Нацобъединение продолжает бороться в суде за госфинансирование, которого его лишили

Национальное объединение (НО) обжаловало решение Административного районного суда, который отклонил жалобу партии на решение Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) о возврате в государственный бюджет неправомерно израсходованных 210 673 евро и одновременной приостановке государственного финансирования на один год, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на данные суда.

Дело направлено в Административный апелляционный суд, но дата рассмотрения пока не назначена.

Ранее сообщалось, что 28 мая 2024 года KNAB обязал НО вернуть в государственный бюджет 210 673 евро. Такое решение было принято, потому что в 2022 году партия потратила 554 627 евро из бюджета на коммуникацию с обществом и политическую агитацию, тем самым превысив установленный законом лимит на 210 673 евро. Согласно закону о финансировании политических партий, ни на одну из трёх целей нельзя тратить более 60% государственного финансирования.

11 июня KNAB также принял решение приостановить выплату государственного финансирования партии на один год. В июле 2024 года НО не получила очередной транш в размере 376 003 евро.

Обжалование не приостанавливает действие принятого KNAB решения.

Журнал Ir сообщал, что партии могут тратить государственное финансирование только на три цели: содержание офисов, содержательную деятельность партии и политическую агитацию или коммуникацию с обществом. При этом ни одна из категорий расходов не может превышать 60% от полученного госфинансирования.

Именно этот лимит НО превысило: в 2022 году на агитацию было потрачено почти 555 000 евро при лимите в 344 000 евро. Всего в том году НО получила от государства 573 000 евро, но потратила значительно больше за счёт остатка средств с предыдущего года — ещё 183 000 евро. Выделенное финансирование можно использовать в течение трёх лет, в противном случае оно подлежит возврату, уточняет Ir.

Изначально НО также был назначен административный штраф в размере 7000 евро, но партия его обжаловала, и глава KNAB отменил это решение, поскольку истёк срок давности для начала административного производства, отмечается в публикации.

Депутат Сейма Янис Грасбергс (НО) ранее заявил агентству ЛЕТА, что партия не согласна с трактовкой KNAB, поскольку ни на одну из категорий расходов не было потрачено более 60% от выделенного государством финансирования.