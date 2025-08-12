Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Первый депутат Сейма, направленный на проверку языка, сложил мандат 4 1997

Политика
Дата публикации: 12.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: Первый депутат Сейма, направленный на проверку языка, сложил мандат
ФОТО: LETA

Направленный на проверку знаний госязыка депутат партии "За стабильность" Пучка сложил мандат.

Депутат Сейма от оппозиционной партии "За стабильность" Виктор Пучка решил сложить мандат, свидетельствует имеющаяся у агентства ЛЕТА информация.

Осенью 2024 года депутаты официально выразили сомнения в том, что уровень знаний Пучки соответствует требованиям закона, и Сейм принял решение направить его на языковую проверку.

Сведений о том, что Пучке удалось пройти проверку, нет, однако в поданном в президиум Сейма заявлении о сложении депутатских полномочий он указал другие причины - продолжительную болезнь и процесс реабилитации, в связи с чем он больше не может исполнять обязанности депутата.

Заявление Пучки о сложении мандата планируется рассмотреть на заседании комиссии по мандатам, этике и заявлениям 27 августа.

Лидер "За стабильность" Алексей Росликов сообщил агентству ЛЕТА, что место Пучки в Сейме займет следующий кандидат по Латгальскому избирательному округу Елена Клявиня.

Пучка должен был пройти проверку знаний госязыка в Государственном центре содержания образования в течение пяти месяцев. В марте этого года, перед окончанием срока прохождения проверки, в комиссию по мандатам, этике и заявлениям поступила просьба продлить для Пучки срок проверки, и депутаты ее удовлетворили. Росликов заявил агентству ЛЕТА, что продление необходимо, так как Пучка получил перелом ног. Также он признал, что Пучка на тот момент проверку еще не проходил.

В Государственном агентстве содержания образования сообщили, что Пучка не зарегистрировался для прохождения языкового теста на уровне, необходимом для выполнения обязанностей депутата парламента.

Пучка стал первым депутатом, которого Сейм направил на языковую проверку.

×
Читайте нас также:
#латышский язык
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
0
2
3
1

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео