Зарплата Гаусса в "airBaltic" в этом году составила 274 900 евро.

Бывший председатель правления латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" Мартин Гаусс, отстраненный от должности в начале апреля этого года, получил от компании в этом году 274 871 евро, следует из его официальной декларации о доходах, поданной в Службу государственных доходов после увольнения.

Как пояснил председатель совета "airBaltic" Андрей Мартынов, задекларированная сумма в 274 871 евро включает в себя все вознаграждения, которые Гаусс получил в этом году до 7 апреля 2025 года, включая последний расчет.

После этой даты никаких дополнительных выплат не производилось, добавил Мартынов.

В прошлом году зарплата Гаусса в компании составила 838 568 евро.

Из декларации следует, что по состоянию на начало апреля Гаусс по-прежнему владел недвижимостью в Германии, Австрии и Италии, а также недвижимостью в Юрмале. Кроме того, в совместной собственности Гауссу принадлежит недвижимость в Риге.

Бывший руководитель "airBaltic" также полностью владеет компанией MaGau GmBH, зарегистрированной в Германии.

В начале апреля Гаусс владел пятью автомобилями, включая "Tesla" 2019 и 2021 годов, "Audi e-tron" 2022 года, "Mercedes GLE" 2019 года и "Fiat" 2023 года.

На начало апреля Гаусс также владел квадроциклом "Canam Quard" 2017 года и двумя моторными лодками "Mercury" и "Easy_Marine" 500 2022 года.

На начало апреля у него не было задекларированных наличных средств, в то время как безналичные накопления в восьми различных учреждениях на конец прошлого года составили 708 664 евро.

Из декларации следует, что за три с лишним месяца этого года Гаусс заключил четыре сделки, превышающие 20 минимальных зарплат, на общую сумму 33 634 евро.

В то же время у Гаусса были долги, превышающие 20 минимальных месячных зарплат. На конец апреля они составляли 678 952 евро.