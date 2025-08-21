Мэр под ударом. Эгилс Хелманис боится просить допуск к гостайне?

Напомним, что отныне закон требует от мэров и вице-мэров для продолжения работы на этих должностях получить допуск к гостайне. Еще до середины июля все избранные после выборов 7-го июня главы самоуправлений и их замы должны были обратиться в Службу госбезопасности с просьбой о предоставлении допуска к гостайне - заполнив, разумеется, соответствующие бумаги. И вот программа Panorāma Латвийского ТВ сегодня вечером сообщила, что Огрская дума и по сей день не направила заявку о допуске к гостайне для мэра Эгила Хелманиса из Национального объединения!

Огрская краевая дума является единственным самоуправлением, которое в установленный законом срок не потребовало от председателя думы допуска к работе с государственной тайной. Министерство умной администрации и регионального развития (МООСРР) ожидает, что в ближайшие дни самоуправление попросит предоставить допуск мэру края.

Министр самоуправлений Раймондс Чударс («Новое Единство») сказал Латвийскому телевидению, что Огрская дума должна была подать просьбу о предоставлении допуска до конца июля. Несоблюдение срока является нарушением закона. «Мы говорим, что дума может устранить правонарушение», — сказал министр.

На данный момент допуск к работе с гостайной получила менее половины из 42 мэров латвийских самоуправлений.

Если кому-то будет отказано в допуске, то работать на посту мэра или вице-мэра политик не сможет.