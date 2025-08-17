В Латвии стартуют крупные учения по гражданской обороне «Radex 2025»

С 18 по 22 августа по всей Латвии пройдут крупнейшие учения по гражданской обороне "Radex 2025", в рамках которых будут отрабатываться сценарии пяти угроз, связанных с ликвидацией утечек химических, биологических, радиоактивных веществ и нефтепродуктов, а также устранением последствий взрыва.

Цель учений - проверить готовность учреждений и их взаимодействие в условиях чрезвычайных ситуаций, усовершенствовать управление катастрофами, отработать практические действия на случай масштабных угроз.

Учения организует Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) в сотрудничестве с государственными и муниципальными учреждениями, оперативными службами, Национальными вооруженными силами, неправительственными организациями и добровольцами.

В понедельник учения пройдут вблизи Валмиеры, где будут отрабатываться действия при аварии транспортного средства, перевозившего опасный биологический образец, в результате чего в окружающую среду попала бактерия сибирской язвы.

19 августа в ходе учений в Риге, Видземе и Латгале будут отрабатываться действия оперативных служб и учреждений в условиях, когда поступила информация об аварии на Ленинградской атомной электростанции, а 20 августа - при аварии товарного поезда на железнодорожном мосту в Елгаве, в результате чего произошла утечка химических веществ в Лиелупе, угрожающая здоровью людей и окружающей среде.

22 августа сценарий учений предусматривает, что вблизи мола на Мангальсале произошла авария танкера, в результате чего на прибрежную полосу протяженностью более 2 км выбросило нефть. Также в ходе учений запланирован отдельный эпизод с имитацией взрыва, который поразил обширную территорию. Информация об этой части учений не разглашается по соображениям безопасности.

Оперативные службы будут выезжать на места проведения практических учений как на реальные вызовы, поэтому ГПСС призывает население с пониманием отнестись к усиленному движению оперативного транспорта и возможным временным ограничениям движения в местах проведения эпизодов учений. Также ГПСС подчеркивает, что оснований для беспокойства нет, так как во время учений не возникнет угрозы для здоровья людей и для окружающей среды.