Президент Латвии Эдгар Ринкевич считает, что предпосылкой для любого дальнейшего урегулирования между сторонами может стать освобождение израильских заложников, захваченных палестинской террористической группировкой "ХАМАС".

В среду после встречи в Латвии с президентом Израиля Ицхаком Герцогом Ринкевич заявил, что террористическая группировка "ХАМАС" должна быть полностью разгромлена, заложники, находящиеся в плену у террористов с октября 2023 года, должны быть освобождены и только тогда будут созданы предпосылки для любого дальнейшего урегулирования.

"Население [населенной палестинцами] полосы Газы, не связанное с терроризмом, следует обеспечить продовольствием и медицинской помощью. На встрече мы обсудили, каковы практические действия Израиля по этому вопросу", - сказал президент Латвии.

Он выразил надежду, что международное сообщество найдет решение, которое позволит разгромить терроризм при соблюдении основных права человека.

Президент Израиля считает, что полоса Газы получает гуманитарную помощь

Заселенной палестинцами полосе Газа поставляется гуманитарная помощь, электроэнергия и другие необходимые ресурсы, заявил на пресс-конференции в Рижском замке президент Израиля Ицхак Херцог.

Герцог считает, что против Израиля выдвинуты ложные обвинения в блокировке гуманитарной помощи, но при этом не учитывается положение, в котором находятся заложники из Израиля, которых палестинская террористическая группировка "ХАМАС" держит в плену. Президент Израиля сослался на недавно распространенные фото- и видеоматериалы, на которых видны похудевшие и больные заложники. Он добавил, что до сих пор не удалось вернуть 50 граждан Израиля.

Герцог рассказал, что разговаривал с председателем Международного Красного Креста и попросил сделать все возможное, чтобы обеспечить заложников из Израиля едой и медикаментами. Он призвал международное сообщество выступить за возвращение заложников.

"Запад должен помочь в борьбе против "ХАМАСа", чтобы победить эту группировку. Как и в отношении вторжения в Украину, в этих военных действиях, направленных против Израиля, нужно действовать до полной победы", - к такому сравнению прибег президент Израиля.

Обсудили Иран и Украину

Президенты двух стран также обсудили ситуацию в Иране. Ринкевич подчеркнул, что Иран с учетом правящего им режима и его дестабилизирующей роли в регионе не должен быть страной, в распоряжении которой имеется ядерное оружие.

Кроме того, президенты Латвии и Израиля говорили об агрессии России против Украины. Ринкевич рассказал коллеге о поддержке, оказанной Украине Латвией, и призвал Израиль принять участие в укреплении обороны Украины. Президент Латвии высоко оценил поддержку, уже оказанную Израилем Украине.

"Российскую агрессию в Украине можно остановить только в том случае, если Украина будет получать как военную, так и политическую поддержку, а путем ослабления российской экономики можно добиться того, что она станет не способна содержать свою военную машину", - сказал Ринкевич, добавив, что речь идет о санкциях, направленных против России.

Президенты обсудили двусторонние отношения Израиля и Латвии. Ринкевич подчеркнул, что между двумя странами ведутся активный политический диалог и экономическое сотрудничество.

Израиль уже почти два года проводит военную операцию

В результате терактов 7 октября 2023 года террористическая группировка "ХАМАС" и другие группировки боевиков убили приблизительно 1200 человек на юге Израиля, а также взяли в заложники и вывезли в полосу Газы более 250 человек.

Израиль уже почти два года проводит военную операцию против "ХАМАСа" в полосе Газы. Несмотря на то, что попытки уничтожить "ХАМАС" на Западе оправдываются, Израиль получил от ряда международных политиков критику в связи с чрезмерными жертвами среди палестинского гражданского населения и недостаточностью усилий по предотвращению гуманитарной катастрофы в полосе Газы. Так, премьер-министр Великобритании Кир Стармер в конце июля заявил, что Великобритания признает Палестинское государство, если Израиль не согласится на перемирие и другие условия для предотвращения гуманитарной катастрофы в полосе Газы.