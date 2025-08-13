По мнению министерства, более точное описание состояния здоровья в выданных "больничных" улучшит надзор за этой сферой. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявила госсекретарь Минздрава Агнесе Валюлиене.

Конкретное предложение подготовлено по поручению Кабинета министров с целью оптимизации механизма контроля. И предприниматели неоднократно, и недавно Верховный суд выражали обеспокоенность тем, что листки нетрудоспособности иногда выдаются необоснованно и используются недобросовестно. Началась дискуссия о том, как искоренить эту практику. Минздрав подчеркивает, что предложенные изменения направлены на то, чтобы дать представление о наиболее распространенных заболеваниях, поскольку необоснованно выданных больничных листов мало: в 2024 году необоснованными были признаны и аннулированы 30 листов нетрудоспособности.

Количество аннулированных "больничных" на фоне общего числа выданных совсем незначительно, отмечает Валюлиене. По ее словам, нельзя авторитетно утверждать, что необоснованная выдача листков нетрудоспособности происходит массово, да и количество поданных работодателями жалоб в Инспекцию здравоохранения на такие случаи также невелико. Ведомство призывает работодателей сообщать в случае возникновения подозрений в том, что больничный лист выдан без достаточных оснований.

Председатель Верховного суда Айгар Струпишс ранее отмечал, что хотя нет оснований сомневаться в данных об общем небольшом количестве аннулированных больничных листов, ситуация выглядит иначе, если рассматривать только те случаи, когда жалобу подают, оспаривая обоснованность листков нетрудоспособности, правоохранительные органы. Так, в 2024 году в ходе инициированных по заявлениям правоохранительных органов проверок больничных листов проблемы были обнаружены почти в четверти ситуаций.

Обобщенные Минздравом данные свидетельствуют, что в прошлом году в 80,4% случаев в качестве причины выдачи листка нетрудоспособности была указана "другая причина", при этом указание диагноза необязательно, поэтому нельзя сделать вывод, из-за каких заболеваний (причин) эти документы оформлены. Одно из предложений ведомства заключается в том, чтобы при оформлении листка нетрудоспособности с указанием "другой причины" в нем должна появлялась информация о диагнозе и код, который был бы доступен только сектору здравоохранения.

Валюлиене упомянула, что сейчас видны выписанные медикаменты и талоны, однако для полного и конкретного представления о состоянии здоровья пациента нужна более четкая информация. Более четкая расшифровка причины болезни или состояния здоровья задумана не для того, чтобы убедиться в добросовестности врачей, выдающих листки нетрудоспособности, добавляет Валюлиене, но указание причины поможет Минздраву при сборе статистических данных и создании более "информированной" политики в сфере здравоохранения.