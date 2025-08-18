Демократическое государство не запрещает языки — глава Совета по общественным СМИ

Депутаты Сейма пока не поддержали предложенную нацблоком в канун минувших муниципальных выборов декларацию «О дерусификации», но русский язык уходит из публичной среды. Останется ли он в каких-то ее сферах или полностью уйдет в частную жизнь?

И какую роль отводят русскому языку в новой модели объединенных общественных СМИ? Чего ждать другим нацменьшинствам? Об этом рассказала в передаче Латвийского радио 4 «Открытый разговор» председатель Совета по общественным электронным СМИ (SEPLP) Санита Уплея-Егермане, пишет LSM+.

Новая концепция развития общественных СМИ, которая утверждена недавно SEPLP, подразумевает конкретное решение для национальных меньшинств. Совет сформулировал его еще год назад, рассказала Уплея-Егермане, и указал, что необходим новый подход. Согласна ли она теперь с тем, что в итоге получилось?

«То, что нам правление принесло в середине июля — мы это видели. И главные пункты, о создании единой редакции со временем, о закрытии Латвийского радио 4 и реформе LSM+ — это всё мы поддержали. Это основные приоритеты, и да, мы не отказываемся от ответственности».

Правление SEPLP еще будет что-то уточнять, но сейчас это решение, принятое предыдущим составом совета, уже в силе, сказала председатель: «Мы концептуально его приняли, и сейчас проводится детализация, как именно всё будет происходить. Там ещё тоже очень много работы».

Уплея-Егермане считает, что закрытие радио «Домская площадь» — правильный шаг:

«В политических установках политики Латвийского радио на следующие 4 года, которые были приняты осенью прошлого года, сформулировано, что нам нужно отходить от подхода, которое способствует формированию двухобщинного общества. То есть в отдельном пространстве живут те, кто говорят на латышском, и те, кто говорят по-русски. И с такой точки зрения я считаю, что это правильное решение. Решение непростое, для многих людей болезненное. Я это осознаю, но скажу так: с точки зрения развития нашего государства и общества это неизбежно.

Люди слушают этот канал, которого не будет — но надо, чтобы эти люди слушали другие каналы, чтобы больше смотрели телевидение, потребляли больше содержания Latvijas sabiedriskais medijs (LSM). И надо, чтобы эти люди были заметны в латышском содержании — потому что сейчас вот эта ситуация, когда у нас на русском слушают и себя видят, а латыши себя там не видят. Мы одно общество, и наш государственный язык — латышский язык, и у нас одни и те же проблемы.

Нам нужно решать одни и те же вопросы. Нам нужно находиться для этого в одном пространстве. Это должно быть на латышском языке.

Нужно помогать тем, кто, может быть, не так хорошо его знает — но мы должны быть все вместе, и мы призываем всех: то, что мы живём каждый в своём пространстве, нас не укрепляет как общество».

Опрос общественного мнения показал, что доля тех, кто согласен с мнением, что общественные СМИ (радио, телевидение, портал LSM.lv) должна создавать контент и на русском языке тоже, неуклонно растет: с 41% в 2023 года до 48% в 2025-м.