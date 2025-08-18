Baltijas balss logotype
Демократическое государство не запрещает языки — глава Совета по общественным СМИ 14 1333

Политика
Дата публикации: 18.08.2025
Rus.lsm.lv
Демократическое государство не запрещает языки — глава Совета по общественным СМИ
ФОТО: pixabay

Депутаты Сейма пока не поддержали предложенную нацблоком в канун минувших муниципальных выборов декларацию «О дерусификации», но русский язык уходит из публичной среды. Останется ли он в каких-то ее сферах или полностью уйдет в частную жизнь?

И какую роль отводят русскому языку в новой модели объединенных общественных СМИ? Чего ждать другим нацменьшинствам? Об этом рассказала в передаче Латвийского радио 4 «Открытый разговор» председатель Совета по общественным электронным СМИ (SEPLP) Санита Уплея-Егермане, пишет LSM+.

Новая концепция развития общественных СМИ, которая утверждена недавно SEPLP, подразумевает конкретное решение для национальных меньшинств. Совет сформулировал его еще год назад, рассказала Уплея-Егермане, и указал, что необходим новый подход. Согласна ли она теперь с тем, что в итоге получилось?

«То, что нам правление принесло в середине июля — мы это видели. И главные пункты, о создании единой редакции со временем, о закрытии Латвийского радио 4 и реформе LSM+ — это всё мы поддержали. Это основные приоритеты, и да, мы не отказываемся от ответственности».

Правление SEPLP еще будет что-то уточнять, но сейчас это решение, принятое предыдущим составом совета, уже в силе, сказала председатель: «Мы концептуально его приняли, и сейчас проводится детализация, как именно всё будет происходить. Там ещё тоже очень много работы».

Уплея-Егермане считает, что закрытие радио «Домская площадь» — правильный шаг:

«В политических установках политики Латвийского радио на следующие 4 года, которые были приняты осенью прошлого года, сформулировано, что нам нужно отходить от подхода, которое способствует формированию двухобщинного общества. То есть в отдельном пространстве живут те, кто говорят на латышском, и те, кто говорят по-русски. И с такой точки зрения я считаю, что это правильное решение. Решение непростое, для многих людей болезненное. Я это осознаю, но скажу так: с точки зрения развития нашего государства и общества это неизбежно.

Люди слушают этот канал, которого не будет — но надо, чтобы эти люди слушали другие каналы, чтобы больше смотрели телевидение, потребляли больше содержания Latvijas sabiedriskais medijs (LSM). И надо, чтобы эти люди были заметны в латышском содержании — потому что сейчас вот эта ситуация, когда у нас на русском слушают и себя видят, а латыши себя там не видят. Мы одно общество, и наш государственный язык — латышский язык, и у нас одни и те же проблемы.

Нам нужно решать одни и те же вопросы. Нам нужно находиться для этого в одном пространстве. Это должно быть на латышском языке.

Нужно помогать тем, кто, может быть, не так хорошо его знает — но мы должны быть все вместе, и мы призываем всех: то, что мы живём каждый в своём пространстве, нас не укрепляет как общество».

Опрос общественного мнения показал, что доля тех, кто согласен с мнением, что общественные СМИ (радио, телевидение, портал LSM.lv) должна создавать контент и на русском языке тоже, неуклонно растет: с 41% в 2023 года до 48% в 2025-м.

Оставить комментарий

(14)
  • A
    Aleks
    19-го августа

    Егерман Яков,чекист Лейбы Бронштейна-Тройкого ..Расстрелян как враг народа в 1938 году .. Это многое объясняет в поведении госпожи Егермане по отношению к русским 👽

    3
    0
  • A
    Aleks
    19-го августа

    И снова латыши с интересными латышскими фамилиями:Егерман...е.😂

    2
    0
  • 18-го августа

    пришли с мечём и говорят о мире. вы серьёзно думаете что вам кто-то верит?

