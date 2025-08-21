Как будут экономить госучреждения? Министерство с 360 должностями не откажется ни от одной!

Член правления партии «Единство», министр умного управления и регионального развития (VARAM) Раймонд Чударс в передаче TV24 «Kārtības rullis» подчеркнул, что в возглавляемом им министерстве сокращение штатов не планируется, а предусмотрено сокращение расходов, пишет nra.lv .

Министр рассказал, что в настоящее время проходит процесс консолидации бюджета, и, по его мнению, ответ на это вполне конкретный. Если сейчас Служба государственных доходов (СГД) и Министерство финансов рассматривают возможность сокращения около 400 должностей в СГД как часть бюджетного пакета, учитывая, что финансовые расчёты действительно указывают на более низкую эффективность в сборе налогов, — это вполне практические шаги, которые будут предприняты в этом бюджете.

По словам Чударса, министерства разные, и объёмы их финансирования тоже различаются. В случае VARAM общий бюджет министерства составляет 43 миллиона, и поскольку отрасли политики, реализуемые министерством, связаны с выполнением конкретных задач, сокращение штатов не предусмотрено, но планируется сокращение расходной части на 3,5 миллиона. Сокращать планируется расходы, связанные с вопросами окружающей среды — будет уменьшена реализация экологических проектов.

Согласно отчёту о деятельности VARAM, в 2024 году в министерстве в среднем было 360 штатных единиц, фактическое среднее число занятых — 321 человек, из них одна должностная персона, 219 государственных служащих и 101 работник. В отчётном году в министерстве в среднем работали 242 женщины и 79 мужчин.