Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Постельный, домашний или иной режим? Минздрав хочет больше ясности в больничных 1 605

Политика
Дата публикации: 13.08.2025
LETA
Изображение к статье: Постельный, домашний или иной режим? Минздрав хочет больше ясности в больничных
ФОТО: Unsplash.com

Вчера правительство рассмотрело подготовленный Министерством здравоохранения доклад о порядке выдачи листков нетрудоспособности и рассмотрении жалоб, пишет Latvijas Avīze.

По мнению министерства, более точное описание состояния здоровья в выданных "больничных" улучшит надзор за этой сферой. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявила госсекретарь Минздрава Агнесе Валюлиене.

Конкретное предложение подготовлено по поручению Кабинета министров с целью оптимизации механизма контроля. И предприниматели неоднократно, и недавно Верховный суд выражали обеспокоенность тем, что листки нетрудоспособности иногда выдаются необоснованно и используются недобросовестно. Началась дискуссия о том, как искоренить эту практику. Минздрав подчеркивает, что предложенные изменения направлены на то, чтобы дать представление о наиболее распространенных заболеваниях, поскольку необоснованно выданных больничных листов мало: в 2024 году необоснованными были признаны и аннулированы 30 листов нетрудоспособности.

Количество аннулированных "больничных" на фоне общего числа выданных совсем незначительно, отмечает Валюлиене. По ее словам, нельзя авторитетно утверждать, что необоснованная выдача листков нетрудоспособности происходит массово, да и количество поданных работодателями жалоб в Инспекцию здравоохранения на такие случаи также невелико. Ведомство призывает работодателей сообщать в случае возникновения подозрений в том, что больничный лист выдан без достаточных оснований.

Председатель Верховного суда Айгар Струпишс ранее отмечал, что хотя нет оснований сомневаться в данных об общем небольшом количестве аннулированных больничных листов, ситуация выглядит иначе, если рассматривать только те случаи, когда жалобу подают, оспаривая обоснованность листков нетрудоспособности, правоохранительные органы. Так, в 2024 году в ходе инициированных по заявлениям правоохранительных органов проверок больничных листов проблемы были обнаружены почти в четверти ситуаций.

Обобщенные Минздравом данные свидетельствуют, что в прошлом году в 80,4% случаев в качестве причины выдачи листка нетрудоспособности была указана "другая причина", при этом указание диагноза необязательно, поэтому нельзя сделать вывод, из-за каких заболеваний (причин) эти документы оформлены. Одно из предложений ведомства заключается в том, чтобы при оформлении листка нетрудоспособности с указанием "другой причины" в нем должна появлялась информация о диагнозе и код, который был бы доступен только сектору здравоохранения.

Валюлиене упомянула, что сейчас видны выписанные медикаменты и талоны, однако для полного и конкретного представления о состоянии здоровья пациента нужна более четкая информация. Более четкая расшифровка причины болезни или состояния здоровья задумана не для того, чтобы убедиться в добросовестности врачей, выдающих листки нетрудоспособности, добавляет Валюлиене, но указание причины поможет Минздраву при сборе статистических данных и создании более "информированной" политики в сфере здравоохранения.

×
Читайте нас также:
#здравоохранение
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
1
0
0
0
2

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео