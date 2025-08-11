Глава министерства Латвии раскрыла замыслы Кремля и рассказала, как ослабить Россию 12 3293

Дата публикации: 11.08.2025
Россия не изменила своих целей. Задача Москвы: а) подчинить Украину, б) расколоть союзников и в) решать вопросы европейской безопасности.

Об этом сегодня заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, участвуя в неформальной встрече министров иностранных дел Европейского союза. Слова своей начальницы передала ее советница Сигне Знотиня-Знота.

Срочный созыв министров ЕС была приурочен ко встрече президента США Дональда Трампа и России Владимира Путина, которая ожидается в пятницу на Аляске. Представителей ЕС на Алюяску не позвали.

Встреча была созвана Верховным представителем ЕС Кайей Каллас и прошла в дистанционном формате. К встрече дистанционно присоединился министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он предупредил, что решения, навязанные силой, никогда не будут приемлемы для украинского общества, и призвал ЕС усилить давление на Россию.

Браже заявила, что Латвия положительно оценивает единые усилия США и Европы по прекращению российской агрессии против Украины. Она вновь сообщила, что важно продолжать поддержку обороны Украины, сохранять евроатлантическое единство, укреплять собственную оборону, и ослаблять Россию – например, усиливая санкции.

«Соглашение должно гарантировать справедливый, устойчивый мир, основанный на принципах международного права. Российская агрессия не должна быть ни вознаграждена, ни оправдана. До сих пор нет ни одного признака со стороны России, который свидетельствовал бы о её истинном желании мира и прекращения агрессии», — подчеркнула министр иностранных дел.

Обсуждая работу над 19-м пакетом санкций, Браже отметила, что приоритетами Латвии являются дальнейшее сокращение военного потенциала России, продолжение давления на энергетический сектор, торговлю товарами двойного назначения, доступ к западным технологиям, финансовую сферу, а также введение дополнительных санкций против судов «теневого флота».

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
