Отлавливать их всех надо и права отнимать, штрафы тоже жаль отдавать, вот и ненавидите ментов

    11
    14
  • Д
    Дед
    28-го июля

    Я могу понять оперативников и тех, кто реально дежурит,тушит пожары, даже не говоря об их работе, балеринам, спотсменам, кто реально в таком возрасте уже не сможет выполнять обязанности. А с какого х..рена пенсия судьям, прокурорам, депутатам, министрам они , чего до 65 лет плохо на стуле сидеть будут? Может подумают, как принимать законы об увеличении возраста, если это их касаться будет?

    54
    2
  • lo gos
    lo gos
    28-го июля

    Всех ментов на стройку пусть до 70 лет мешки с цементом носят. А водитель троллейбуса или автобуса, который до 65 лет работает сутками, это что, это, как называется, лёгкий труд? Тем более возят не говно, а людей.

    92
    10
  • Вк
    Виардо кузнецова
    lo gos
    28-го июля

    ЛОГОС , что это вы так на ментов обижены, видно пьяным за рулем едите , сутки без сна, что за сказки водитель не может 24 часа работать подряд, ему тогда людей нельзя доверять

    16
    39
  • lo gos
    lo gos
    lo gos
    28-го июля

    А вы что, так ментов любите, наверное вас поебуют в дежурке и то наверное не каждый день, потому что они очень устают, у них болит живот от обжирания и жопа от сидения.

    26
    15
  • Вк
    Виардо кузнецова
    28-го июля

    МВД ночными дежурствами портят полицейские пожарные и медики свое здоровье, знаю полицейского, который работает, но если будут изменения тут же уйдет, а полицейских и так не хватает.Во время отпусков люди тяжело в полиции работают. А вот девиц в управлении МВД нужно льгот лишить

    56
    20
  • MT
    Michael T.
    Виардо кузнецова
    28-го июля

    Тоесть если я работаю на производстве в ночную.смену, то я бляя я непорчу здоровье??

    64
    6
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Виардо кузнецова
    28-го июля

    Девиц в управлении МВД трогать нельзя, по известным всем полицейским причинам.

    15
    1
  • NB
    Nose Bose
    28-го июля

    забавная логика - продать подешевле, чтобы потом через 20 лет купить подороже. Совсем не коррупция, что вы :)

    28
    4