    9
    1
  • AK
    Anton Kvaskov
    18-го августа

    Русскому языку- ДА !!! Латышскому языку- ДА ДА !!!

    5
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    18-го августа

    Решил приготовить глинтвейн, но из спиртного была только водка. Из специй только чёрный перец, а их цитрусовых только репчатый лук.

    7
    1
  • A
    Aleksandr
    18-го августа

    Kam šī ideja ienāca prātā, ka "mums" tas ir vajadzīgs? Kam "mums" tas ir vajadzīgs? Latvieši jau tāpat savā starpā sazinās angliski, un kāds, kurš iedomājas sevi par priekšnieku, vēlas visus asimilēt vienā tautā!

    26
    2
  • А
    Андрей
    18-го августа

    "Нам нужно решать одни и те же вопросы. Нам нужно находиться для этого в одном пространстве. Это должно быть на латышском языке." Вот кто их так научил? Вместо решения "одних и тех же вопросов" они предлагают просто форсировать коммуникацию на латышском. Это ведь не решит этих вопросов!!! Неужели не понятно? Но зато появится иллюзия, что чего-то добились. Все дружно возьмутся за руки и скажут: "МЫ ВМЕСТЕ!"??? Ну как те из G7 в белых рубашках. И что, помогло им? Не ясно одно - эти деятели, которые продвигают такой подход они кто? а) дилетанты б) диверсанты в) жертвы информационной войны и когнитивных технологий?

    57
    3
  • MI
    Marija Ivanova
    18-го августа

    Как по мне весь новостной и развлекательный контент сделанный на госденьги Латвии просто тухлое и унылое Г. Причем на любом языке. Потомучто когда что-то классно сделано, все это будут смотреть даже если оригинал на китайском, найдут как перевести. ПОнятное дело что для престижу и галочки надо что-то такое иметь, но частные новостные порталы на порядок интереснее. А уж забугорный контент вообще намного интереснее всего местного.

    88
    1
  • Д
    Дед
    18-го августа

    Так Латвия и не демократическое государство. Демократическое государство предусматривает справедливый суд, презумпцию невиновности, равенство всех перед законом и т.д., то что записано в конституции ЛР, но никто из правителей и чинуш не выполняет и не собирается. В Латвии во главе угла язык, потому что все остальное уже прос..али.

    126
    1
  • З
    Злой
    Дед
    18-го августа

    Вот хорошо написали, приятно читать!

    25
    4
  • П
    Процион
    18-го августа

    Три утверждения: 1. Нам нужно решать одни и те же вопросы. Верно. 2. Нам нужно находиться для этого в одном пространстве. Верно. 3. Это должно быть на латышском языке. Неверно. Последнее утверждение ничем не обосновано.

    90
    1
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    18-го августа

    Неужели националисты всерьёз думают что при наличии интернета и таком количестве контента на русском языке на любую тему, в сотни раз превосходящего количество контента на латышском, их действия окажут хоть какое-то влияние хоть на кого-то? Кроме того что мировоее сообщество поймёт что здесь у власти узколобые тоталитарные хуторяне а не демократические люди 21 века?

    109
    0
  • З
    Злой
    18-го августа

    Может кому и жить тяжело без домской площади или ещё чего-то там даже не знаю, но мне пофиг, никогда не слушал и не смотрел разные лсм, площади и ещё что там есть, много мусолят эту тему, явно зная что многим по барабану их закрытие, хотят раскачать ситуацию, напоминает, держите меня семеро, сейчас ему наваляю, покойтесь с миром, лсм, площади и т.п. хрень!

    79
    8
  • З
    Злой
    Злой
    18-го августа

    Минусовщикам- мне сейчас скажи, послушай домскую площадь, так я даже не знаю на какой частоте они вещают, что такое лсм я вообще не в курсе, а что показывают по латвийскому тв.........я последний раз смотрел латвийское тв ещё при СССР, по 3- ему каналу шло на телеке типа Электрон- 714, больше я латвию не смотрел.

    51
    5
Читать все комментарии

