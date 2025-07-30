Число вице-мэров должны оценивать избиратели, а не министерство - министр

Каждое самоуправление вправе самостоятельно, в рамках закона, адаптировать свою модель управления и определить необходимое количество заместителей председателя думы и советников, но ответственность за эти решения должен оценивать избиратель, заявил в интервью передаче «900 секунд» на TV3 министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство»).

Так он прокомментировал вопрос, ставший актуальным после прошедших в начале лета выборов в органы самоуправления, о том, сколько заместителей и советников полагается председателям дум.

Чударс пояснил, что каждое конкретное самоуправление, учитывая свои обстоятельства — как размер, так и приоритеты своей деятельности и политики — определяет собственную структуру управления, включая комитеты, их председателей, а также заместителей председателя думы.

Министр добавил, что доля средств, выделяемых из бюджета самоуправления на административные нужды, обычно не должна превышать 10%, что указывает на адекватный объем финансов, расходуемых на управление.

«Сейчас у нас есть закон о самоуправлениях, который не устанавливает точное число заместителей, число комитетов или их конкретную компетенцию. Всё это находится в компетенции думы как избранного органа, в соответствии с её политическими установками», — отметил Чударс, добавив, что, например, в советское время деятельность исполнительных комитетов регулировалась куда строже.

«Здесь я бы всё же хотел, чтобы сами жители оценивали каждый конкретный случай», — резюмировал министр, подчеркнув, что одним из фундаментальных принципов работы самоуправлений является уважение к выраженной на выборах воле избирателей.

Отвечая на вопрос, может ли Сейм в ближайшее время пересмотреть эти нормы, политик сообщил, что такая работа будет проведена, однако при этом необходимо учитывать и вышестоящие демократические нормативные акты, которые предоставляют самоуправлениям определённую степень суверенитета и право самостоятельно определять порядок дел на своей территории.

Чударс добавил, что пересмотр этих нормативов всегда является очень чувствительным вопросом, поскольку затрагивает основные принципы демократии.