Чтобы найти средства на решение демографических вопросов, укрепление безопасности и образование, меры экономии будут необходимы, заявила в интервью передаче «900 секунд» на TV3 премьер-министр Эвика Силиня (Новое единство), пишет ЛЕТА.

Силиня напомнила, что правительство ещё в июне обсудило возможные варианты экономии на следующий год. Обычно бюджетные прогнозы поступают в начале августа, и на этой неделе были получены последние оценки налоговых поступлений и исполнения бюджета. По её словам, хотя первые данные показывают, что ситуация немного лучше, чем обычно, без мер экономии не обойтись.

Она подчеркнула, что пересмотр расходов полезен, так как позволяет оценить, как используются государственные средства, и найти более эффективные решения. Премьер сравнила этот процесс с управлением семейным бюджетом, когда тоже можно найти более разумные способы действий. С этой целью она планирует встретиться с министрами, чтобы обсудить, как реализовать ключевые планы — демографические меры, образовательные программы и укрепление безопасности.

Силиня отметила, что цели не изменились, и для их выполнения потребуется дополнительное финансирование, которое должно быть найдено в существующем бюджете, а не за счёт заимствований.

По её словам, в обществе и различных организациях эмоций много, и часто звучат призывы искать деньги в других местах. Каждая отрасль считает, что экономить невозможно, хотя значительные ресурсы часто сосредоточены в капитальных обществах и службах. Поэтому необходимо оценить функции учреждений и их эффективность.

Премьер добавила, что не хочет сокращать объём и качество доступных населению услуг, особенно в здравоохранении, но госуправление должно искать пути оптимизации своей работы.

Касаясь вопроса о пенсиях за выслугу лет, Силиня отметила, что часть этой системы — наследие прежних режимов. Она сослалась на анализ Сейма, показавший, что ситуация в других странах Европы сильно различается, а такие пенсии часто предоставляются как компенсация за профзаболевания. При этом тем, кто уже имеет право на пенсию за выслугу лет, она не будет отменена. Однако в будущем систему предстоит пересмотреть, так как за последние годы зарплаты значительно выросли, и бюджет на эти пенсии резко увеличился.

Силиня также отметила, что постоянно возникают новые потребности — например, в сельском хозяйстве объявлено чрезвычайное положение, и требуются средства на непредвиденные расходы. Кроме того, на европейском уровне нужно решать вопросы климата, которые Латвия игнорировать не может.

Как сообщалось ранее, в проекте госбюджета на следующий год определены три приоритета — оборона и безопасность, демография и образование.

Согласно поручению Кабинета министров, необходимо провести оптимизацию публичного сектора и сократить расходы общего правительства не менее чем на 450 млн евро в 2026–2028 годах, в том числе не менее чем на 150 млн евро в 2026 году.

Сэкономленные средства планируется в первую очередь направить на финансирование расходов на оборону и безопасность, сочетая внутренние фискальные меры и международные займы. При этом предусмотрено, что рост оборонных расходов будет осуществляться так, чтобы госдолг не превышал 55% ВВП.