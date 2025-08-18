Baltijas balss logotype
«Хоть любовницу»: закон в Латвии не мешает политикам раздавать посты друзьям и родственникам

Политика
Дата публикации: 18.08.2025
BB.LV
«Хоть любовницу»: закон в Латвии не мешает политикам раздавать посты друзьям и родственникам
ФОТО: LETA

Бывший директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис в эфире TV24 заявил, что, по его мнению, искоренить практику подбора должностей для "своих" вряд ли удастся, пишет nra.lv. По его словам, это скорее вопрос этики и морали, ведь невозможно всё урегулировать законом.

С точки зрения закона, у премьер-министра есть право формировать свой офис и назначать политических должностных лиц — будь то друг, родственник, любовник или супруга. И так же быстро, как такие лица назначаются, они могут быть освобождены от должности. Это вопрос политической ответственности и политической культуры — насколько большой будет этот офис и кого решено будет нанять, отметил бывший глава Госканцелярии.

То, что у общества зачастую есть обоснованные сомнения в компетентности этих лиц — это уже другой вопрос. И ещё хуже, когда такие должностные лица занимают посты сразу в нескольких местах. Учитывая объём обязанностей, Цитсковскис сомневается, насколько качественно можно быть депутатом в каком-либо самоуправлении и одновременно исполнять обязанности советника или даже руководителя бюро министра, что требует ежедневной интенсивной работы.

«Назначение "своих" — это скорее вопрос этики и морали, ведь невозможно всё урегулировать законом», — считает Цитсковскис.

(1)
  • A
    Aleks
    18-го августа

    Вот Ринкевич дал должность Левиту. Они родственники ,или голос крови,или друзья?!И что удивительно,там все родственники,поголовно,ведь у них нет национальности -это просто общность людей по национальному признаку и шизофренической тягой к деньгам.👽

Видео