Бюрократами по бюрократии: подводим итог двухлетнего правления Эвики Силини и Ко

«Летняя пауза» – это прекрасный способ подвести некоторые итоги бурной деятельности нынешнего правительства, которому, кстати, оппозиция предрекала очень короткую жизнь. А между тем уже совсем скоро Силиня отметит… двухлетие на посту премьера! Причем правительство держится даже несмотря на минимальный перевес голосов в Сейме – 51 против 49!

«До» и «после»

Если вкратце анализировать работу нынешнего правительства, то ее можно было бы разделить ровно на две части – до рестарта и после него. Нет, нельзя сказать, что «до» все было очень плохо, но очевидно, что и сама Силиня, и ее окружение были недовольны своей работой – это и отсутствие ярких приоритетов, и отсутствие каких-либо существенных инициатив. Да и сама коалиция была крайне вялой и без стратегического и тактического видения. Чего стоит только позорная эпопея с избранием президента Банка Латвии!

Но все это – уже история. Обратимся к более свежему периоду, а именно – к началу «рестарта правительства», случившегося в конце февраля. Мало кто верил, что «рестарт» действительно случится. Нет, если смотреть на вещи объективно, то за эти 5 месяцев с момента начала «рестарта» действительно никакой революции не произошло, однако нельзя и отрицать желание правительства хоть как-то решать актуальные проблемы страны. Другое дело, что одного желания мало… Нужно умение, везение и четко поставленные цели. Точнее – реально достижимые цели.

Укрощения цен не получилось

Так, изначально было ясно, что «укротить цены» на продукты питания практически невозможно. Но очевидно, что чисто политически министр экономики уже остановиться не мог – он еще в конце прошлого года громко объявил о намерении добиться снижения цен на базовые продукты питания. На поверку первый блин оказался комом – да, торговые сети были вынуждены подписать меморандум и даже предложить по одному дешевому продукту в каждом сегменте, однако на общий уровень цен это особо не повлияло.

Более того, Латвия снова вырвалась в лидеры по темпам роста инфляции – 3,8%. И при этом основное влияние на инфляцию оказал именно рост цен на продукты – за год на 7,3%! Даже опытные экономисты не смогли дать объяснение причинам роста цен на продовольствие в Латвии!

Бюрократами по бюрократии

Чуть более успешной была работа правительства в сфере борьбы с бюрократией. Напомним: решением премьера была учреждена специальная рабочая группа по борьбе с бюрократией, в которую, наряду с чиновниками, вошли и представители неправительственных организаций. В результате эксперты подготовили 21 предложение по упрощению административных процедур, и отдельные предложения из этого списка уже были приняты, другие – ждут возвращения депутатов Сейма из отпуска. Однако и в сфере обуздания бюрократии никакой революции не произошло. Напротив, есть опасность, что постепенно боевой запал пропадет и все опять скатится… в какую-то необъяснимую рутину – так, уже звучат идеи создать некую постоянную группу бюрократов… по борьбе с бюрократией. То есть люди сами с собой будут бороться. Результат в этом случае предсказуемый…

Где деньги взять?

Поскольку нынешнее правительство решило показать всем остальным странам НАТО, как нужно резко увеличивать расходы на оборону, то возникла острая необходимость… срочно урезать остальные, не связанные с обороной расходы госбюджета. Иначе необходимую сумму на военные нужды не собрать… Здесь особых успехов власти пока не добились – с трудом удалось наскрести по сусекам 150 миллионов. Это крайне мало, учитывая, что на оборону – чтобы приблизится к заветным почти 5% от ВВП – необходимо дополнительно порядка 600–700 миллионов. Понятно, что опять придется занимать деньги, то есть брать новые кредиты и тем самым плодить долги.

А ведь еще есть и второй приоритет правительства Силини – демография. На запланированные Минблагом пособия семьям с детьми требуется минимум 150 миллионов. Впрочем, уже сейчас стало известно, что максимум на эти цели власти могут выделить… чуть более половины от необходимого! На эти 79 миллионов удастся повысить только отдельные виды пособий – по рождению ребенка и по уходу за ребенком в первые полтора года жизни, а также на поддержку детей в приемных семьях. Так или иначе, но если хотя бы часть пособий повысят, это уже будет хоть какой-то сигнал молодым семьям, что власти задумались об улучшении демографической ситуации.

Очень хочется быть вместе с народом

У премьера Силини этим летом, то есть почти после двух лет премьерства, возникло непреодолимое желание… проявить солидарность с народом. В числе озвученных премьером идефикс и замораживание роста зарплат высших должностных лиц и в госуправлении в целом, и замораживание роста госдотаций партиям… До конкретных решений, правда, дело еще не дошло, но рискнем предположить, что осенью, когда начнется рассмотрение бюджета-2026, рост зарплат в госуправлении действительно заморозят. Сегодняшние оклады высших должностных лиц и большинства чиновников вполне позволят безбедно жить и в следующем году.

Вопреки логике

Отдельные действия правительства все еще продолжают напоминать историю про то, что «хотели, как лучше, а получилось – как всегда». Самый свежий пример – информационный доклад Минфина о котировке части акций госпредприятий на бирже. Казалось бы, логика и здравый смысл подсказывают: если есть потребность срочно отправить какие-то госпредприятия на биржу – в надежде заработать дополнительные денежки в казну, то начать следует с «безобидных» и «простых» предприятий. А именно: с тех, приватизация которых, во-первых, не вызовет особого резонанса в обществе, а во-вторых – приватизация которых не запрещена законом. Однако в правительстве пошли иным путем: заодно объявили и о том, что следовало бы поменять законы, которые запрещают даже частичное отчуждение долей капитала таких стратегических предприятий, как «Латвэнерго» и «Латвияс валстс межи». Реакция оппозиции и простых латвийцев не заставила себя долго ждать: волна возмущения захлестнула социальные сети и в правительстве поспешили заявить, что пока вопрос об отправке на биржу стратегических предприятий вообще не стоит в повестке дня. Видимо, до выборов в Сейм правящие точно не станут будить лихо…

Без позитивных новостей

В любом случае, до выборов в Сейм остается чуть более года, а никаких позитивных новостей у правительства Силини для народа нет. Точнее, пока есть только одна позитивная новость – базовые налоги решено не повышать. А в остальном… Инфляция продолжает расти, дефицит бюджета за 5 месяцев этого года превысил 777 миллионов, по итогам года ожидается отставание от плана налоговых поступлений, продолжается экономический спад… Однако едва ли в ближайшее время случится правительственный кризис – оппозиция ведь тоже не рвется перед выборами и в сложившейся экономической ситуации «брать власть» и нести ответственность.