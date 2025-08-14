Возможности латвийского государства помочь своим гражданам и организациям, против которых Россия в условиях войны предпринимает заочные преследования, являются ограниченными, свидетельствуют ответы Министерства юстиции (МЮ) и Министерства иностранных дел (МИД), предоставленные агентству ЛЕТА.

В контексте преследования со стороны России латвийской благотворительной организации Ziedot.lv министерства были призваны пояснить, какую поддержку может получить латвийское общество и организации, которые, следуя политическому курсу государства, продолжают оказывать помощь Украине, но из-за этого становятся объектом заочных уголовных действий со стороны России. Представители обеих институций не предложили практических механизмов поддержки, хотя МИД отметил, что может предоставить консультации и контакты адвокатов. Однако вмешиваться в процессы, происходящие в России, или практически защищать интересы жителей Латвии в этой стране государство не может.

Летом стало известно, что Генеральная прокуратура России потребовала признать деятельность Ziedot.lv экстремистской и включить организацию в российский список экстремистских организаций. Организация получила повестку в суд на заседание, назначенное на 18 августа, но решила его не посещать. В связи с этим возникли вопросы, как должны действовать латвийские граждане, организации и предприятия, против которых Россия заочно предпринимает действия из-за поддержки Украины, — игнорировать ли такие письма от российских ведомств, или нанимать юристов в России и участвовать в судах?

МЮ указало, что, учитывая агрессивную войну России против Украины, Латвия не признаёт такие решения российских судов и правоохранительных органов. Также министерство подчеркнуло, что между Латвией и Россией не действуют двусторонние соглашения о сотрудничестве ни по административным правонарушениям, ни по гражданским, ни по уголовным делам.

МИД, в свою очередь, осудил такие противоправные действия России, заочно возбуждающей политически мотивированные дела против зарубежных благотворительных организаций и граждан. Россия таким образом нападает не только на Украину, но и на всех, кто её поддерживает. Однако практических инструментов помощи тем, кто оказался в подобной ситуации, немного: МИД может дать советы в конкретной чрезвычайной ситуации за рубежом, но не имеет права вмешиваться в работу судов, полиции или правоохранительных органов другого государства, предоставлять юридические консультации или услуги адвоката. Посольство может лишь поделиться списком известных ему адвокатов в стране.

МИД вновь напомнил, что в целях безопасности не рекомендует посещать Россию, так как в этой стране возможны нарушения принципов правопорядка и прав человека, существует риск незаконных задержаний и политически мотивированных репрессий. В условиях высокого риска провокаций и ограниченных возможностей оказания консульской помощи гражданам Латвии в России министерство в целом не рекомендует латвийцам туда ездить.

МИД также отметил, что в отношении зарубежных компаний явно прослеживается стремление России препятствовать выводу иностранного капитала и преследовать тех, кто поддерживает Украину.

Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура России потребовала признать действия Ziedot.lv экстремистскими и включить организацию в список экстремистских, а также ограничить доступ к сайту организации на территории РФ. Кроме того, было потребовано признать информацию на сайте Ziedot.lv о помощи Украине «запрещённой» в соответствии с российским законодательством.

Представитель Ziedot.lv Илзе Ошане ранее заявила агентству ЛЕТА, что организация не будет предпринимать никаких дальнейших действий в ответ на требования российской Генпрокуратуры, не будет предоставлять пояснений или иной информации и не признаёт юрисдикцию российского суда по рассмотрению этого дела.

По её словам, полученные материалы не были подготовлены, отправлены и вручены в соответствии с международным правовым порядком и процессуальными стандартами, поэтому повестка не считается юридически обязательной.

Ошане отметила, что к «экстремистским» действиям причислена не только помощь украинскому подразделению «Азов», но и финансирование размещения плаката у фасада Музея истории медицины имени Паула Страдиня напротив посольства РФ — плаката, который, по мнению России, «дискредитирует высокопоставленных российских чиновников и вооружённые силы».