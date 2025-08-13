Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Первые мэры уже получили допуск к гостайне. Одна дума пока его даже не спрашивала 2 671

Политика
Дата публикации: 13.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: Первые мэры уже получили допуск к гостайне. Одна дума пока его даже не спрашивала

Служба государственной безопасности (СГБ) уже выдала первые допуски к государственной тайне руководителям самоуправлений, однако из одного самоуправления в предусмотренный законом срок заявление о выдаче допуска председателю думы подано не было, пишет ЛЕТА.

В СГБ подтвердили, что большинство самоуправлений направили запросы на получение специального разрешения для председателей дум и их заместителей. В то же время от некоторых самоуправлений, в соответствии с Законом о самоуправлениях, приём необходимой информации ещё продолжается.

Согласно закону, запросы о выдаче специального разрешения должны быть направлены в СГБ не позднее чем через месяц после избрания председателя думы и его заместителя. Одно самоуправление этого не сделало.

В настоящее время СГБ выдала пять специальных разрешений, при этом ни одного отказа не было.

Всего в Латвии 42 самоуправления, в которых есть председатели дум, причём во многих есть несколько заместителей. Проверка остальных претендентов на работу с гостайной продолжается.

В СГБ сообщили, что один председатель думы и три заместителя председателей уже получили специальное разрешение в 2024 году, поэтому повторная проверка им не потребуется.

СГБ напоминает, что проверка проводится в сроки, установленные Законом «О государственной тайне». Этот срок составляет три месяца, но при наличии объективных причин он может быть продлён ещё на три месяца.

В ходе проверки оценивается надёжность и способность лица хранить государственную тайну, собирается и анализируется широкий объём информации, изучается предыдущая деятельность, периоды пребывания за границей и круг контактов.

С 1 июня 2024 года действует требование, чтобы исполнительные директора самоуправлений и их заместители имели допуск к гостайне. При его отсутствии должностное лицо подлежит освобождению от должности.

Сейм также внёс поправки в Закон о самоуправлениях, обязывающие после июньских выборов подавать запросы на получение допуска к гостайне и для руководителей самоуправлений, и для их заместителей.

Министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс заявил, что руководители самоуправлений и их заместители, не получившие допуск, не смогут продолжать работу. Если допуск не будет выдан, в первую очередь сама дума должна принять решение о смене руководителя, а если этого не произойдёт, последует приказ министра об отстранении.

×
Читайте нас также:
#сгб #госуправление #самоуправления
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
0
3
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео