Небольшая, но активная группа протестующих вчера возле президентского дворца выкрикивала лозунги на латышском и английском языках (например, "Европа финансирует, Израиль бомбит"), выступая против двухдневного визита президента Израиля Ицхака Герцога в Латвию, пишет Diena.

На другой стороне площади собрались немногочисленные люди с израильскими флагами.

Вчера утром входящая в правительство партия "Прогрессивные" выступила с заявлением, не поддерживающим визит Ицхака Герцога. Советник президента Эдгара Ринкевича Мартиньш Дрегерис заявил, что президент принял это мнение к сведению.

"Прогрессивные" также считают, что Латвия как член Совета Безопасности ООН обязана отстаивать международное право не только в Европе, но и на Ближнем Востоке. В то же время "Прогрессивные" однозначно осуждают преступления, совершённые террористической группировкой "Хамас", включая нападения на мирных жителей Израиля и пытки заложников голодом.

Лидер парламентской фракции "Новое Единство" Эдмунд Юревиц сказал агентству ЛЕТА, что заявление "Прогрессивных" о визите президента Израиля в Латвию является публичным жестом, направленным на определенную часть электората. Руководитель парламентской фракции Союза зелёных и крестьян Харийс Рокпелнис считает визит президента Израиля в Латвию хорошей новостью, поскольку, укрепляя сотрудничество между Латвией и Израилем на политическом уровне, обе страны могут также усилить сотрудничество в экономической, военной и разведывательной сферах.

Президент Израиля Ицхак Герцог на пресс-конференции после встречи с Ринкевичем заявил, что в населённый палестинцами сектор Газа поступает гуманитарная помощь, электроэнергия и другие необходимые ресурсы. Герцог считает, что Израиль несправедливо обвиняют в блокировании гуманитарной помощи, но при этом игнорируется положение израильских заложников, удерживаемых палестинской террористической группировкой "Хамас".

Президент Израиля сослался на недавно опубликованные фотографии и видео, на которых запечатлены истощенные и больные заложники. Он добавил, что 50 израильских граждан до сих пор не найдены. Он призвал международное сообщество выступить за освобождение заложников.

Тем временем президент Латвии Эдгар Ринкевич вчера после встречи с президентом Израиля заявил, что "Хамас" должен быть полностью разгромлен, заложники, удерживаемые с октября 2023 года, должны быть освобождены, и только тогда будут созданы предпосылки для дальнейшего урегулирования.