Вопрос выживания: Латвия просит ЕС о многомиллиардной поддержке обороны 2 889

Дата публикации: 06.08.2025
До конца июля заинтересованные страны Европейского союза (ЕС) уведомили Европейскую комиссию (ЕК) о своей заинтересованности в использовании потенциального финансового инструмента SAFE (Security Action for Europe), который предусматривает совместное заимствование до 150 млрд евро на нужды обороны, пишет Diena.

Латвия представила свой список потребностей, а также обозначила минимальную и максимальную сумму заимствования - 3,8-8,4 млрд евро.

Например, в рамках этого инструмента Литва планирует занять 5-8,76 млрд евро, министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что речь может идти о трёх до четырёх миллиардах евро, Польша хочет занять около 45 млрд евро, что составляет треть от общего объёма доступных средств.

В настоящее время страны ЕС подали заявки на кредиты на сумму 127 млрд евро, однако индикативные заявки стран не налагают обязательство запрашивать кредиты и брать на себя эти финансовые обязательства, отмечает Минфин.

"Хотя для Латвии эти суммы кажутся значительными, в течение периода выдачи кредитов до конца 2030 года они составят в среднем 0,8-1,7 млрд евро в год. Если предположить, что годовой размер заимствований составит один миллиард евро, это будет соответствовать менее 2% от прогнозируемого валового внутреннего продукта (ВВП) в 2030 году", - сказал секретарь Совета по фискальной дисциплине Нормунд Малначс.

Он подчеркнул, что увеличение расходов на оборону обусловлено текущей геополитической ситуацией - это вопрос существования государства. Мы должны продемонстрировать нашим союзникам готовность защищать свою страну. Минимальные потребности Латвии в обороне - это 18 уже начатых и запланированных проектов. Максимальные потребности включают еще 39 проектов, в том числе проекты Министерства сообщения, Министерства здравоохранения и МВД.

Учитывая, что это кредит, на уровне правительства будет принято отдельное решение по каждому проекту и его объёму финансирования. Более точная информация о размере займа Латвии станет известна осенью.

#Минобороны
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
