По делу о спецрейсах Кариньша предъявлено обвинение. Кому? 3 1040

Дата публикации: 12.08.2025
По так называемому делу о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") прокуратура предъявила обвинение одному человеку. И это не Кариньш.

В прокуратуре агентству ЛЕТА сообщили, что обвинение выдвинуто по статье о неисполнении должностных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия.

Во вторник обвиняемый был ознакомлен с обвинением. В прокуратуре не предоставили комментариев, рассматривается ли возможность предъявления обвинений и другим лицам.

Расследование по делу продолжается, поэтому прокуратура не дает более подробных комментариев.

Ранее в СМИ сообщалось, что право на защиту по делу имеют тогдашние сотрудники Государственной канцелярии, в том числе бывший директор Янис Цитсковскис. В настоящее время неизвестно, предъявлено ли обвинение Цитсковскису или кому-либо из других чиновников.

Цитсковскис во вторник заявил агентству ЛЕТА, что не видел пресс-релиза прокуратуры и пока не может его прокомментировать. На вопрос, был ли он вызван в прокуратуру для предъявления обвинения и известно ли ему, кому предъявлено обвинение, Цитсковскис ответил: "Об этом нужно спрашивать прокуратуру, там лучше прокомментируют, о чем речь".

Дело о предполагаемой растрате средств на авиарейсы Кариньша во время командировок было начато Генпрокуратурой и передано на расследование Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в марте 2024 года.

Проведенная Генпрокуратурой проверка показала, что на специальные авиарейсы премьер-министра в 2021-2023 годах было потрачено больше средств, чем предусмотрено договорами с турагентствами по организации чартерных рейсов.

Согласно заключению Госконтроля, это привело к убыткам для госбюджета в размере 545 тыс. евро, при этом полученные в ходе ревизии данные показали, что в принятии решений о спецрейсах фактически участвовали и сам Кариньш, и подведомственные ему бюро премьер-министра и Госканцелярия. Бюро премьер-министра в то время возглавлял Янис Патмалниекс ("Новое Единство"), который в настоящее время является депутатом Сейма, а Госканцелярию - Цитсковскис.

Цитсковскис в связи со скандалом вначале был временно отстранен от должности, а позже покинул работу в Госканцелярии.

#Латвия
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
