Политическая партия «Прогрессивные» выступает против официального визита президента Израиля Ицхака Герцога в Латвию, считая, что встречи с высшими должностными лицами государства в нынешнем контексте ситуации на Ближнем Востоке недопустимы, говорится в заявлении политической силы, пишет LETA.

«Такой визит противоречит обязательству Латвии соблюдать принципы международного права и прав человека», — считают представители «Прогрессивных», добавляя, что ограничения, вводимые Израилем на гуманитарную помощь гражданскому населению, не соответствуют международному праву.

Партия призывает руководство Латвии пересмотреть отношения с Израилем и последовать примеру тех стран, которые выразили поддержку праву палестинцев на самоопределение.

По мнению «Прогрессивных», Латвия как член Совета Безопасности ООН должна отстаивать соблюдение международного права и прав человека, в том числе принципов, определённых международными договорами, таких как обеспечение гуманитарной помощи гражданским лицам.

Одновременно партия осуждает и атаки террористической группировки ХАМАС на гражданское население, а также удержание заложников.

«Такое насилие не может быть оправдано и является совершенно недопустимым», — подчёркивается в заявлении.

Как сообщалось, президент Израиля Ицхак Герцог вместе с супругой Михаль Герцог сегодня и завтра находится в Латвии с официальным визитом.

Во время церемонии встречи официальных лиц у Рижского замка заявлена акция протеста

Сегодня в 14:00 на площади у Рижского замка пройдет акция протеста против сотрудничества Латвии с Израилем, сообщила агентству ЛЕТА художница Метра Саберова.

Согласно рабочему графику президента Латвии Эдгара Ринкевича, именно в это время на площади у замка состоится официальная церемония встречи президента Израиля Ицхака Герцога и его супруги Михаль Герцог.

Как заявили организаторы, акция является реакцией на встречу президента Латвии и других официальных лиц с Герцогом, который прибыл в Ригу с официальным визитом.

"Этим пикетом мы хотим дать сигнал, что латвийское общество не согласно с молчанием и соучастием", - заявили организаторы мероприятия, требуя прекратить политическое сотрудничество с Израилем, пока он продолжает нарушать международное право.

Также организаторы акции требуют немедленного прекращения огня, открытия доступа к гуманитарной помощи и привлечения к ответственности за совершенные преступления, говорится в заявке на проведение мероприятия.

Как сообщили в Рижской думе, заявка на проведение акции была подана в самоуправление и согласована в установленном порядке.

Премьер Израиля Нетаньяху принял решение о полной оккупации сектора Газа

Также ранее сообщалось, что 15 министров иностранных дел выступили на прошлой неделе с совместным заявлением по итогам конференции в Нью-Йорке, призвав страны мира признать Палестинское государство.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в сентябре Великобритания официально признает Палестину, если Израиль к тому времени не сделает «существенных шагов», включая согласие на прекращение огня в секторе Газа.

В Министерстве иностранных дел Латвии агентству LETA сообщили, что признание Палестинского государства в настоящее время не стоит на повестке дня правительства. Позиция Латвии остаётся неизменной — она поддерживает решение о двух государствах, достигнутое путём переговоров и утверждённое Советом Безопасности ООН.

«Мы считаем, что в данный момент важнейшими задачами являются освобождение заложников, захваченных ХАМАС, устранение угрозы, создаваемой ХАМАС, и незамедлительное решение гуманитарной катастрофы в Газе. На это должны быть направлены все усилия», — отметили в министерстве.

Между тем во вторник израильские СМИ сообщили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение о необходимости полной оккупации сектора Газа вооружёнными силами.

«Жребий брошен, мы готовимся к полной оккупации сектора Газа», — заявил высокопоставленный чиновник из окружения Нетаньяху, которого цитирует портал Ynetnews.

Ранее премьер Израиля сообщал, что намерен созвать Совет по вопросам безопасности для обсуждения дальнейших действий в секторе Газа, где вооружённый конфликт с ХАМАС продолжается уже почти 22 месяца.