Украина может де-факто отдать свои территории России - Байба Браже

Политика
Дата публикации: 19.08.2025
BB.LV
Украина может де-факто отдать свои территории России - Байба Браже
ФОТО: LETA

Для достижения мира Украина может пойти на уступки по отдельным требованиям России, однако эти решения должны приниматься исключительно самими украинцами, заявила во вторник в интервью LTV в передаче «Утренняя панорама» министр иностранных дел Латвии Байба Браже («Новое Единство»), пишет LETA.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы остановить войну с Россией, отказавшись от Крыма и стремления к членству в НАТО.

Тем временем известно, что в недавних переговорах с Трампом российский президент Владимир Путин выдвинул значительно более широкие требования. Как сообщало агентство Reuters, Россия выразила готовность отказаться от небольших занятых территорий в Сумской и Харьковской областях, но требует полного отступления украинских войск с обширных территорий Донецкой и Луганской областей, которые ей так и не удалось захватить. Также Россия требует официального статуса для русского языка в некоторых регионах Украины или даже на всей её территории, а также права на свободную деятельность Русской православной церкви.

Комментируя эти требования страны-агрессора, Браже отметила, что вступление Украины в НАТО сейчас фактически «не актуально», поскольку на данный момент нет единогласной поддержки среди стран-членов Альянса. С другой стороны, история показывает, что со временем мнения могут измениться.

Что касается уступки территорий — подобное решение никто, кроме самих украинцев, принимать не может, заявила министр, при этом признав, что возможны разные сценарии, включая такой, при котором ради мира в какой-то момент может быть признана «де-факто» оккупация территорий, захваченных Россией. Позиция Латвии остаётся прежней: оккупированные территории не будут признаны частью России.

Оценивая действия Трампа и их возможную близость к миру, Браже выразила мнение, что Украина, безусловно, хочет мира, а вот в отношении российского руководства остаются сомнения. По её словам, в последних переговорах между Трампом, Зеленским и европейскими лидерами наблюдалось совпадение взглядов, однако приведут ли они к трёхсторонним переговорам и следующим шагам в сторону мира — покажет время.

Политик подчеркнула, что именно в переговорах лидеров США, Украины и России может быть найден путь к миру, и Европа желает, чтобы в них принимал участие и один из европейских лидеров.

По мнению Браже, для достижения мира необходима трансатлантическая сплочённость, укрепление Украины и ослабление России, без чего невозможно добиться результатов. Поэтому политика санкций будет продолжена.

Также очевидно, что Украина должна оставаться государством с серьёзным военным потенциалом, поскольку только в этом случае она сможет гарантировать свою безопасность, заявила политик, подчеркнув также важность участия США в обеспечении гарантий безопасности.

#война рф и украины #браже байба
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
21
2
2
0
1
3

(15)
  • ЕА
    Евгений Агапий
    20-го августа

    старушенция видимо не знает, что БОЛЬШАЯ часть уже де-факто под РФ?

    18
    1
  • VS
    Vad Sorry
    19-го августа

    Новости читает и сразу мнение поменяла:))) ей самой ни противно??

    58
    2
  • 19-го августа

    шустренько переобулась )))

    67
    2
  • Д
    Дед
    19-го августа

    Де- факто они и так российские, они завоеваны, сейчас идет разговор о де-юре. Чем быстрее будет де- юре, тем меньшие территории придется признавать.

    40
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    19-го августа

    Советы этого "политика" могут касаться только одной темы - как убирать навоз со свиноферм. Хотя она и этого не умеет - даже со свинофермы в министры попёрли...

    73
    4
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    19-го августа

    На прошлой неделе в сети как то попалась теория, что страны делятся на 2 типа по поведению: ганстеры и проститутки. Так вот, латвии ганстерство не светит. Остаётся второе. От сюда и заявления. То ни пяди землицы хохлятской, до границ 91-го и прочее незламное блабла. То может пойти на уступки...виляем жопой как можем. В зависимости от конъюктуры.

    79
    3
  • З
    Злой
    Волченька Просто Волченька!
    19-го августа

    Да, вроде ещё вчера говорили что не пяди земли, а тут про уступки речь пошла, всегда они были такими

    51
    0
  • З
    Злой
    19-го августа

    Интересно как она заговорит когда Украина и Россия вспомнят что они славянский народ, покорешатся и пошлют запад на 3 буквы.

    78
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Злой
    19-го августа

    Этого точно не будет. В тви, некоторые укры, которые русскоязычные (не ботня, я давно за ними слежу, чтоб понять реальную ситуацию "на земле", а не от пропаг@ндонов) фуесосят зелебобу, мовнюков, тцка, вкраинчиков, так же фуесосят русню и нафиг шлют рф и мышебратство. Слишком большую кучу говна рф наложила, чтоб это можно было забыть. 🙄

    5
    49
  • З
    Злой
    Злой
    19-го августа

    Забудут, как СССР забыли немецких нацистов- уже в 90-е смотрели немецкое порно, покупали Грюндик и в Германию туристами, человеческая память коротка.

    34
    5
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Злой
    19-го августа

    Ну, через лет 50 конечно, может быть. Хотя хз какой там рейх разовьёься и чем засирать мозги молодёжи будет.

    5
    1
  • MI
    Marija Ivanova
    19-го августа

    Мой любимый министр из минестерства непрошенных советов и коментариев как всегда отжигает.

    91
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    19-го августа

    Смешно читать:"Политик подчеркнул", то что дворник написал, ну а сапожник утвердил.

    73
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    19-го августа

    Ну вот для чего редакция публикует глупые измышления недалёких хуторских людей?

    109
    3
  • БТ
    Бесс Толковый
    Mr.FGJCNJK
    19-го августа

    Писать что-то надо иначе выживут.

    42
    1
Читать все комментарии

