За пост шефа главной партии власти будут бороться три кандидата. Кто они?

Итак, вчера завершился срок выдвижения кандидатов на пост председателя правления партии "Единства" - ключевой политической силы в стране, которая входит в политическое объединение "Новое Единство". Нынешний многолетний руководитель "Единства", министр финансов Арвилс Ашераденс решил больше кресло председателя партии не занимать, сосредоточившись полностью на работе в правительстве. Нового председателя изберут на партийном конгрессе 27-го сентября и эти выборы лидера партии будут крайне важными, поскольку именно новый лидер поведет партию в бой - парламентские выборы уже в октябре следующего года! За пост руководителя главной партии власти будут сражаться глава парламентской фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревиц, депутат Сейма и экс-министр образования Анда Чакша и нынешний глава минздрава Хосам Абу Мери. По слухам, сейчас в этой внутрипартийной борьбе лидирует Анда Чакша, которую поддерживают и видные предприниматели, и региональные политики. Однако до конгресса еще много времени и расклад сил может поменяться.

Так или иначе, но от нового лидера ждут не только активной работы во время предвыборной кампании, но и главное - предложений, как вернуть избирателей, которых партия, судя по рейтингам, теряет каждый месяц...