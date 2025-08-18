Baltijas balss logotype
Призрак Путина: посол Латвии может бойкотировать главный парад в Китае

Политика
Дата публикации: 18.08.2025
BB.LV
Призрак Путина: посол Латвии может бойкотировать главный парад в Китае

Послы стран ЕС в Пекине могут не явиться на военный парад в честь юбилея окончания Второй мировой войны из-за возможного присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на пять источников.

По данным издания, европейские дипломаты приглашены на парад в столице КНР по случаю 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны 3 сентября. Однако они обеспокоены тем, что на парад могут пригласить президента России, а также «возможным участием российских военных».

В тексте сообщения отмечено, что подтверждения, что в церемонии в этом году примут участие представители ВС России, сейчас нет. Агентство пишет, что в подобном мероприятии в 2015 году участвовал российский почетный караул численностью 76 человек.

Источники SCMP сообщили, что послы некоторых стран решили прямо отказаться от участия, а другие в начале сентября «уедут в отпуск». По словам одного из собеседников агентства, на параде не будет присутствовать посол Европейского Союза в Китае Хорхе Толедо.

Отметим, что Латвию в Китае представляет Карлис Эйхенбаумс. Он занимал должность пресс-секретаря Министерства иностранных дел Латвии, а также руководителя латвийской делегации в Международном альянсе памяти жертв Холокоста.

Эйхенбаумс также был советником по внешним делам президента Латвии Гунтиса Улманиса, первым секретарем и заместителем руководителя посольства Латвии в Лондоне, временным поверенным в делах и советником посольства Латвии в Королевстве Нидерланды.

Также он служил первым постоянным представителем Латвии в Организации по запрещению химического оружия в Гааге и занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Латвии в Нидерландах, Израиле, Эстонии и Канаде.

Напомним, что дипломатические отношения между Латвией и Китаем были установлены 33 года назад. Посольство Латвии в Пекине функционирует с 1998 года.

#китай #мид латвии
Оставить комментарий

(5)
  • ВП
    Вася Пупкин
    18-го августа

    "Ай, Моська, Знать сильна, Коль лает на слона" А Латвия даже не Моська,, а клоп вонючий! Страна - недоразумение с тупыми латышами - алкоголиками!

    32
    2
  • Е
    Ехидный
    18-го августа

    Ай Моська , знать она силна , что лает на слона !!!

    27
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    18-го августа

    Ой, да и насрать китайцам, если на их парад ринька не приедет.

    35
    1
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    18-го августа

    я очень сильно сомневаюсь что руководители поднебесной из за этого будут посыпать свои головы пеплом .

    40
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го августа

    Латвия? А что это за страна во Второй Мировой войне?! Не было такой в принципе, ну или это фашистский ВаффенСС, т.е. проигравшие. Так о чём идёт речь? О каком участии посла Латвии в параде в честь окончании Второй мировой войны идёт речь? Вы тут хохляцкую пропаганду простите. Это они "Иваны не помнящие родства", у остальных со знанием Истории все в порядке.

    41
    1
Читать все комментарии

