Борьба с наличными необходима, просто надо объяснить, зачем это нужно - депутат 7 1379

Дата публикации: 31.07.2025
Борьба с наличными необходима, просто надо объяснить, зачем это нужно - депутат
ФОТО: pixabay

Ограничение наличных действительно поможет в борьбе с теневой экономикой или лишь вызовет ненужную панику в обществе? Этот вопрос в передаче TV24 «Ziņu Top» прокомментировал депутат Сейма и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс, указав, что основная проблема сейчас заключается в коммуникации — людям попросту не объясняют суть, пишет LA.lv.

«Проблема в коммуникации — людям не могут четко объяснить, в чём основная проблема и зачем всё это нужно», — подчёркивает Кулбергс.

Он сослался на слова генерального директора Службы государственных доходов (СГД), указавшей на две главные группы риска, вызывающие наибольшее беспокойство в связи с обращением наличных.

«Первая — предприниматели, которые регулярно снимают крупные суммы из банкоматов, а затем эти же деньги в больших объёмах вносят на свои счета сотрудники. Это классический механизм теневой экономики — зарплаты в конвертах», — пояснил Кулбергс.

Вторая группа, по его словам, ещё ярче демонстрирует потенциальное мошенничество.

«Это люди без задекларированных доходов, которые регулярно вносят наличные в банкоматах — это тоже вызывает обоснованные подозрения», — подчеркнул он, добавив, что именно эти две группы находятся в центре внимания СГД и являются основной целевой аудиторией.

Кулбергс заверил, что добропорядочным гражданам волноваться не о чем.

«Это не коснётся ни одного нормального человека с легальными доходами. В обществе раздулась излишняя паника», — заявил депутат, указывая на проблему недоверия в обществе.

Он также сообщил, что политики потребовали разъяснений и получили обещание — правила будут уточнены.

«Именно поэтому мы потребовали и получили обещание, что правила Кабинета министров будут изменены и чётко, ясно и доступно написано, что именно означают эти нормы», — рассказал Кулбергс.

В то же время он понимает осторожность общества, поскольку ранее требования разъяснить происхождение средств нередко предъявлялись и к людям, которых это вовсе не касалось.

«Я знаю людей, у меня есть родственники, которые обеспокоены геополитической ситуацией, хотят снять наличные, понимают, что если упадёт ракета — единственный способ выжить — это наличные. Это легальные средства каждого человека, и вопросов тут быть не может», — подчеркнул он.

Кулбергс уверен, что как только правила будут чёткими и понятными, в обществе наступит спокойствие.

«Когда изменят правила Кабинета министров и будет ясно прописано, кому это адресовано и кто имеет право это делать — я буду спокоен», — резюмировал он.

  • Лк
    Летучий корабль
    31-го июля

    Хватит людей кошмарить, сволочи! Люди имеют право распоряжаться своими деньгами как хотят и как им удобнее.

    23
    0
  • пк
    полосатый конь
    Летучий корабль
    31-го июля

    Сами по себе оне не угомоняццо.

    2
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    31-го июля

    Проблема не с наличным у простых смертных, а проблема это ВЫ ДЕПУТАТЫ! Расскажите народу о своих счетах в оффшорных банках и т.д. и т.п. Вам сволочи проще издать закон, чтобы следить и отбирать последнее у людей! Но этот же закон не для вас! Вас он никак не касается. Вы же другого сорта. У людей не столько денег, сколько наворовали вы!

    41
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    31-го июля

    Проблема на с наличным у простых смертных, а проблема это ВЫ ДЕПУТАТЫ! Расскажите народу о своих счетах в оффшорных банках и т.д. и т.п. Вам сволочи проще издать закон, чтобы следить и отбирать последнее у людей! Но этот же закон не для вас! Вас он никак не касается. Вы же другого сорта. У людей не столько денег, сколько наворовали вы!

    13
    1
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    31-го июля

    Просто простые честные труженики видят что на всех ключевых постах сидят болваны вроде Валайниса, все проекты века, библиотека, Южный мост, Rail Baltica, Air Baltica - коррупция, чудовищный перерасход бюджета, куча должностей для своих с гигантскими зарплатами. Многие задаются вопросом а есть ли смысл отдавать этому сброду деньги?

    71
    1
  • Д
    Дед
    31-го июля

    С нашими правителями, то, что они объяснят ничего не значит. Банда воров и лгунов. Каждое слово ложь. Ну, как можно было не обещать!

    77
    2
  • A
    Aleks
    31-го июля

    Так об этом да́вно говорят в мире.Плебс должен быть под полным контролем и хотели(думаю,и хотят,полностью изъять наличные из оборота,просто начинают с малого)👽Кулбергу ли не знать ...

    60
    5
