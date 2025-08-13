Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Дело Rail Baltica буксует: БПБК продлевает расследование 2 770

Политика
Дата публикации: 13.08.2025
LETA
Изображение к статье: Дело Rail Baltica буксует: БПБК продлевает расследование
ФОТО: LETA

Проводимое Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) расследование по уголовному процессу о внедрении железнодорожного проекта "Rail Baltica" продлевается из-за масштаба и сложности проекта.

БПБК отметило в беседе с агентством ЛЕТА, что "Rail Baltica" является одним из крупнейших проектов такого рода в Латвии. Он охватывает как длительный период времени, так и большое количество вовлеченных физических и юридических лиц.

Масштаб и сложность реализации этого проекта объективно продлевают досудебное расследование, проводимое БПБК, в котором необходимо проанализировать документацию в крупном объеме, получить дополнительную информацию, провести допрос лиц и другие действия, подчеркнули в бюро.

Это необходимо для того, чтобы БПБК могло принять правовое решение о продвижении уголовного процесса и сделать вывод о том, могли ли ответственные государственные должностные лица причинить ущерб госбюджету в крупном размере.

БПБК понимает интерес общества к конкретному уголовному процессу, но сейчас не располагает новой информацией о ходе досудебного расследования, которую можно было бы обнародовать.

В начале года занимавший на тот момент пост генпрокурора Юрис Стуканс заявил на Латвийском телевидении, что в деле рассматривается и роль политиков.

Как сообщалось, завершив в декабре 2024 года проверку, Генпрокуратура начала уголовный процесс о возможных незаконных действиях должностных лиц, ответственных за внедрение "Rail Baltica".

×
Читайте нас также:
#Rail Baltica
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
6
0
0
2
0
1

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео