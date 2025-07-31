Борьба с наличными необходима, просто надо объяснить, зачем это нужно - депутат

Ограничение наличных действительно поможет в борьбе с теневой экономикой или лишь вызовет ненужную панику в обществе? Этот вопрос в передаче TV24 «Ziņu Top» прокомментировал депутат Сейма и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс, указав, что основная проблема сейчас заключается в коммуникации — людям попросту не объясняют суть, пишет LA.lv .

«Проблема в коммуникации — людям не могут четко объяснить, в чём основная проблема и зачем всё это нужно», — подчёркивает Кулбергс.

Он сослался на слова генерального директора Службы государственных доходов (СГД), указавшей на две главные группы риска, вызывающие наибольшее беспокойство в связи с обращением наличных.

«Первая — предприниматели, которые регулярно снимают крупные суммы из банкоматов, а затем эти же деньги в больших объёмах вносят на свои счета сотрудники. Это классический механизм теневой экономики — зарплаты в конвертах», — пояснил Кулбергс.

Вторая группа, по его словам, ещё ярче демонстрирует потенциальное мошенничество.

«Это люди без задекларированных доходов, которые регулярно вносят наличные в банкоматах — это тоже вызывает обоснованные подозрения», — подчеркнул он, добавив, что именно эти две группы находятся в центре внимания СГД и являются основной целевой аудиторией.

Кулбергс заверил, что добропорядочным гражданам волноваться не о чем.

«Это не коснётся ни одного нормального человека с легальными доходами. В обществе раздулась излишняя паника», — заявил депутат, указывая на проблему недоверия в обществе.

Он также сообщил, что политики потребовали разъяснений и получили обещание — правила будут уточнены.

«Именно поэтому мы потребовали и получили обещание, что правила Кабинета министров будут изменены и чётко, ясно и доступно написано, что именно означают эти нормы», — рассказал Кулбергс.

В то же время он понимает осторожность общества, поскольку ранее требования разъяснить происхождение средств нередко предъявлялись и к людям, которых это вовсе не касалось.

«Я знаю людей, у меня есть родственники, которые обеспокоены геополитической ситуацией, хотят снять наличные, понимают, что если упадёт ракета — единственный способ выжить — это наличные. Это легальные средства каждого человека, и вопросов тут быть не может», — подчеркнул он.

Кулбергс уверен, что как только правила будут чёткими и понятными, в обществе наступит спокойствие.

«Когда изменят правила Кабинета министров и будет ясно прописано, кому это адресовано и кто имеет право это делать — я буду спокоен», — резюмировал он.