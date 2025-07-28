Ненормально, когда пенсию по выслуге лет можно получать с 50 лет - министр

Хотя обсуждаются разные возможные направления, правительство пока не приняло никаких конкретных решений относительно пенсий по выслуге лет, заявил в интервью Латвийскому радио министр благосостояния Рейнис Узулниекс (СЗК), пишет ЛЕТА.

В то же время он признал, что эту систему однозначно необходимо пересмотреть. Министр напомнил, что с 1998 года, когда был принят Закон о пенсиях по выслуге лет, возраст выхода на пенсию по возрасту неоднократно повышался, тогда как в отношении выслуги лет всегда не хватало политической воли.

«Не секрет, что начиная с 1998 года каждые два года в список добавлялись новые категории через лоббирование», — отметил Узулниекс, подчеркнув, что, по его мнению, ненормальна ситуация, когда пенсию по возрасту можно получать с 65 лет, а некоторые люди, которым, возможно, не следует выходить на пенсию по выслуге лет, делают это в 50 или 55 лет.

Он также указал, что в 2024 году на пенсии по выслуге лет из основного бюджета было потрачено 115 миллионов евро, а к 2030 году эта сумма может достичь примерно 200 миллионов евро.

Министр признал, что существует множество вариантов возможных изменений, и впереди ещё ожидаются дискуссии.

Ранее сообщалось, что с 2027 года пенсии по выслуге лет могут быть отменены для ряда категорий работников. Об этом после заседания Тематического комитета стратегического управления журналистам сообщила премьер-министр Эвика Силиня (Новое единство).

Она отметила, что политическое обсуждение того, как можно реформировать систему, которая долгое время не менялась, продолжается. В частности, Силиня подчеркнула, что в ряде отраслей, сотрудники которых сейчас имеют право на пенсию по выслуге лет, за последние годы значительно выросла заработная плата, тогда как сама система пенсий по выслуге осталась неизменной.

Тем не менее, премьер указала, что это пока лишь начальная стадия обсуждений — эти вопросы предстоит обсудить как на уровне правительства, так и с профсоюзами и другими партнёрами по сотрудничеству. Регулирование работы отдельных профессий, например судей, находится в ведении Сейма.

Попытки реформировать систему пенсий по выслуге лет предпринимались политиками уже много лет, однако до реальных изменений так и не дошло — в первую очередь из-за активного сопротивления работников вовлечённых отраслей и угроз массового увольнения.

Также сообщалось, что ряд отраслевых профсоюзов не согласны с предлагаемыми сейчас изменениями, поэтому не исключают обращения в Конституционный суд.