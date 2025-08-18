Baltijas balss logotype
Интрига: кто станет лидером самой влиятельной латвийской партии? 3 761

Политика
Дата публикации: 18.08.2025
Rus.lsm.lv
Интрига: кто станет лидером самой влиятельной латвийской партии?

В возглавляющей правительство коалиционной партии "Новое Единство" началась борьба за пост председателя. Избрание состоится на предстоящем съезде партии примерно через месяц.

После длительного перерыва в партии появилось сразу несколько кандидатов, и эксперт приходит к выводу, что будущий лидер должен будет суметь не только сплотить членов партии, но и убедить избирателей на предстоящих в следующем году выборах в Сейм.

Выдвижение кандидатов на пост председателя "Нового Единства" завершится уже через несколько дней. Но уже сейчас ясно, что на этот пост претендуют председатель парламентской фракции Эдмунд Юревиц, министр здравоохранения Хосам Абу Мери и депутат Сейма Анда Чакша.

Сначала Чакша отказалась баллотироваться, однако позже передумала. На разговор с ЛТВ Чакша не согласилась, пояснив, что о своей кандидатуре сначала хочет информировать членов партии и лишь затем общество. Однако многие члены партии отмечают, что кампания Чакши уже началась, так как они получали телефонные звонки с призывом поддержать Чакшу на выборах председателя. Кроме того, неофициально прозвучало, что ее избрание активно поддерживают несколько предпринимателей.

Может ли эта борьба за кресло привести к расколу в партии, который "Единство" когда-то уже пережило? Мнения расходятся. Политолог, директор агентства "Mediju tilts" Филипп Раевский прогнозирует, что борьба за влиятельный пост будет жесткой. Каждый из кандидатов на пост председателя партии должен собрать не менее 15 подписей членов. Сейчас больше всего потенциальных голосов у Юревица. Его поддерживают еврокомиссар Валдис Домбровскис, а также несколько представленных партией депутатов Европарламента, Сейма и самоуправлений. Но решающим станет только количество голосов, которое каждый получит при голосовании

#единство #политические партии
(3)
  • A
    Aleks
    18-го августа

    Одно знаю точно-это будет не латыш,а тот,кто временно ощущает себя латышом ,как Иудин ,например .Или Юдин,не помню точно

    2
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    18-го августа

    Мечты сбываются в определённый момент. И чаще всего этот момент наступает, когда он и на хрен никому не нужен!

    6
    1
  • Е
    Ехидный
    18-го августа

    нам какая разница ??? одни и те же лица -поменяй название ,никто и не заметит !!! но они то думают , что вся страна ночами не спит и волнуется - кто же станет лидером этой партейки !!!!

    20
    1
ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 190
Позиция СЗК расшатала правительство
Позиция СЗК расшатала правительство 1 168
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела Эксклюзив!
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела 1 370
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы»
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы» 8 1615

Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 146
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 44
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 32
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 48
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 182
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 79
