В честь годовщины Балтийского пути Нацобъединение проведет акцию «Балтийский огненный путь»

Политика
Дата публикации: 21.08.2025
LETA
В честь годовщины Балтийского пути Нацобъединение проведет акцию «Балтийский огненный путь»

Национальное объединение совместно со своей молодежной организацией "Молодежь для Латвии" в субботу, 23 августа, с 20:30 до 21:30 проведет у памятника Свободы в Риге мероприятие "Балтийский огненный путь", посвященное 36-й годовщине Балтийского пути, сообщили агентству ЛЕТА в партии.

Во время мероприятия от памятника Свободы до часов "Laima" из свечей будет создан символический огненный путь в честь единства Латвии, Литвы и Эстонии в борьбе за свою независимость.

"Это будет момент, чтобы вспомнить историческое единство латышского, литовского и эстонского народов и осознать хрупкость свободы, особенно в условиях нынешней гибридной войны", - говорится в заявлении Нацобъединения.

"Ее нужно защищать не только словами, но и делами, которые укрепляют наше общее сознание и патриотизм", - добавил руководитель молодежной организации Эдгарс Кристапс Рупейкс.

#политика
Оставить комментарий

(6)

(6)
  • Мп
    Мимо проходил
    23-го августа

    Никто не отправит этих недоучек обратно в школу на урок истории - что начиналось с таких "фекальных" шествий? Ах да, у нас же сейчас другая история - написанная внуками тех, кто строил концлагеря и газовые камеры...

    7
    1
  • Д
    Дед
    22-го августа

    А москаляку на гиляку кричать будут? А прыгать?

    9
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го августа

    Возглавить шествия должна шланга - это не обсуждается!

    25
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    21-го августа

    О! Уже не просто "Балтийский путь", а "огненный". И у кого это интересно, нацобъединение тупому пиару училось? Причем совсем тупому.

    44
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Алексей Зиновьев
    22-го августа

    алоизыч стучится в серда. И киноленты лени рифеншталь.

    12
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Алексей Зиновьев
    22-го августа

    серда-сердца.

    2
    1
Читать все комментарии

Видео