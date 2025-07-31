Как уже сообщалось, в Латвии полным ходом идет подготовка к созданию новой националистической партии - очевидно, что в противовес существующим и прежде всего Национальному объединению. На днях в социальных сетях обнародован своего рода манифест-призыв к потенциальным сторонникам партии, которую планируется сформировать на базе общественной организации "Austošā saule" ("Восходящее солнце"). Вот только самые яркие выдержки из воззвания будущей партии.

"В Латвии усиливается влияние Кремля, новые волны иммиграции из исламских стран, презрение левых к латвийским идеалам 18 ноября — отказ от идеи Латвии, как государстве латышской нации. «Единство» создало монополию власти, которая привела к экономической отсталости Латвии от остальных стран Балтии, бюрократизации и кризису рождаемости, угрожающему физическому существованию латышского народа.

Это контекст, в котором «Восходящее Солнце» создает свою политическую партию и ее программу. С широкой программой партии общество познакомим уже скоро.

Национальная Латвия – это означает государство, в котором все подчинено процветанию латышского народа и его вечному существованию. Мы считаем, что каждая латвийская партия должна опираться на этот принцип, а не воспринимать его как нишевой вопрос. Латвию основал латышский народ в своих этнических границах, чтобы обеспечить свою безопасность, существование и расцвет. У нас закончилось терпение в отношении самоочевидных вещей — например, о положении латышского языка в Латвии, который перед каждыми выборами становится объектом политической гимнастики, а не вопросом действий. Мы поставим кремлевских радикалов на место.

Политика интеграции и мультикультурализма будет отменена, заменив ее приоритетом интересов латышей как основу сплочения государства. Массовая иммиграция из чужих культур допущена не будет. Мы не будем смотреть, как города Латгалии перенимают прокремлевские местные диктаторы. Мы будем создавать Латвию, в которой расцветает латышское культурное пространство, объединяя нашу древнюю белую культуру со смелым национальным творчеством. Наибольшую ценность представляют большие латышские семьи, которые являются будущим латышской Латвии. А семью составляют мама, папа и дети. Основанное на национальном духе содержание образования сформирует патриотов, имеющих волю укреплять и защищать Латвию."