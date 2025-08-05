Латвия пока даже не думает признавать Палестину 8 1311

Дата публикации: 05.08.2025
BB.LV
ФОТО: LETA
ФОТО: LETA

Латвия поддерживает решение двух стран, но в настоящее время не рассматривает вопрос о признании Палестинского государства.

Потенциальное признание государства Палестина в настоящее время не способствовало бы реальной нормализации ситуации, считает президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник встретился в Рижском замке с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Латвийский политик отметил, что дискуссия по этому вопросу возобновилась с учетом предстоящей в сентябре сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которой несколько стран собираются объявить о признании Палестинского государства.

По словам Ринкевича, позиция Латвийского государства ясна: сейчас признание государства Палестина не способствовало бы радикальным изменениям ситуации в положительном направлении, поэтому Латвия не планирует идти на такой шаг. Ранее и Ринкевич, и Министерство иностранных дел подчеркивали, что Латвия поддерживает решение, приемлемое для двух стран. "Каким бы оно ни казалось трудным и невозможным, надо работать над решением для двух стран. Такова должна быть политическая цель", - заявил Ринкевич.

Президент Латвии считает, что предпосылкой для любого дальнейшего урегулирования между сторонами может стать освобождение израильских заложников, захваченных палестинской террористической группировкой "ХАМАС", о чем он заявил в среду после встречи с президентом Израиля.

Видео