Служба государственной безопасности (СГБ) уже выдала первые допуски к государственной тайне руководителям самоуправлений, однако из одного самоуправления в предусмотренный законом срок заявление о выдаче допуска председателю думы подано не было, пишет ЛЕТА.

В СГБ подтвердили, что большинство самоуправлений направили запросы на получение специального разрешения для председателей дум и их заместителей. В то же время от некоторых самоуправлений, в соответствии с Законом о самоуправлениях, приём необходимой информации ещё продолжается.

Согласно закону, запросы о выдаче специального разрешения должны быть направлены в СГБ не позднее чем через месяц после избрания председателя думы и его заместителя. Одно самоуправление этого не сделало.

В настоящее время СГБ выдала пять специальных разрешений, при этом ни одного отказа не было.

Всего в Латвии 42 самоуправления, в которых есть председатели дум, причём во многих есть несколько заместителей. Проверка остальных претендентов на работу с гостайной продолжается.

В СГБ сообщили, что один председатель думы и три заместителя председателей уже получили специальное разрешение в 2024 году, поэтому повторная проверка им не потребуется.

СГБ напоминает, что проверка проводится в сроки, установленные Законом «О государственной тайне». Этот срок составляет три месяца, но при наличии объективных причин он может быть продлён ещё на три месяца.

В ходе проверки оценивается надёжность и способность лица хранить государственную тайну, собирается и анализируется широкий объём информации, изучается предыдущая деятельность, периоды пребывания за границей и круг контактов.

С 1 июня 2024 года действует требование, чтобы исполнительные директора самоуправлений и их заместители имели допуск к гостайне. При его отсутствии должностное лицо подлежит освобождению от должности.

Сейм также внёс поправки в Закон о самоуправлениях, обязывающие после июньских выборов подавать запросы на получение допуска к гостайне и для руководителей самоуправлений, и для их заместителей.

Министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс заявил, что руководители самоуправлений и их заместители, не получившие допуск, не смогут продолжать работу. Если допуск не будет выдан, в первую очередь сама дума должна принять решение о смене руководителя, а если этого не произойдёт, последует приказ министра об отстранении.