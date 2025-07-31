Baltijas balss logotype

Как уже сообщалось, в Латвии полным ходом идет подготовка к созданию новой националистической партии - очевидно, что в противовес существующим и прежде всего Национальному объединению. На днях в социальных сетях обнародован своего рода манифест-призыв к потенциальным сторонникам партии, которую планируется сформировать на базе общественной организации "Austošā saule" ("Восходящее солнце"). Вот только самые яркие выдержки из воззвания будущей партии.

"В Латвии усиливается влияние Кремля, новые волны иммиграции из исламских стран, презрение левых к латвийским идеалам 18 ноября — отказ от идеи Латвии, как государстве латышской нации. «Единство» создало монополию власти, которая привела к экономической отсталости Латвии от остальных стран Балтии, бюрократизации и кризису рождаемости, угрожающему физическому существованию латышского народа.

Это контекст, в котором «Восходящее Солнце» создает свою политическую партию и ее программу. С широкой программой партии общество познакомим уже скоро.

Национальная Латвия – это означает государство, в котором все подчинено процветанию латышского народа и его вечному существованию. Мы считаем, что каждая латвийская партия должна опираться на этот принцип, а не воспринимать его как нишевой вопрос. Латвию основал латышский народ в своих этнических границах, чтобы обеспечить свою безопасность, существование и расцвет. У нас закончилось терпение в отношении самоочевидных вещей — например, о положении латышского языка в Латвии, который перед каждыми выборами становится объектом политической гимнастики, а не вопросом действий. Мы поставим кремлевских радикалов на место.

Политика интеграции и мультикультурализма будет отменена, заменив ее приоритетом интересов латышей как основу сплочения государства. Массовая иммиграция из чужих культур допущена не будет. Мы не будем смотреть, как города Латгалии перенимают прокремлевские местные диктаторы. Мы будем создавать Латвию, в которой расцветает латышское культурное пространство, объединяя нашу древнюю белую культуру со смелым национальным творчеством. Наибольшую ценность представляют большие латышские семьи, которые являются будущим латышской Латвии. А семью составляют мама, папа и дети. Основанное на национальном духе содержание образования сформирует патриотов, имеющих волю укреплять и защищать Латвию."

  • AK
    Anton Kvaskov
    2-го августа

    Krievu tanki Rigaaa!!!!.....

    0
    0
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    1-го августа

    Мальчик просто хочет быть главным, важным и к кормушке, как и все латышские псевдонационалисты. От здорового национализма там ничего нет, иначе NA как звери боролись бы против раздувания чиновничьего аппарата, против раздутых трат на проеты века. Но они были совсем не против введения 3-х вице-мэров в Риге. Так что национально настроенным латыщам стоит открыть глаза и понять что они просто овцы с которых получаю голоса чтобы набивать карманы. И вся эта раздутая истерия с национальным противостоянием нужна только для того чтобы некомпетентные, неспособные добиться успеха в частном бизнесе Райвисы прорвались к корыту.

    35
    1
  • A
    Aleksandr
    1-го августа

    Мальчик ещё страх не испытывал!

    25
    1
  • А
    Андрей
    31-го июля

    Мальчику неплохо бы покататься по этнографическим музеям и вообще почитать про этногенез населения Латвии. Он узнает такие слова как: курши, земгалы, латгальцы и много других слов. Может тогда до него дойдёт, что латыши - это собирательное название. А латышский диалект, хоть и превалирует, но далеко не единственный. Коренные жители Латгалии - не дадут соврать.

    93
    4
  • Д
    Дед
    Андрей
    1-го августа

    Этих мальчиков не получится убедить, потому что они и так все это знают, а пытаются они оседлать идею фашизма и раздутую в обществе идею крайнего национализма и на этом въехать в сейм. На ущербных людях заработать денег.

    39
    2
  • А
    Андрей
    31-го июля

    Мальчик на фото (и соратники) что-нибудь слышали про проблемы кровосмешения? С народами порой происходит примерно то же самое.

    Кто больше всех кричит и замыкается на "чистоте нации", у того начинают проявляться разного рода паталогии, приводящие к вырождению - т.е. самостоятельному (без внешнего воздействия) прекращению нормального рождения населения, которое сопровождается различными дефектами развития (мозга или других органов).

    Короче - рак организма.

    Поэтому - сообщите мальчику (и компании), что с такими нарративами слово "вечность" им придётся выкладывать из букв "Ж", "О", "П", "А".

    При всём уважении к латышскому этносу - идеи этого молодого игрока в политику - не новы и имеют мало ценности для латышского народа.

    76
    4
  • Е
    Ехидный
    31-го июля

    про белую культуру это сильно !!!в Европе примут с аплодисментами !!! вообще-то программа очень похожа на речь Гитлера - прям как братья близнецы !!!

    88
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    31-го июля

    А семью составляют мама, папа и дети. -- Интересно, а что об этом думают Карлис и Карлена?

    66
    4
Видео