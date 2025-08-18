Интрига: кто станет лидером самой влиятельной латвийской партии?

После длительного перерыва в партии появилось сразу несколько кандидатов, и эксперт приходит к выводу, что будущий лидер должен будет суметь не только сплотить членов партии, но и убедить избирателей на предстоящих в следующем году выборах в Сейм.

Выдвижение кандидатов на пост председателя "Нового Единства" завершится уже через несколько дней. Но уже сейчас ясно, что на этот пост претендуют председатель парламентской фракции Эдмунд Юревиц, министр здравоохранения Хосам Абу Мери и депутат Сейма Анда Чакша.

Сначала Чакша отказалась баллотироваться, однако позже передумала. На разговор с ЛТВ Чакша не согласилась, пояснив, что о своей кандидатуре сначала хочет информировать членов партии и лишь затем общество. Однако многие члены партии отмечают, что кампания Чакши уже началась, так как они получали телефонные звонки с призывом поддержать Чакшу на выборах председателя. Кроме того, неофициально прозвучало, что ее избрание активно поддерживают несколько предпринимателей.

Может ли эта борьба за кресло привести к расколу в партии, который "Единство" когда-то уже пережило? Мнения расходятся. Политолог, директор агентства "Mediju tilts" Филипп Раевский прогнозирует, что борьба за влиятельный пост будет жесткой. Каждый из кандидатов на пост председателя партии должен собрать не менее 15 подписей членов. Сейчас больше всего потенциальных голосов у Юревица. Его поддерживают еврокомиссар Валдис Домбровскис, а также несколько представленных партией депутатов Европарламента, Сейма и самоуправлений. Но решающим станет только количество голосов, которое каждый получит при голосовании