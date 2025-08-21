Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как будут экономить госучреждения? Министерство с 360 должностями не откажется ни от одной! 5 876

Политика
Дата публикации: 21.08.2025
BB.LV
Как будут экономить госучреждения? Министерство с 360 должностями не откажется ни от одной!
ФОТО: LETA

Член правления партии «Единство», министр умного управления и регионального развития (VARAM) Раймонд Чударс в передаче TV24 «Kārtības rullis» подчеркнул, что в возглавляемом им министерстве сокращение штатов не планируется, а предусмотрено сокращение расходов, пишет nra.lv.

Министр рассказал, что в настоящее время проходит процесс консолидации бюджета, и, по его мнению, ответ на это вполне конкретный. Если сейчас Служба государственных доходов (СГД) и Министерство финансов рассматривают возможность сокращения около 400 должностей в СГД как часть бюджетного пакета, учитывая, что финансовые расчёты действительно указывают на более низкую эффективность в сборе налогов, — это вполне практические шаги, которые будут предприняты в этом бюджете.

По словам Чударса, министерства разные, и объёмы их финансирования тоже различаются. В случае VARAM общий бюджет министерства составляет 43 миллиона, и поскольку отрасли политики, реализуемые министерством, связаны с выполнением конкретных задач, сокращение штатов не предусмотрено, но планируется сокращение расходной части на 3,5 миллиона. Сокращать планируется расходы, связанные с вопросами окружающей среды — будет уменьшена реализация экологических проектов.

Согласно отчёту о деятельности VARAM, в 2024 году в министерстве в среднем было 360 штатных единиц, фактическое среднее число занятых — 321 человек, из них одна должностная персона, 219 государственных служащих и 101 работник. В отчётном году в министерстве в среднем работали 242 женщины и 79 мужчин.

Читайте нас также:
#госуправление
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
2
1
1
0
10

Оставить комментарий

(5)
  • П
    Процион
    21-го августа

    Ну. давайте посчитаем, г-да. 43 миллиона на реальных 321 работника — это 133956€ (плюс копейки) на одного. В месяц у него получается 133956:12= 11163. Но это всё вместе, не только выдача из кассы, а ещё кабинет с коммунальными расходами, оргтехника (ноутбуки, смартфоны и пр.), бензин-солярка для личного или служебного транспорта, плюс техосмотры и т.д. А также страховка здоровья, бесплатная стоматология, бесплатные прочие медицинские усилия… Смотрите сами: не так уж много и получается. Министр прав: экономить не на чем.

    2
    0
  • П
    Процион
    21-го августа

    Ну. давайте посчитаем, г-да. 43 миллиона на реальных 321 работника — это 133956€ (плюс копейки) на одного. В месяц у него получается 133956:12= 11163. Но это всё вместе, не только выдача из кассы, а ещё кабинет с коммунальными расходами, оргтехника (ноутбуки, смартфоны и пр.), бензин-солярка для личного или служебного транспорта, плюс техосмотры и т.д. А также страховка здоровья, бесплатная стоматология, бесплатные прочие медицинские усилия… Смотрите сами: не так уж много и получается. Министр прав: экономить не на чем.

    0
    0
  • A
    Anim
    21-го августа

    Платите налоги и скажите ещё спасибо, что у вас есть такая привилегия...

    1
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    21-го августа

    Господи! Какие же подонки!!!

    28
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го августа

    Каждая хуторская жительница должна быть трудоустроена на руководящей работе в Риге, желательно в каком-нибудь министерстве. Почему именно туда, оказывается, что именно туда, из-за большого наличия кабинетов, можно пригласить мастера маникюра-педикюра, массажиста или стилиста из салона красоты.

    41
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 191
Позиция СЗК расшатала правительство
Позиция СЗК расшатала правительство 1 169
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела Эксклюзив!
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела 1 373
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы»
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы» 8 1619

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 168
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 48
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 34
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 51
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 189
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 80
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 168
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 48
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 34

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео