Депутат Сейма от оппозиционной партии "За стабильность" Виктор Пучка решил сложить мандат, свидетельствует имеющаяся у агентства ЛЕТА информация.

Осенью 2024 года депутаты официально выразили сомнения в том, что уровень знаний Пучки соответствует требованиям закона, и Сейм принял решение направить его на языковую проверку.

Сведений о том, что Пучке удалось пройти проверку, нет, однако в поданном в президиум Сейма заявлении о сложении депутатских полномочий он указал другие причины - продолжительную болезнь и процесс реабилитации, в связи с чем он больше не может исполнять обязанности депутата.

Заявление Пучки о сложении мандата планируется рассмотреть на заседании комиссии по мандатам, этике и заявлениям 27 августа.

Лидер "За стабильность" Алексей Росликов сообщил агентству ЛЕТА, что место Пучки в Сейме займет следующий кандидат по Латгальскому избирательному округу Елена Клявиня.

Пучка должен был пройти проверку знаний госязыка в Государственном центре содержания образования в течение пяти месяцев. В марте этого года, перед окончанием срока прохождения проверки, в комиссию по мандатам, этике и заявлениям поступила просьба продлить для Пучки срок проверки, и депутаты ее удовлетворили. Росликов заявил агентству ЛЕТА, что продление необходимо, так как Пучка получил перелом ног. Также он признал, что Пучка на тот момент проверку еще не проходил.

В Государственном агентстве содержания образования сообщили, что Пучка не зарегистрировался для прохождения языкового теста на уровне, необходимом для выполнения обязанностей депутата парламента.

Пучка стал первым депутатом, которого Сейм направил на языковую проверку.